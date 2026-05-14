Así está el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Roma 2026

Se disputaron los primeros dos partidos de los cuartos de final del torneo masculino del Masters 1000 de Roma 2026 y, de esta manera, se definieron los dos primeros semifinalistas: Casper Ruud y Luciano Darderi. Ambos se verán las caras el viernes y el ganador se instalará en la pelea por el título. Este jueves se jugarán los dos encuentros restantes de la ronda de las ocho mejores: Jannik Sinner vs. Andrey Rublev y Daniil Medvedev vs. Martín Landaluce.

El primero en acceder a la penúltima instancia del certamen que se disputa en el Foro Itálico fue el noruego Ruud (25° del ranking ATP), quien dejó en el camino al ruso Karen Khachanov (15°) por 6-1, 1-6 y 6-2. Es la cuarta vez que se mete en las semifinales del Roma Open tras lo hecho en 2020, 2022 (ambas veces perdió con Novak Djokovic) y 2023 (cayó ante el danés Holger Rune). Quiere romper la racha y avanzar a la final por primera vez.

Casper Ruud disputará las semifinales del Masters 1000 de Roma por cuarta vez FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Luego llegó el turno del argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (20°), quien derrotó a una de las sensaciones del circuito en las últimas semanas, el español Rafael Jódar (34°) por 7-6 (5), 5-7 y 6-0. Es la primera vez que se mete entre los cuatro mejores de un Masters 1000. En lo que va del año fue subcampeón del Argentina Open y el ATP 250 de Santiago de Chile.

Los dos semifinalistas restantes se definirán este jueves luego de los últimos dos encuentros de cuartos de final. En el primero, a partir de las 8, el italiano Sinner (1°) se enfrenta al ruso Rublev (14°), en un mano a mano que tiene a Jannik como claro dominador con siete triunfos a tres. Luego, desde las 14, el español Landaluce (94°) juega contra otro ruso, Medvedev (9°), en un enfrentamiento inédito.

Jannik Sinner y Andrey Rublev se verán las caras en los cuartos de final del Roma Open 2026 ANTHONY WALLACE - AFP

Cómo ver online el Masters 1000 de Roma 2026

El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Roma