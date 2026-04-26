Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Madrid Open 2026 continúa este domingo en la Caja Mágica, con la presencia del N° 1 del mundo, Jannik Sinner, y de los argentinos Tomás Etcheverry y Thiago Tirante
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Este domingo continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Madrid, el cuarto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el quinto en la femenina. Se disputan varios partidos correspondientes a la tercera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca la aparición del N° 1 del ranking ATP, Jannik Sinner, de Lorenzo Musetti (9°), y de los argentinos Tomás Etcheverry (29°) y Thiago Tirante (75°). El mejor tenista del mundo se enfrenta al danés Elmer Moller (169°); su compatriota juega contra el neerlandés Tallon Griekspoor (33°); Etcheverry choca con el croata Dino Prizmic (87°); y Tirante va frente al británico Cameron Norrie (23°).
En el campeonato de mujeres vuelven a jugar varias de las mejores tenistas del mundo, con participación de la argentina Solana Sierra (88° del ranking WTA) y de tres integrantes del Top 10: Elena Rybakina (2°), Cori Gauff (3°) y Jessica Pegula (5°). La argentina se enfrenta a la turca Zeynep Sönmez (67°), la kazaja a la china Zheng Qinwen (36°), ‘Coco’ a la rumana Sorana Cirstea (26°) y Pegula a la ucraniana Marta Kostiuk (23°).
Horarios de los partidos más destacados
- 6: Coco Gauff vs. Sorana Cirstea.
- 6: Solana Sierra vs. Zeynep Sönmez.
- No antes de las 7.10: Tomás Etcheverry vs. Dino Prizmic.
- No antes de las 7.10: Lorenzo Musetti vs. Tallon Griekspoor.
- No antes de las 9.10: Jessica Pegula vs. Marta Kostiuk
- No antes de las 11: Jannik Sinner vs. Elmer Moller.
- No antes de las 12.30: Thiago Tirante vs. Cameron Norrie.
- No antes de las 15: Elena Rybakina vs. Zheng Qinwen.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2026
El Masters 1000 de Madrid 2026 se extiende hasta el domingo 3 de mayo en la Caja Mágica. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores del Masters 1000 de Madrid
Rama masculina
- Rafael Nadal (España) - Cinco títulos
- Roger Federer (Suiza) y Novak Djokovic (Serbia) - Tres
- Alexander Zverev (Rusia), Andy Murray (Gran Bretaña) y Carlos Alcaraz (España) - Dos
Rama femenina
- Petra Kvitová (República Checa) y Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - Tres
- Simona Halep (Rumania) y Serena Williams (Estados Unidos) - Dos
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