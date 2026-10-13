Así está el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai

Este martes se disputaron los primeros cuatro partidos de los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai 2026 y, de esta manera, se definieron los primeros dos cruces de cuartos: Alexander Zverev vs. Álex De Miñaur y Arthur Géa vs. Alejandro Davidovich Fokina. Este miércoles se jugarán los encuentros restantes de la ronda de los 16 mejores: Botic van de Zandschulp vs. Rafael Jódar, Casper Ruud vs. Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev vs. Stefanos Tsitsipas y Tommy Paul vs. Zizou Bergs.

‘Sascha’ (N° 2 del ranking ATP), finalista del Shanghai Open en 2019, derrotó al kazajo Alexander Bublik (22°) por 7-6 (6), 4-6 y 7-6 (1). Ya se aseguró terminar la temporada como líder del escalafón internacional tras la lesión del italiano Jannik Sinner en la rodilla derecha (no juega desde el 12 de julio, cuando se consagró campeón de Wimbledon tras vencer, justamente, a Zverev) y la eliminación del español Carlos Alcaraz en la tercera ronda del torneo en curso.

El alemán Alexander Zverev terminará la temporada como el N° 1 del ranking ATP HECTOR RETAMAL - AFP

El australiano De Miñaur (9°) dejó en el camino al ruso Karen Khachanov (27°) por 6-3 y 6-4. Pretende ganar el primer Masters 1000 de su carrera. De conseguirlo, escalará al quinto lugar del ranking ATP, su mejor ubicación y el puesto en el que ya estuvo a mitad de este año. En lo que va de la temporada ganó el ATP 500 de Róterdam y fue finalista del ATP 500 de Pekín y 250 de Libema, y semifinalista del ATP 500 de Hamburgo.

El joven francés Géa (56°), una de las revelaciones de esta edición, eliminó al checo Jakub Mensik (15°) por 7-6 (4) y 6-4. Tiene apenas un trofeo del circuito profesional en sus vitrinas, el ATP 250 de Los Cabos 2026, certamen mexicano en el que venció al canadiense Denis Shapovalov en la final. Ya sabe que, al menos, pasará del 56° al 44° lugar entre los mejores del mundo. Si pasa a cuartos de final subirá otros seis puestos, por lo que aspira a seguir ganando para sumar la mayor cantidad de puntos posible.

Arthur Gea, la gran revelación del Masters 1000 de Shanghai 2026, quiere meterse en cuartos de final - - CN-STR

Por último, el español Davidovich Fokina (26°) le ganó en octavos al polaco Hubert Hurkacz (34°) por 1-6, 6-3 y 7-6 (6). Mantiene viva la ilusión de volver a jugar una final de Masters 1000, algo que únicamente logró en Montecarlo 2022, cuando cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 7-6 (3). En lo que va del 2026 ganó los ATP 250 de Mallorca y Chengdu, y fue semifinalista del ATP 250 de Adelaida.

Cómo ver online el Masters 1000 de Shanghai 2026

El Shanghai Open 2026 se extiende hasta el domingo 18 de octubre en el Qizhong Stadium de China. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Todos los campeones del Masters 1000 de Shanghai

2009 : Nikolay Davydenko (Rusia).

: Nikolay Davydenko (Rusia). 2010 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2011 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2012 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2013 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2014 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2015 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2016 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2017 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2018 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2019 : Daniil Medvedev (Rusia).

: Daniil Medvedev (Rusia). 2020 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2021 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2022 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2023 : Hubert Hurkacz (Polonia).

: Hubert Hurkacz (Polonia). 2024: Jannik Sinner (Italia).

Jannik Sinner (Italia). 2025: Valentin Vacherot (Mónaco).