Así quedó conformada la final femenina de Wimbledon 2026

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Las checas Karolina Muchova y Linda Noskova se impusieron en sus respectivas semifinales y jugarán por el título en el All England Lawn Tennis Club
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El torneo femenino de Wimbledon 2026, el tercer Grand Slam de la temporada que se desarrolla en el All England Lawn Tennis Club de las afueras de Londres, tendrá una final inédita e histórica para República Checa porque se enfrentará dos de sus representantes en el circuito de la WTA: Karolina Muchova (10ª) vs. Linda Noskova (9ª).
Muchova derrotó en semifinales a la estadounidense Coco Gauff (7ª) por 6-2, 1-6 y 7-6 (10) en un partido dramático en el que estuvo a un punto de perder y accedió a su segunda definición de un major, tras caer en Roland Garros 2023 con Iga Swiatek. La polaca, justamente, era la defensora del título en la catedral del tenis, pero fue eliminada en la tercera ronda.
Noskova, en el segundo turno, superó sin sobresaltos a Marta Kostyuk (12ª) por un doble 6-4 y jugará la final de un Grand Slam por primera vez en su carrera.
Resultados de las semifinales de Wimbledon femenino
- Karolina Muchova (10ª) a Coco Gauff (7ª) por 6-2, 1-6 y 7-6 (10).
- Linda Noskova (9ª) a Marta Kostyuk (12ª) por 6-4 y 6-4.
Final de Wimbledon femenino
Sábado 11 de julio de 2026
- 12: Karolina Muchova (10ª) y Linda Noskova (9ª) - ESPN 2 y Disney+Premium
La definición de Wimbledon será este sábado 11 de julio a las 12 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Será la primera final de la historia de un Grand Slam entre tenistas checas, lo que garantiza que por tercera vez en los últimos cuatro torneos una tenista de ese país será campeona de Wimbledon. En 2024 la corona se la llevó Barbora Krejcikova y un año antes, Marketa Vondrousova.
Ahora se medirá a su compatriota Linda Noskova, en la primera final entre checas en un Grand Slam, lo que garantiza que una tercera tenista de ese país en cuatro años alzará el Venus Rosewater Dish.
Tabla de campeonas de Wimbledon
- Martina Navratilova (República Checa) - 9
- Helen Wills (Estados Unidos) - 8
- Dorothea Douglass (Gran Bretaña) / Steffi Graf (Alemania) / Serena Williams (Estados Unidos) - 7
- Blanche Bingley (Gran Bretaña) / Suzanne Lenglen (Francia) / Billie Jean King (Estados Unidos) - 6
- Lottie Dod (Gran Bretaña) / Charlotte Cooper (Gran Bretaña) / Venus Williams (Estados Unidos) - 5
Últimas 10 campeonas de Wimbledon
- 2025: Iga Świątek (Polonia).
- 2024: Barbora Krejčíková (República Checa).
- 2023: Markéta Vondroušová (República Checa).
- 2022: Elena Rybakina (Kazajistán).
- 2021: Ashleigh Barty (Australia).
- 2019: Simona Halep (Rumania).
- 2018: Angelique Kerber (Alemania).
- 2017: Garbiñe Muguruza (España).
- 2016: Serena Williams (Estados Unidos).
- 2015: Serena Williams (Estados Unidos).
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