Así quedó el cuadro femenino de semifinales de Wimbledon 2026

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El tercer Grand Slam del año ya conoce a las cuatro tenistas que asumen la recta final por el título; este jueves se disputan dos dos partidos que dan acceso a la final
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Este miércoles finalizaron los cuartos de final del certamen femenino de Wimbledon 2026 y, de esta manera, quedaron definidas los cuatro clasificadas a semifinales. Los cruces serán así: Karolina Muchova vs. Coco Gauff y Marta Kostyuk vs. Linda Noskova. Los partidos se llevarán a cabo este jueves en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.
En el primer turno de los cuartos de final, Gauff (7 del ranking de la WTA) se quedó con el duelo norteamericano y se impuso a Jessica Pegula (4) por 4-6, 6-3 y 6-3. A continuación, la checa Muchova (9) se impuso a la ex-N° 1 del mundo, Naomi Osaka (14) por 7-6 (4) y 6-4. Luego, la semifinalista de Roland Garros, la ucraniana Kostyuk (13) hizo lo propio con la italiana Jasmine Paolini (17) por 6-3 y 6-2 y la también checa Noskova (12) le ganó a la belga Elise Mertens (27) por 6-3 y 7-5.
Resultados de cuartos de final
- Coco Gauff a Jessica Pegula por 4-6, 6-3 y 6-3.
- Karolina Muchova a Naomi Osaka por 7-6 (4) y 6-4.
- Marta Kostyuk vs. Jasmine Paolini por 6-3 y 6-2.
- Linda Noskova a Elise Mertens por 6-3 y 7-5.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cronograma de cuartos de final
- Karolina Muchova vs. Coco Gauff - Viernes 9 de julio a las 9.30.
- Marta Kostyuk vs. Linda Noskova - Viernes 9 de julio a las 10.40.
Cómo ver online Wimbledon 2026
Wimbledon 2026 se extiende hasta el domingo 12 de julio en el mítico All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximas ganadoras de Wimbledon
- Martina Navratilova (República Checa) - Nueve títulos
- Helen Wills (Estados Unidos) - Ocho
- Dorothea Douglass (Gran Bretaña) / Steffi Graf (Alemania) / Serena Williams (Estados Unidos) - Siete
- Blanche Bingley (Gran Bretaña) / Suzanne Lenglen (Francia) / Billie Jean King (Estados Unidos) - Seis
- Lottie Dod (Gran Bretaña) / Charlotte Cooper (Gran Bretaña) / Venus Williams (Estados Unidos) - Cinco
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