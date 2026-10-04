Francisco Cerúndolo vs. Daniil Medvedev: a qué hora juegan y por dónde pasan el partido del ATP 500 de Pekín

En la madrugada de este domingo, a partir de las 5.30 (horario argentino), Francisco Cerúndolo (22° del ranking ATP) y Daniil Medvedev (6°) se enfrentan en el marco de los cuartos de final del ATP 500 de Pekín 2026. El encuentro se disputa en el Lotus Court, la segunda pista principal del Centro de Tenis del Parque Olímpico, y se puede ver en vivo únicamente por streaming en el plan Premium de la plataforma Disney+ Premium.

El mejor tenista argentino de la actualidad viene de vencer al checo Jakub Mensik (14°) por doble 6-4. Persigue su sexto título en el circuito profesional que, a su vez, sería el segundo ATP 500 tras la consagración de este año en Queen’s. Los otro cuatro torneos que ganó fueron 250: Bastad 2022, Eastbourne 2023, Umag 2024 y Buenos Aires 2026.

Francisco Cerúndolo avanza en el ATP 500 de Pekín; el argentino derrotó en octavos a Jakub Mensik x.com/ATPTour_ES

El ruso, por su parte, dejó en el camino al alemán Jan-Lennard Struff (59°) por 6-4 y 6-3 en octavos de final. Llegó al menos hasta semifinales en las últimas tres ediciones del ATP 500 de Pekín y fue finalista en 2023, cuando perdió por doble 7-6 con el italiano Jannik Sinner en la definición. En lo que va del año fue campeón del ATP 500 de Dubái y los ATP 250 de Brisbane y Hangzhou, finalista del Masters 1000 de Indian Wells, y semifinalista del Masters 1000 de Roma y el ATP 500 de ‘s-Hertogenbosch.

El ganador de este cruce avanzará a semifinales y se verá las caras con quien resulte vencedor en el mano a mano entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el serbio Novak Djokovic (11°).

Francisco Cerúndolo vs. Daniil Medvedev: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del ATP 500 de Pekín 2026.

Día : Domingo 4 de octubre.

: Domingo 4 de octubre. Hora : 5.30 (horario argentino).

: 5.30 (horario argentino). Estadio : Lotus Court del Centro de Tenis del Parque Olímpico de Pekín, China.

: Lotus Court del Centro de Tenis del Parque Olímpico de Pekín, China. TV : No disponible en la Argentina.

: No disponible en la Argentina. Streaming: Disney+ Premium.

La única vez que se enfrentaron ‘Fran’ y Daniil, en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami 2026, Cerúndolo se quedó con la victoria por 6-0, 4-6 y 7-5, por lo que domina el historial entre ambos. El argentino acumula 17 victorias contra integrantes del Top 10 del ranking ATP: 5 vs. Casper Ruud; 3 vs. Alexander Zverev y Andrey Rublev; 2 vs. Taylor Fritz; y 1 vs. Félix Auger-Aliassime, Jannik Sinner, Álex De Miñaur y Daniil Medvedev.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Medvedev corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a las semifinales, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.39 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Francisco Cerúndolo.