Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai

Concluyeron este miércoles los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai que se disputa en China y se definieron los ocho tenistas que disputarán los cuartos de final y siguen en carrera por el título en el penúltimo torneo de la temporada para la categoría.

Se cerró este lunes la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai que se disputa en China y se definieron los 16 tenistas que disputarán los octavos de final y siguen en carrera por el título, instancia en la que no hay jugadores argentinos.

El alemán Alexander Zverev (1°), principal favorito al título y quien esta semana se aseguró terminar el año en lo más alto del ranking de la ATP, venció a Alexander Bublick (19°) por 7-6 (6), 4-6 y 7-6 (1) y su próximo escollo será Alex De Miñaur (9°), verdugo de Karen Khachanov (26°) por 6-3 y 6-4. El otro cruce de la parte alta del cuadro será entre Arthur Gea y Alejandro Davidovich Fokina (25°). El francés sorprendió a Jakub Mensik (13°) por 7-6 y 6-4 mientras que el español le ganó a Hubert Hurkacz por 1-6, 6-3 y 7-6

En la parte inferior, en tanto, se medirán Rafael Jódar (12°) vs. Casper Ruud (20°) y Daniil Medvedev (5°) vs. Tommy Paul (15°). El español festejó en octavos sobre el neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-7 (4), 6-4 y 6-2; el noruego hizo lo propio ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) por 5-2 y abandono; el ruso despachó al griego Stefano Tsitsipas por 6-4 y 7-5; y el estadounidense doblegó al belga Zizou Bergs por 7-6 (5) y 6-4.

Resultados de octavos de final del Masters 1000 de Shanghai

Alexander Zverev (1°) a Alexander Bublick (19°) por 7-6 (6), 4-6 y 7-6 (1).

a Alexander Bublick (19°) por 7-6 (6), 4-6 y 7-6 (1). Alex De Miñaur (9°) a Karen Khachanov (26°) por 6-3 y 6-4.

a Karen Khachanov (26°) por 6-3 y 6-4. Arthur Gea a Jakub Mensik (13°) por 7-6 y 6-4.

a Jakub Mensik (13°) por 7-6 y 6-4. Alejandro Davidovich Fokina (25°) a Hubert Hurkacz por 1-6, 6-3 y 7-6 (6).

a Hubert Hurkacz por 1-6, 6-3 y 7-6 (6). Rafael Jódar (12°) a Botic Van de Zandschulp por 6-7 (4), 6-4 y 6-2.

a Botic Van de Zandschulp por 6-7 (4), 6-4 y 6-2. Casper Ruud (20°) a Felix Auger-Aliassime (4°) por 5-2 y abandono.

a Felix Auger-Aliassime (4°) por 5-2 y abandono. Daniil Medvedev (5°) a Stefano Tsitsipas por 6-4 y 7-5.

a Stefano Tsitsipas por 6-4 y 7-5. Tommy Paul (15°) a Zizou Bergs por 7-6 (5) y 6-4.

Cronograma de cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Alexander Zverev (1°) vs. Alex De Miñaur (9°).

Arthur Gea vs. Alejandro Davidovich Fokina (25°).

Rafael Jódar (12°) vs. Casper Ruud (20°).

Daniil Medvedev (5°) vs. Tommy Paul (15°).

El alemán Alexander Zverev es el máximo favorito al título del Masters 1000 de Shanghái HECTOR RETAMAL - AFP

Todos los partidos del Masters 1000 de Shanghai se transmiten en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.

Todos los campeones del Masters 1000 de Shanghái

2009 : Nikolay Davydenko (Rusia).

: Nikolay Davydenko (Rusia). 2010 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2011 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2012 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2013 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2014 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2015 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2016 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2017 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2018 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2019 : Daniil Medvedev (Rusia).

: Daniil Medvedev (Rusia). 2020 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2021 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2022 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2023 : Hubert Hurkacz (Polonia).

: Hubert Hurkacz (Polonia). 2024: Jannik Sinner (Italia).

Jannik Sinner (Italia). 2025: Valentin Vacherot (Mónaco).

Valentín Vacherot fue el campeón del Masters 1000 de Shanghái en 2025 HECTOR RETAMAL - AFP

Tabla de campeones del Masters 1000 de Shanghái