Masters 1000 de Roma: Thiago Tirante perdió con Daniil Medvedev y ya no quedan argentinos en el torneo

Thiago Tirante (69° en el ranking) cayó este martes por 6-3 y 6-2 ante el ruso Daniil Medvedev (7° favorito y 9 del mundo) y quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Roma, en la cancha principal del Foro Itálico. El vencedor se medirá en cuartos con el español Martín Landaluce (94°), que ingresó como lucky loser al cuadro principal y dejó en el camino previamente al serbio Hamad Medjedovic por 7-5 y 6-4.

Luego de dejar en el camino en el debut al italiano Gianluca Cadenasso (183°) con un 6-0 en el tercer parcial y en sets corridos al estadounidense Cameron Norris (19°) y a otro local, Flavio Cobolli (12°), el argentino disputó por primera vez esta instancia de un torneo de esta categoría. Y hasta aquí llegó, más allá de sus progresos.

Thiago comenzó bien plantado, comprometido con su plan de juego agresivo y quebró en el inicio. Fue un espejismo. Enseguida se mostró errático con su servicio y el ruso aprovechó los errores no forzados para recuperar el quiebre y sostuvo su saque por primera vez para pasar adelante (2-1). A continuación, cada uno lo siguió defendiendo hasta que en el sexto game volvió a quebrar Medvedev, que previamente había levantado un break para sostener la ventaja. Eso fue marcando la diferencia.

Con un poco de suerte, por una pelota que dio en la red y cayó mansita del otro lado cuando estaba 5-3 y 30-15, Medvedev se quedó con el primer set por 6-3.

Sólido, el ruso mantuvo su fortaleza mental y deportiva en el segundo parcial quebrando el saque del argentino ya en el comienzo y rápido se puso 2-0. Así, el platense tuvo que correr de atrás, bajo presión nuevamente, con algunos toques sutiles que le permitieron ganarse algunos aplausos del público, por momentos. No más que ese reconocimiento.

Esa resistencia no le alcanzó. En el quinto game, Medvedev volvió a quebrarle el servicio para ampliar la diferencia (4-1). Pronto, Thiago tuvo tres chances de recuperar uno de los quiebres y no las pudo aprovechar: el europeo las levantó y con un ace aumentó la ventaja para ponerse a tiro del triunfo. Con amor propio, el argentino siguió batallando, aunque no lo suficiente para torcer el rumbo de la historia.

Thiago Tirante no estuvo sólido con el saque y el ruso Daniil Medvedev lo derrotó en los octavos de final del Masters 1000 de Roma TIZIANA FABI - AFP

Fue el primer enfrentamiento del platense de 25 años con el ex número 1, de 30, quien al cabo de 1 hora y 22 minutos se quedó con el duelo y llega a cuartos con poco exigencia, ya que su primer partido fue en 16avos de final, tras ingresar directamente en la segunda ronda y avanzar por la no presentación del checo Tomas Machac. El ruso fue campeón en el Foro Itálico en 2023, su único título ATP sobre polvo de ladrillo.

El dato positivo en medio de la derrota para Tirante es que saldrá de Roma con su mejor ranking: ocupa el puesto número 54 en el ranking en vivo.