Carlos Alcaraz no jugará Roland Garros debido a una lesión

El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del ranking mundial, anunció que no disputará el torneo de Roland Garros, que comenzará el próximo 24 de mayo en París. “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, escribió Alcaraz en su perfil oficial en la red X (antes Twitter).

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

Así, el tenista nacido hace 22 años en Murcia (España) no podrá defender el título conseguido la pasada temporada en el máximo torneo sobre polvo de ladrillo. También había sido campeón del torneo en 2024. Alcaraz había sufrido una lesión en su muñeca derecha durante su partido de primera ronda en el ATP 500 de Barcelona (España). Su rival era el finlandés Otto Virtanen, al que venció por 6-4 y 6-2. Sin embargo, el dolor hizo que no pudiera presentarse en los octavos de final ante el checo Tomas Machac.

El perfil oficial de Roland Garros se hizo eco casi de inmediato de la decisión del español. Y lamentó la ausencia del bicampeón en Bois de Boulogne: “Una noticia desgarradora: Carlos Alcaraz, nuestro campeón de 2024 y 2025, no podrá defender su título en Roland Garros 2026 debido a una lesión en la muñeca 💔 ¡Te deseamos una pronta recuperación, Carlos! ¡Te vamos a extrañar!“.

Some heartbreaking news as Carlos Alcaraz, our 2024 and 2025 champion, will not be able to defend his title at Roland-Garros 2026 due to a wrist injury 💔



Wishing you all the best in your recovery Carlos, we’ll miss you!#RolandGarros pic.twitter.com/llrEn9CCJA — Roland-Garros (@rolandgarros) April 24, 2026

La decisión de Alcaraz de no participar ni en el Masters 1000 de Roma en el Foro Itálico ni en Roland Garros impactará de manera decisiva en su ranking: en la temporada pasada ganó ambas competencias, por lo que perderá los 1000 puntos del abierto italiano y los 2000 de la cita francesa. De esta manera, el español apunta a la gira de césped, para poder estar presente en los torneos de Queen’s y Wimbledon.

Carlos Alcaraz con una férula que le inmoviliza la muñeca y el antebrazo derechos

La última aparición pública de Alcaraz daba cuenta de sus problemas físicos: el lunes estuvo en Madrid para la entrega de los Premios Laureus y se lo vio con aparatosa férula que le protege e inmoviliza la muñeca derecha y el antebrazo. Lesionado, la semana pasada se bajó del ATP de Barcelona tras jugar la primera ronda y tampoco actuó en el Masters 1000 de Madrid. El jugador y su entorno estaban preocupados.

El desenlace comunicado este viernes se intuía a partir de las declaraciones del tenista el lunes. Durante la alfombra roja de los Laureus, Alcaraz puso en duda su presencia en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que comenzará el domingo 24 de mayo y donde debería defender el título. Tras el Conde de Godó, Alcaraz se realizó estudios y las pruebas revelaron que el problema era más grave de lo que se pensaba inicialmente. Por ello su equipo médico le recomendó realizar una pausa en la competencia.

Carlos Alcaraz con una férula que le inmoviliza la muñeca y el antebrazo derechos

Es más: ayer, durante la alfombra roja de los Laureus, Alcaraz puso en duda su presencia en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que comenzará el domingo 24 de mayo y donde debería defender el título. Tras el Conde de Godó, Alcaraz se realizó estudios y las pruebas revelaron que el problema era más grave de lo que se pensaba inicialmente. Por ello su equipo médico le recomendó realizar una pausa en la competencia.

“La siguiente prueba [que se realizó este viernes] va a ser crucial. Estamos intentando hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esa prueba salga bien. Estoy intentando tener mucha paciencia en estos días. Pero estamos bien, estamos esperando un poquito (...) Tenemos unas pruebas en unos días y, a partir de ahí, veremos cómo es la lesión y los pasos a seguir”, apuntó Alcaraz, en la Televisión Española.

Carlos Alcaraz posando con el premio en los Laureus, en Madrid: en su muñeca derecha se observa la férula Manu Fernandez - AP

El español Feliciano López, extop 15 del ranking mundial individual y actual director del torneo de Madrid, encendió la alarma, hablando en la cadena Onda Cero: “Yo he tenido esa lesión. Es muy típica del mundo del tenis, creo que el tendón de la muñeca lo tiene un poco inflamado. Espero que no esté roto”. Y añadió: “Yo estuve parado dos meses, más o menos. No sé cómo es el alcance de su lesión, pero cuando me la hice yo no podía ni sostener la raqueta en la mano hasta que pasaron unos días”.

También Toni Nadal, el tío y formador/entrenador histórico de Rafa, aconsejó a Alcaraz que detenga la maquinaria si así se lo recomiendan. “Escuchándolo parece que está complicado. Hoy en día, a estas velocidades, la pelota va tan rápida, que es fácil hacer un movimiento brusco y ahí sufren tendones y articulaciones”, dijo Toni en Onda Cero.