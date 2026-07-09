Karolina Muchova venció a Coco Gauff en un tie-break dramático y definirá Wimbledon ante Linda Noskova

Wimbledon tendrá una nueva campeona checa, la tercera de esa nacionalidad en los últimos cuatro años, aunque esta vez con un condimento inédito: por primera vez en la historia de los torneos de Grand Slam, el partido decisivo enfrentará a dos representantes de ese país. Karolina Muchova superó a Coco Gauff por 6-2, 1-6 y 7-6 (12-10) en una semifinal de alto voltaje y, poco después, Linda Noskova venció a Marta Kostyuk por 6-4 y 6-4 para completar una final que garantiza un nuevo título para el tenis checo.

Muchova necesitó dos horas y 35 minutos para dejar en el camino a Gauff, que llegaba con una de las mejores actuaciones de su carrera sobre el césped londinense. El desenlace ofreció toda la tensión imaginable: la estadounidense desperdició un punto de partido en el tie-break decisivo y la checa dejó escapar el primero que tuvo, antes de cerrar el encuentro con una combinación de golpes profundos que terminó con una derecha de su rival en la red.

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“Fue una pelea muy grande. Fue una montaña rusa”, resumió Muchova después del partido. Más tarde describió las sensaciones del desempate: “Subís y bajás en diez segundos. Tenés un punto de partido y después estás abajo con punto de partido. No hay tiempo para pensar, pero te pone muy nerviosa. De verdad estoy temblando y tratando de asimilarlo”.

El partido mostró cambios bruscos de dominio. Muchova controló el primer set con la variedad de su tenis y quebró dos veces el saque de Gauff. La estadounidense reaccionó con autoridad en el segundo parcial, en el que encontró mayor profundidad desde el fondo de la cancha y llevó el encuentro a un tercer capítulo.

En el parcial decisivo, ambas sostuvieron un nivel muy alto. Gauff dispuso de oportunidades para adelantarse 5-4 con un quiebre, pero Muchova salió del momento de mayor presión y llevó la definición al tie-break. Allí aparecieron algunos de los puntos más espectaculares de la jornada, entre ellos una volea en palomita de la checa que hizo recordar al estilo de Boris Becker y levantó al público de la Cancha Central.

🕊️ Karolina Muchova y una palomita de ensueño en las semis.



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Con 10-9, Gauff contó con un punto para ganar el partido, aunque dejó una derecha en la red después de un potente primer saque. “Entré un poco en pánico”, explicó luego, al reconocer que había intentado ejecutar una dejada.

Muchova respondió con un globo ganador para generar su primera oportunidad de cerrar el partido, pero resbaló sobre el césped y no pudo concretarla. Apenas unos instantes después fabricó un segundo match point y, esta vez, no dejó pasar la ocasión: llevó a Gauff de un lado a otro de la cancha hasta provocar el error definitivo de la estadounidense.

El triunfo ratificó el gran momento de Muchova sobre césped. La checa conquistó semanas atrás el torneo de Bad Homburg y elevó su registro de la temporada en esa superficie a 11 victorias y una derrota. Además, alcanzó la segunda final de Grand Slam de su carrera, después de la que perdió frente a Iga Swiatek en Roland Garros 2023.

El abrazo final entre Karolina Muchova y la estadounidense Coco Gauff Kin Cheung - AP

El recorrido adquiere todavía más valor por los problemas físicos que atravesó durante los últimos dos años. Las lesiones en ambas muñecas limitaron su continuidad, aunque ahora logró alcanzar, al menos, las semifinales en los cuatro torneos grandes.

En la otra semifinal no hubo lugar para el suspenso. Linda Noskova, de 21 años, derrotó a la ucraniana Marta Kostyuk en una hora y 19 minutos y disputará la primera final de Grand Slam de su carrera. La checa aprovechó un flojo juego de saque de su rival para quedarse con el primer set y administró la ventaja en el segundo con autoridad.

Linda Noskova suelta su raqueta luego de vencer a Marta Kostyuk y alcanzar su primera final de Grand Slam Kirsty Wigglesworth - AP

La definición del sábado asegurará una nueva celebración para la República Checa, que enlazará tres títulos en los últimos cuatro años en Wimbledon después de las consagraciones de Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024. También marcará otro hito para el tenis de ese país: nunca antes dos jugadoras checas se habían enfrentado en una final de Grand Slam.

Mientras el cuadro femenino ya conoce a sus protagonistas, Wimbledon abrirá este viernes las semifinales masculinas. El número uno del mundo y campeón defensor, Jannik Sinner, enfrentará a Novak Djokovic, siete veces ganador del torneo, mientras que Alexander Zverev se medirá con el británico Arthur Fery en busca del otro lugar en la definición.