Así quedó el cuadro de cuartos de final del US Open 2026

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Los ocho tenistas que se impusieron en los octavos continúan en carrera por el título del último Grand Slam de la temporada
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Se completaron este lunes los octavos de final del US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y se definieron los ocho tenistas que siguen en carrera por el título.
En la parte alta del cuadro Alexander Zverev (1°) doblegó a Luciano Darderi (21°) por 6-2, 6-2 y 7-6 (3) y su siguiente oponente será el neerlandés Botic Van de Zandschulp, verdugo del francés Arthur Gea (LL) por 3-6, 6-7 (0), 7-6 (7), 7-6 (3) Y 6-4. Además, Karen Khachanov sacó del certamen al local Learner Tien (14°) por 7-5, 4-6, 6-7 (6), 6-1 y 6-4 y tendrá como próximo escollo al belga Alexander Blockx (28°), quien hizo lo propio sobre el argentino Francisco Cerúndolo (24°) por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5.
En el sector inferior del draw, en tanto, habrá duelo entre los estadounidenses Frances Tiafoe (11°) y Alex Michelsen mientras que el también anfitrión Ben Shelton (8°) jugará contra Carlos Alcaraz (2°), el campeón defensor del título.
En octavos de final Tiafoe venció al ruso Daniil Medvedev (7°) por 7-6 (1), 6-4 y 7-6 (6); Michelsen hizo lo propio vs. el argentino Tomás Etcheverry (27°) por 7-6 (6), 6-4 y 6-4; Shelton se impuso al griego Stefanos Sitsipas por 6-2, 6-3 y 6-4; y el español superó a Tommy Paul (20°) por 6-4, 6-3 y 6-4.
Resultados de octavos de final
- Alexander Zverev (1°) a Luciano Darderi (21°) por 6-2, 6-2 y 7-6 (3).
- Botic Van de Zandschulp a Arthur Gea (LL) por 3-6, 6-7 (0), 7-6 (7), 7-6 (3) Y 6-4.
- Karen Khachanov a Learner Tien (14°) por 7-5, 4-6, 6-7 (6), 6-1 y 6-4.
- Alexander Blockx (28°) a Francisco Cerúndolo (24°) por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5.
- Frances Tiafoe (11°) a Daniil Medvedev (7°) por 7-6 (1), 6-4 y 7-6 (6).
- Alex Michelsen a Tomás Etcheverry (27°) por 7-6 (6), 6-4 y 6-4.
- Ben Shelton (8°) a Stefanos Sitsipas por 6-2, 6-3 y 6-4.
- Carlos Alcaraz (2°) a Tommy Paul (20°) por 6-4, 6-3 y 6-4.
Cronograma de cuartos de final
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Alexander Zverev (1°) vs. Botic Van de Zandschulp - Miércoles 9 de septiembre.
- Karen Khachanov vs. Alexander Blockx (28°) - Miércoles 9 de septiembre.
- Frances Tiafoe (11°) vs. Alex Michelsen - Martes 8 de septiembre desde no antes de las 14 en el Arthur Ashe.
- Ben Shelton (8°) vs. Carlos Alcaraz (2°) - Martes 8 de septiembre a las 21.10 en el Arthur Ashe.
Todos los partidos del US Open 2026 se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Tabla de campeones del US Open
- Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
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