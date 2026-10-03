Francisco Cerúndolo derrotó a Jakub Mensik y avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Pekín

Francisco Cerúndolo, 22° del ranking mundial, logró una destacada victoria sobre la superficie dura del ATP 500 de Pekín. El porteño batió por un doble 6-3 al checo Jakub Mensik, actualmente 14°, y avanzó a los cuartos de final del certamen asiático. Este domingo, no antes de las 5.30 de la mañana de nuestro país (por Disney+), tendrá otro desafío espinoso: ante el ruso Daniil Medvedev (6°), a quien derrotó esta temporada en el Masters 1000 de Miami.

Francisco Cerúndolo avanza en la gira asiática Santiago Filipuzzi

En el cierre de la jornada en Pekín, certamen que reparte US$ 4.089.385 en premios, Cerúndolo se mostró muy enfocado y marcó el ritmo en el duelo frente a Mensik, un rival de jerarquía y poderosos impactos. En una hora y 16 minutos, logró un 62% de primeros servicios, ganando el 77% de puntos con el primer saque y el 63% con el segundo; no sufrió break points y le rompió el servició al europeo en tres oportunidades.

Cerúndolo, el mejor sudamericano del ranking mundial, alcanzó los cuartos de final de un torneo ATP por 37° vez en su carrera y se convirtió en el cuarto argentino en llegar a esta instancia en el torneo de Pekín, tras David Nalbandian (2004/05), Guillermo Coria (2005) y Juan Martín del Potro (2018). Ahora, su balance ante jugadores del top 20 es de 34-48 (4-7 este año).

Lo mejor de Cerúndolo vs. Mensik

Zverev, cada vez más cerca del N° 1

Alexander Zverev, vigente campeón del US Open y Roland Garros, está cada vez más cerca de llegar al número 1 del mundo por primera vez, por mérito propio y “ayuda” ajena. Poco después de que el italiano Jannik Sinner, actual líder del ranking, anunciara que tampoco jugará en el Masters 1000 de Shanghái, que comienza este miércoles (por una lesión de rodilla derecha no actúa desde que ganó la final de Wimbledon, en julio), el alemán derrotó al chino Juncheng Shang por 6-0 y 6-3 y avanzo a los cuartos de final de Pekín, donde se medirá con un tal... Novak Djokovic.

Alexander Zverev batió al chino Shang Juncheng en Pekín y se medirá con Djokovic GREG BAKER - AFP

Nole y Sascha se medirán este domingo, no antes de las 8 de la mañana de la Argentina. Djokovic ostenta un balance de 31-0 en el torneo chino (fue campeón seis veces), aunque esa cifra será puesta a prueba por el jugador con más victorias de la temporada. Zverev, por ahora número 2 mundial, acumula un balance de 58-14 en el año, en el que ha ganado sus dos primeros títulos de Grand Slam. Si el jugador nacido en Hamburgo conquista el título en Pekín y repite en Shanghái se convertirá en el nuevo N° 1 el próximo 19 de octubre.

Lo mejor de Zverev vs. Shang

Sinner, asimismo, comunicó su baja de Shanghái, a través de una historia de Instagram: “Desgraciadamente no podré participar este año, como me hubiera gustado. Siempre disfruté jugando ante los aficionados de Shanghái, siento mucho no poder hacerlo esta próxima semana. Muchas gracias a todos por el apoyo, espero volver a verlos el año que viene”. Muy poco se conoce sobre la lesión que padece Sinner: una y otra vez sólo se indicó, a través de las redes sociales, que tiene una dificultad en la rodilla derecha y nada más.