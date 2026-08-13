Así quedó conformada la final femenina del Masters 1000 de Toronto 2026

Este miércoles se disputaron las semifinales del certamen individual femenino del Masters 1000 de Toronto 2026, el séptimo certamen de esta categoría en lo que va de la temporada. De esta manera, quedaron definidas las dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo: Iga Swiatek vs. Elena Rybakina. El partido se disputa este jueves a las 19 (horario argentino) en el Sobeys Stadium de Toronto, Canadá, con transmisión de Disney+ Premium y alguna de las señales de ESPN.

La primera en conseguir su boleto a la definición fue la polaca Swiatek (8° del ranking WTA), que eliminó a la ucraniana Elina Svitolina (9°) por 6-3, 1-6 y 6-3. Persigue el decimosegundo Masters 1000 de su carrera que, a su vez, sería el primero en Canadá, donde su mejor actuación hasta el momento había sido en 2023, cuando quedó eliminada en semifinales a manos de Jessica Pegula, luego campeona.

Aún no ganó títulos en este 2026, por lo que quiere volver a levantar un trofeo después de casi un año, ya que su última consagración fue en el WTA 500 de Corea del Sur en septiembre del 2025.

Iga Swiatek se metió en la final del Masters 1000 de Canadá y si gana regresará al Top 5 del ranking WTA Chris Young - The Canadian Press

Luego llegó el turno de la kazaja Rybakina (2°), quien venció a la estadounidense Coco Gauff (4°) por 5-7, 6-2 y 6-2. De consagrarse, quedaría apenas a cuatro puntos de Aryna Sabalenka, líder del escalafón internacional y derrotada en los octavos de final del certamen en curso. Ya tiene dos Masters 1000 en su palmarés, Indian Wells y Roma 2023, y en esta temporada ya ganó Australian Open y el WTA 500 de Stuttgart.

Cómo ver online el Masters 1000 de Canadá 2026

El Masters 1000 de Canadá 2026 se extiende hasta este jueves 13 de agosto en Toronto. Los partidos más destacados, como es el caso de la final entre Swiatek y Rybakina, se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros contaron con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

El camino de Swiatek hacia la final

Primera ronda : 6-0 y 6-3 a la checa Sara Bejlek (38°).

: 6-0 y 6-3 a la checa Sara Bejlek (38°). Segunda ronda : 6-2 y 6-1 a la suiza Viktoria Golubic (51°).

: 6-2 y 6-1 a la suiza Viktoria Golubic (51°). Octavos de final : 3-6, 6-1 y 6-2 a la ucraniana Marta Kostyuk (11°).

: 3-6, 6-1 y 6-2 a la ucraniana Marta Kostyuk (11°). Cuartos de final : 6-2 y 6-1 a la rusa Diana Shnaider (17°).

: 6-2 y 6-1 a la rusa Diana Shnaider (17°). Semifinal: 6-3, 1-6 y 6-3 a la ucraniana Elina Svitolina (9°).

El camino de Rybakina hacia la final

Primera ronda : 6-3, 5-7 y 6-4 a la australiana Daria Kasatkina (61°).

: 6-3, 5-7 y 6-4 a la australiana Daria Kasatkina (61°). Segunda ronda : 6-2 y 7-5 a la estadounidense Ann Li (31°).

: 6-2 y 7-5 a la estadounidense Ann Li (31°). Octavos de final : 6-4, 4-6 y 6-4 a la rusa Liudmila Samsonova (55°).

: 6-4, 4-6 y 6-4 a la rusa Liudmila Samsonova (55°). Cuartos de final : 4-6, 7-6 (5) y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka (13°).

: 4-6, 7-6 (5) y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka (13°). Semifinal: 5-7, 6-2 y 6-2 a la estadounidense Coco Gauff (4°).

Elena Rybakina sigue en alza y quiere quedarse con el trofeo en el Masters 1000 de Canadá 2026 Chris Young - The Canadian Press

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