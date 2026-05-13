Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Roma 2026

Sorana Cirstea, Coco Gauff, Iga Swiatek y Elina Svitolina superaron sus cruces de cuartos de final y se consolidaron como las cuatro mejores
- 3 minutos de lectura'
Este miércoles finalizaron los cuartos de final del torneo femenino del Masters 1000 de Roma 2026 y, de esta manera, se definieron las cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Sorana Cirstea vs. Coco Gauff e Iga Swiatek vs. Elina Svitolina. Ambos cruces se llevarán a cabo este jueves en el Foro Itálico y las ganadoras avanzarán a la final, programada para este sábado 16 de mayo.
La primera en acceder a la penúltima instancia del certamen que se disputa en el Foro Itálico fue la rumana Cirstea (27° del ranking WTA), quien dejó en el camino a la letona Jelena Ostapenko (36°) por 6-1 y 7-6 (0). A sus 36 años, nunca ganó un Masters 1000, ya que su mejor resultado fue el subcampeonato conseguido en Canadá 2013. En su vitrina, sin embargo, acumula cuatro trofeos de la categoría WTA 250: Taskent 2008, Estambul 2021, Cleveland 2025 y Cluj-Napoca 2026.
Luego llegó el turno de la estadounidense Gauff (4°), quien derrotó a la rusa Mirra Andreeva (7°) por 4-6, 6-2 y 6-4, para mantener su invicto ante la joven entrenada por Concepción ‘Conchita’ Martínez. Quiere tomarse revancha de la final perdida en 2025 frente a la local Jasmine Paolini, quien la venció por 6-4 y 6-2. De consagrarse, ganará su tercer Masters 1000 tras lo hecho en Cincinnati 2023 y Pekín 2024.
Posteriormente, la polaca Swiatek (4°) derrotó a la norteamericana Jessica Pegula (5°) por un contundente 6-1 y 6-2. Ganó 11 torneos de esta categoría a lo largo de su carrera, de los cuales tres fueron en la capital italiana, lo que la consolida en el tercer lugar entre las máximas ganadoras del Roma Open junto a Maria Sharapova, solo por detrás de Gabriela Sabatini, Concepción ‘Conchita’ Martínez y Serena Williams (tres), y Chris Evert, quien acumula cinco trofeos.
Por último, la ucraniana Svitolina (10°) sorprendió a la kazaja Elena Rybakina (2°) para seguir con su gran andar en Roma, donde ya ganó el torneo dos veces, en 2017 y 2018, en ambas ocasiones frente a la rumana Simona Halep. El resultado final fue 2-6, 6-4 y 6-4, y, con esto, igualó el historial ante la asiática, que ahora tiene a ambas con cuatro victorias.
Cómo ver online el Masters 1000 de Roma 2026
El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximas ganadoras del Masters 1000 de Roma
- Chris Evert (Estados Unidos) - Cinco títulos
- Gabriela Sabatini (Argentina), Concepción ‘Conchita’ Martínez (España) y Serena Williams (Estados Unidos) - Cuatro
- Maria Sharapova (Rusia) e Iga Swiatek (Polonia) - Tres
- Mónica Seles (Estados Unidos), Martina Hingis (Suiza), Amelie Mauresmo (Francia), Jelena Jankovic (Serbia) y Elina Svitolina (Ucrania) - Dos
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Masters 1000 de Roma: Thiago Tirante perdió con Daniil Medvedev y ya no quedan argentinos en el torneo
- 2
Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 3
Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026
- 4
Luciano Darderi venció a Alexander Zverev y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma