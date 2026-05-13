Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este miércoles continúa el Masters 1000 de Roma en el Foro Itálico y en la novena jornada se disputan partidos de los cuartos de final de los torneos masculino y femenino. La actividad comienza a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmiten en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Todos los encuentros se disputan en el Campo Centrale. En el campeonato de varones, Casper Ruud (23°) y Karen Khachanov (13°) se enfrentan desde no antes de las 10 mientras que Rafael Jódar (32°) y Luciano Darderi (18°) lo hacen desde no antes de las 15.30. Los otros dos duelos serán el jueves: Jannik Sinner (1°) vs. Andrey Rublev (12°) y Martín Landaluce (LL) vs. Daniil Medvedev (7°).

Partidos de este miércoles en el Masters 1000 de Roma

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Casper Ruud (23°) vs. Karen Khachanov (13°) - Miércoles 13 de mayo desde no antes de las 10 en el Campo Centrale.

Rafael Jódar (32°) vs. Luciano Darderi (18°) - Miércoles 13 de mayo desde no antes de las 15.30 en el Campo Centrale.

Cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Roma

El cuadro del Masters 1000 de Roma, con los cuartos de final definidos

Tabla de campeones del Masters 1000 de Roma

Rafael Nadal (España) - 10

Novak Djokovic (Serbia) - 6

Thomas Muster (Austria) - 3

Ilie Năstase (Rumania) / Björn Borg (Suecia) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Andrés Gómez (Ecuador) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Alexander Zverev (Alemania) - 2

Rod Laver (Australia) / Manuel Orantes (España) / Adriano Panatta (Italia) / Raúl Ramírez (México) / Guillermo Vilas (Argentina) / José Luis Clerc (Argentina) / Jimmy Arias (Estados Unidos) / Yannick Noah (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Emilio Sánchez Vicario (España) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Álex Corretja (España) / Marcelo Ríos (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Magnus Norman (Suecia) / Juan Carlos Ferrero (España) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Félix Mantilla (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Daniil Medvedev es el único tenista que fue campeón en el Masters de Roma de los que siguen en carrera en la edición 2026 Internazionali BNL d'Italia

En el certamen femenino se disputan los últimos dos partidos de los cuartos de final, también en el Campo Centrale: Jessica Pegula (5ª) vs. Iga Swiatek (4ª) a las 8 (hora argentina) y Elina Svitolina (7ª) vs. Elina Rynakina (2ª), la máxima favorita al título tras la eliminación de Aryna Sabalenka (1ª) en la tercera ronda, desde no antes de las 14.

Hay una semifinal diagramada y es entre Sorana Cirstea (26ª) y Coco Gauff (3ª). La rumana eliminó a Jelena Ostapenko por 6-1 y 7-6 (0) mientras que la estadounidense superó a Mirra Andreeva (8ª) por 4-6, 6-2 y 6-4.

Partidos de este miércoles en el Masters 1000 de Roma femenino

Jessica Pegula (5ª) vs. Iga Swiatek (4ª) - A las 8 en el Campo Centrale.

Elina Svitolina (7ª) vs. Elina Rynakina (2ª) - Desde no antes de las 14 en el Campo Centrale.

Cuadro del torneo femenino del Masters 1000 de Roma

El cuadro del Masters 1000 de Roma femenino

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Roma