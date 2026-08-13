Así quedó conformada la final masculina del Masters 1000 de Montreal

Este miércoles se disputaron las semifinales del certamen individual masculino del Masters 1000 de Toronto 2026, el sexto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada. De esta manera, quedaron definidos los dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo: Ben Shelton y Brandon Nakashima. El partido se disputa este jueves a las 21 (horario argentino) en el Parque Jarry de Montreal, Canadá, con transmisión de Disney+ Premium y alguna de las señales de ESPN.

El primero en conseguir su boleto a la definición fue Nakashima (31° del ranking ATP), que eliminó al español Rafael Jódar (15°) por 7-6 (3) y 6-4. Es, por amplio margen, su mejor participación en un Masters 1000, ya que antes de lo hecho este año en Canadá solo había alcanzado la tercera ronda en Shanghai 2023, cuando quedó eliminado luego de perder con el chino Zhang Zhizhen por 7-6 y 6-2. Este año fue finalista del ATP 250 de Brisbane y semifinalista de los ATP 500 de Acapulco, Washington y Queens.

Brandon Nakashima se metió en la final de un Masters 1000 por primera vez en su carrera Christinne Muschi - The Canadian Press

Luego llegó el turno del campeón defensor, Shelton (10°), quien se metió en la final al vencer a su compatriota Learner Tien (19°) por 6-2 y 6-3. El año pasado se consagró al derrotar en el último partido al ruso Karen Khachanov por 6-7, 6-4 y 7-6, por lo que mantiene viva la ilusión de defender su condición de campeón. De conseguirlo, levantará el segundo Masters 1000 y el octavo título de su carrera tras festejar en los ATP 500 de Tokio 2023, Dallas 2026 y Múnich 2026, y en los ATP 250 de Houston 2024 y Stuttgart 2026.

Cómo ver online el Masters 1000 de Canadá 2026

El Masters 1000 de Canadá 2026 se extiende hasta este jueves 13 de agosto en Montreal. Los partidos más destacados, como es el caso de la final entre Shelton y Nakashima, se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros contaron con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

El camino de Nakashima hacia la final

Primera ronda : 6-2 y 6-1 al alemán Daniel Altmaier (60°).

: 6-2 y 6-1 al alemán Daniel Altmaier (60°). Segunda ronda : 4-6, 6-2 y 7-5 al francés Titouan Droguet (119°).

: 4-6, 6-2 y 7-5 al francés Titouan Droguet (119°). Octavos de final : 7-6 (4), 5-7 y 7-5 al francés Arthur Rinderknech (29°).

: 7-6 (4), 5-7 y 7-5 al francés Arthur Rinderknech (29°). Cuartos de final : 6-2 y 6-3 al italiano Luciano Darderi (22°).

: 6-2 y 6-3 al italiano Luciano Darderi (22°). Semifinal: 7-6 (3) y 6-4 al español Rafael Jódar (15°).

El camino de Shelton hacia la final

Primera ronda : 6-3 y 7-5 al estadounidense Jenson Brooksby (74°).

: 6-3 y 7-5 al estadounidense Jenson Brooksby (74°). Segunda ronda : 6-3 y 6-2 al belga Zizou Bergs (34°).

: 6-3 y 6-2 al belga Zizou Bergs (34°). Octavos de final : 6-3 y 7-6 (3) al brasileño João Fonseca (27°).

: 6-3 y 7-6 (3) al brasileño João Fonseca (27°). Cuartos de final : 6-3 y 6-1 al checo Jakub Mensik (17°).

: 6-3 y 6-1 al checo Jakub Mensik (17°). Semifinal:6-2 y 6-3 al estadounidense Learner Tien (19°).

Ben Shelton, campeón en ejercicio del Masters 1000 de Canadá, quiere defender la corona Christinne Muschi - The Canadian Press

Máximos ganadores del Masters 1000 de Canadá