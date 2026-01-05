Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Así está el ranking WTA 2026 actualizado: la clasificación mundial del tenis femenino al 5 de Enero
La lista tras la actualización oficial de cada lunes, con el Top-10 y las mejores argentinas en el Circuito, puesto por puesto
El tenis femenino tiene disponible un nuevo ranking WTA 2026 actualizado esta semana y los nombres más fuertes del circuito siguen firmes en lo más alto. Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Amanda Anisimova ocupan los tres primeros puestos, mientras que entre las argentinas la mejor ubicada es Solana Sierra, en el puesto 66. La clasificación resulta clave tanto para la Carrera de las WTA Finals (el torneo que cierra la temporada con las mejores ocho jugadoras). A continuación, el top 10 completo del ranking mundial y el listado de las argentinas que se mantienen entre las cien mejores en el circuito.
Top 10 del ranking WTA
- Aryna Sabalenka (Bielorrusia) – 10490 puntos
- Iga Swiatek (Polonia) – 8178 puntos
- Amanda Anisimova (Estados Unidos) – 6287 puntos
- Coco Gauff (Estados Unidos) – 6273 puntos
- Elena Rybakina (Kazajistán) – 5850 puntos
- Jessica Pegula (Estados Unidos) – 5583 puntos
- Madison Keys (Estados Unidos) – 4335 puntos
- Jasmine Paolini (Italia) – 4236 puntos
- Mirra Andreeva (Rusia) – 4125 puntos
- Ekaterina Alexandrova (Rusia) – 3375 puntos
Las tenistas argentinas mejor ubicadas
- 66 - Solana Sierra - 978 puntos
- 148 - Maria Lourdes Carle - 482 puntos
- 178 - Julia Riera - 387 puntos
Cómo se calcula el ranking WTA y qué torneos son los más importantes
El ranking WTA 2026 se basa en un sistema acumulativo de 52 semanas. Este sistema de clasificación se introdujo el 3 de noviembre de 1975 y sigue utilizándose para determinar la participación en todos los torneos de singles y dobles. ¿Qué factores se utilizan para determinar la fórmula de clasificación? La clasificación de una jugadora se determina según los resultados en un máximo de 18 torneos.
Solo 29 mujeres llegaron en la historia a la cima en individuales, alcanzando el puesto número 1 del ranking mundial, y solo 15 ostentaron el título de número 1 mundial de la WTA al cierre del año.
Para las jugadoras individuales mejor clasificadas, el desglose de puntos de clasificación incluye lo siguiente:
- Los cuatro torneos del Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open).
- Los seis mejores torneos WTA 1000 combinados: Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati, Pekín
- Mejor WTA 1000 no combinado: Doha, Dubái, Wuhan
- Los siguientes siete mejores resultados de los torneos WTA 1000, WTA 500, WTA 250, WTA 125 e ITF
- Los puntos obtenidos en las Finales WTA contarán como un 19º torneo adicional (para las clasificadas).
¿Qué necesita una jugadora para aparecer en el Ranking WTA? Una jugadora debe ganar puntos de clasificación en al menos tres torneos o ganar un mínimo de 10 puntos de clasificación individuales en un torneo para poder entrar.
