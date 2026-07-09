Así quedó conformada la final femenina de Wimbledon 2026

El torneo femenino de Wimbledon 2026, el tercer Grand Slam de la temporada que se desarrolla en el All England Lawn Tennis Club de las afueras de Londres, tendrá una final inédita e histórica para República Checa porque se enfrentará dos de sus representantes en el circuito de la WTA: Karolina Muchova (10ª) vs. Linda Noskova (9ª).

Muchova derrotó en semifinales a la estadounidense Coco Gauff (7ª) por 6-2, 1-6 y 7-6 (10) en un partido dramático en el que estuvo a un punto de perder y accedió a su segunda definición de un major, tras caer en Roland Garros 2023 con Iga Swiatek. La polaca, justamente, era la defensora del título en la catedral del tenis, pero fue eliminada en la tercera ronda.

Noskova, en el segundo turno, superó sin sobresaltos a Marta Kostyuk (12ª) por un doble 6-4 y jugará la final de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Resultados de las semifinales de Wimbledon femenino

Karolina Muchova (10ª) a Coco Gauff (7ª) por 6-2, 1-6 y 7-6 (10).

a Coco Gauff (7ª) por 6-2, 1-6 y 7-6 (10). Linda Noskova (9ª) a Marta Kostyuk (12ª) por 6-4 y 6-4.

Final de Wimbledon femenino

Sábado 11 de julio de 2026

12: Karolina Muchova (10ª) y Linda Noskova (9ª) - ESPN 2 y Disney+Premium

El cuadro del torneo femenino de Wimbledon, con las finalistas definidas

La definición de Wimbledon será este sábado 11 de julio a las 12 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Será la primera final de la historia de un Grand Slam entre tenistas checas, lo que garantiza que por tercera vez en los últimos cuatro torneos una tenista de ese país será campeona de Wimbledon. En 2024 la corona se la llevó Barbora Krejcikova y un año antes, Marketa Vondrousova.

Ahora se medirá a su compatriota Linda Noskova, en la primera final entre checas en un ​Grand Slam, lo ⁠que garantiza que ⁠una tercera tenista de ese país en cuatro años alzará el Venus Rosewater Dish.

Barbora Krejcikova fue la última checa que ganó el título en Wimbledon Kirsty Wigglesworth - AP

Tabla de campeonas de Wimbledon

Martina Navratilova (República Checa) - 9

Helen Wills (Estados Unidos) - 8

Dorothea Douglass (Gran Bretaña) / Steffi Graf (Alemania) / Serena Williams (Estados Unidos) - 7

Blanche Bingley (Gran Bretaña) / Suzanne Lenglen (Francia) / Billie Jean King (Estados Unidos) - 6

Lottie Dod (Gran Bretaña) / Charlotte Cooper (Gran Bretaña) / Venus Williams (Estados Unidos) - 5

Martina Navratilova es la máxima ganadora de la historia de Wimbledon con nueve títulos

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