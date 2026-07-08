Así quedó el cuadro femenino de semifinales de Wimbledon 2026

Este miércoles finalizaron los cuartos de final del certamen femenino de Wimbledon 2026 y, de esta manera, quedaron definidas los cuatro clasificadas a semifinales. Los cruces serán así: Karolina Muchova vs. Coco Gauff y Marta Kostyuk vs. Linda Noskova. Los partidos se llevarán a cabo este jueves en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.

En el primer turno de los cuartos de final, Gauff (7 del ranking de la WTA) se quedó con el duelo norteamericano y se impuso a Jessica Pegula (4) por 4-6, 6-3 y 6-3. A continuación, la checa Muchova (9) se impuso a la ex-N° 1 del mundo, Naomi Osaka (14) por 7-6 (4) y 6-4. Luego, la semifinalista de Roland Garros, la ucraniana Kostyuk (13) hizo lo propio con la italiana Jasmine Paolini (17) por 6-3 y 6-2 y la también checa Noskova (12) le ganó a la belga Elise Mertens (27) por 6-3 y 7-5.

la estadounidense Coco Gauff está entre las cuatro mejores de Wimbledon, título que quiere ganar por primera vez Kin Cheung - AP

Resultados de cuartos de final

Coco Gauff a Jessica Pegula por 4-6, 6-3 y 6-3.

por 4-6, 6-3 y 6-3. Karolina Muchova a Naomi Osaka por 7-6 (4) y 6-4.

por 7-6 (4) y 6-4. Marta Kostyuk vs. Jasmine Paolini por 6-3 y 6-2.

por 6-3 y 6-2. Linda Noskova a Elise Mertens por 6-3 y 7-5.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cronograma de cuartos de final

Karolina Muchova vs. Coco Gauff - Viernes 9 de julio a las 9.30.

vs. Coco - Viernes 9 de julio a las 9.30. Marta Kostyuk vs. Linda Noskova - Viernes 9 de julio a las 10.40.

Karolina Muchova es una habitué animadora de las definiciones en las grandes citas del tenis ADRIAN DENNIS - AFP

Cómo ver online Wimbledon 2026

Wimbledon 2026 se extiende hasta el domingo 12 de julio en el mítico All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximas ganadoras de Wimbledon

Martina Navratilova (República Checa) - Nueve títulos

Helen Wills (Estados Unidos) - Ocho

Dorothea Douglass (Gran Bretaña) / Steffi Graf (Alemania) / Serena Williams (Estados Unidos) - Siete

Blanche Bingley (Gran Bretaña) / Suzanne Lenglen (Francia) / Billie Jean King (Estados Unidos) - Seis

Lottie Dod (Gran Bretaña) / Charlotte Cooper (Gran Bretaña) / Venus Williams (Estados Unidos) - Cinco