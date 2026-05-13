Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Roma 2026

Este miércoles finalizaron los cuartos de final del torneo femenino del Masters 1000 de Roma 2026 y, de esta manera, se definieron las cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Sorana Cirstea vs. Coco Gauff e Iga Swiatek vs. Elina Svitolina. Ambos cruces se llevarán a cabo este jueves en el Foro Itálico y las ganadoras avanzarán a la final, programada para este sábado 16 de mayo.

La primera en acceder a la penúltima instancia del certamen que se disputa en el Foro Itálico fue la rumana Cirstea (27° del ranking WTA), quien dejó en el camino a la letona Jelena Ostapenko (36°) por 6-1 y 7-6 (0). A sus 36 años, nunca ganó un Masters 1000, ya que su mejor resultado fue el subcampeonato conseguido en Canadá 2013. En su vitrina, sin embargo, acumula cuatro trofeos de la categoría WTA 250: Taskent 2008, Estambul 2021, Cleveland 2025 y Cluj-Napoca 2026.

Sorana Cirstea se metió en las semifinales del Roma Open 2026 y quiere sorprender a Coco Gauff Alessandra Tarantino - AP

Luego llegó el turno de la estadounidense Gauff (4°), quien derrotó a la rusa Mirra Andreeva (7°) por 4-6, 6-2 y 6-4, para mantener su invicto ante la joven entrenada por Concepción ‘Conchita’ Martínez. Quiere tomarse revancha de la final perdida en 2025 frente a la local Jasmine Paolini, quien la venció por 6-4 y 6-2. De consagrarse, ganará su tercer Masters 1000 tras lo hecho en Cincinnati 2023 y Pekín 2024.

Posteriormente, la polaca Swiatek (4°) derrotó a la norteamericana Jessica Pegula (5°) por un contundente 6-1 y 6-2. Ganó 11 torneos de esta categoría a lo largo de su carrera, de los cuales tres fueron en la capital italiana, lo que la consolida en el tercer lugar entre las máximas ganadoras del Roma Open junto a Maria Sharapova, solo por detrás de Gabriela Sabatini, Concepción ‘Conchita’ Martínez y Serena Williams (tres), y Chris Evert, quien acumula cinco trofeos.

Iga Swiatek quiere ganar su primer título en lo que va del 2026; ya recuperó el tercer lugar del ranking WTA FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Por último, la ucraniana Svitolina (10°) sorprendió a la kazaja Elena Rybakina (2°) para seguir con su gran andar en Roma, donde ya ganó el torneo dos veces, en 2017 y 2018, en ambas ocasiones frente a la rumana Simona Halep. El resultado final fue 2-6, 6-4 y 6-4, y, con esto, igualó el historial ante la asiática, que ahora tiene a ambas con cuatro victorias.

Cómo ver online el Masters 1000 de Roma 2026

El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximas ganadoras del Masters 1000 de Roma