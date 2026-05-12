Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026

Se disputaron este martes los octavos de final del Masters 1000 de Roma y se definieron los ocho tenistas que avanzaron a los cuartos y continúan en carrera por el título del certamen que se desarrolla en el Foro Itálico sobre canchas de polvo de ladrillo.

El italiano Jannik Sinner (1°), máximo favorito al título, venció sin problemas su compatriota Andrea Pellegrino (Q) por 6-2 y 6-3 y sigue camino hacia su sexto Masters 1000 seguido y quinto de la temporada, con el que se converitiría en el segundo jugador después de Novak Djokovic -fue eliminado en su debut en el Foro Itálico- en ganar todos los M1000 del calendario.

El rival de Sinner será el ruso Andrey Rublev (12°), quien derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili (Q) por 3-6, 7-6 (5) y 6-2. El otro cruce de la parte alta del cuadro será entre Martín Landaluce (LL) y Daniil Medvedev (7°). El español superó al serbio Hamad Medjedovic por 7-5 y 6-4 mientras que el ruso hizo lo propio con el único argentino que seguía en carrera, Thiago Tirante por 6-3 y 6-2.

En la parte baja quedaron emparejados Casper Ruud (23°) vs. Karen Khachanov (13°) y Rafael Jódar (32°) vs. Luciano Darderi (18°). El noruego derrotó a Lorenzo Musetti (8°) por 6-3 y 6-1; el moscovita se deshizo de Dino Prizmic (Q) por 6-1 y 7-6 (2); el español venció a Learner Tien (19°) por 6-1 y 6-4; y el argentino nacido en Villa Gesell pero nacionalizado italiano dio el gran golpe de la jornada con su alegría vs Alexander Zverev (2°) por 1-6, 7-6 (10) y 6-0. El alemán era el segundo máximo candidato al título ante la ausencia del campeón de 2025, Carlos Alcaraz.

Daniil Medvedev eliminó a Thiago Tirante del Masters 1000 de Roma TIZIANA FABI - AFP

Resultados de octavos de final del Masters 1000 de Roma

Jannik Sinner (1°) a Andrea Pellegrino (Q) por 6-2 y 6-3.

a Andrea Pellegrino (Q) por 6-2 y 6-3. Andrey Rublev (12°) a Nikoloz Basilashvili (Q) por 3-6, 7-6 (5) y 6-2.

a Nikoloz Basilashvili (Q) por 3-6, 7-6 (5) y 6-2. Martín Landaluce (LL) a Hamad Medjedovic por 7-5 y 6-4.

a Hamad Medjedovic por 7-5 y 6-4. Daniil Medvedev (7°) a Thiago Tirante por 6-3 y 6-2.

a Thiago Tirante por 6-3 y 6-2. Casper Ruud (23°) a Lorenzo Musetti (8°) por 6-3 y 6-1.

a Lorenzo Musetti (8°) por 6-3 y 6-1. Karen Khachanov (13°) a Dino Prizmic (Q) por 6-1 y 7-6 (2).

a Dino Prizmic (Q) por 6-1 y 7-6 (2). Rafael Jódar (32°) a Learner Tien (19°) por 6-1 y 6-4.

a Learner Tien (19°) por 6-1 y 6-4. Luciano Darderi (18°) a Alexander Zverev (2°) por 1-6, 7-6 (10) y 6-0.

Cronograma de los cuartos de final del Masters 1000 de Roma

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jannik Sinner (1°) vs. Andrey Rublev (12°) - Jueves 14 de mayo.

Martín Landaluce (LL) vs. Daniil Medvedev (7°) - Jueves 14 de mayo.

Casper Ruud (23°) vs. Karen Khachanov (13°) - Miércoles 13 de mayo desde no antes de las 10 en el Campo Centrale.

Rafael Jódar (32°) vs. Luciano Darderi (18°) - Miércoles 13 de mayo desde no antes de las 15.30 en el Campo Centrale.

El cuadro del Masters 1000 de Roma

El cuadro del Masters 1000 de Roma, con los cuartos de final definidos

Dos de los cuatro partidos de cuartos se jugarán este miércoles 13 de marzo. La actividad comenzará a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmitirán en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Roma

Rafael Nadal (España) - 10

Novak Djokovic (Serbia) - 6

Thomas Muster (Austria) - 3

Ilie Năstase (Rumania) / Björn Borg (Suecia) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Andrés Gómez (Ecuador) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Alexander Zverev (Alemania) - 2

Rod Laver (Australia) / Manuel Orantes (España) / Adriano Panatta (Italia) / Raúl Ramírez (México) / Guillermo Vilas (Argentina) / José Luis Clerc (Argentina) / Jimmy Arias (Estados Unidos) / Yannick Noah (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Emilio Sánchez Vicario (España) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Álex Corretja (España) / Marcelo Ríos (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Magnus Norman (Suecia) / Juan Carlos Ferrero (España) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Félix Mantilla (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) - 1