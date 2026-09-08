Así quedó el cuadro de cuartos de final del US Open 2026

Se completaron este lunes los octavos de final del US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y se definieron los ocho tenistas que siguen en carrera por el título.

En la parte alta del cuadro Alexander Zverev (1°) doblegó a Luciano Darderi (21°) por 6-2, 6-2 y 7-6 (3) y su siguiente oponente será el neerlandés Botic Van de Zandschulp, verdugo del francés Arthur Gea (LL) por 3-6, 6-7 (0), 7-6 (7), 7-6 (3) Y 6-4. Además, Karen Khachanov sacó del certamen al local Learner Tien (14°) por 7-5, 4-6, 6-7 (6), 6-1 y 6-4 y tendrá como próximo escollo al belga Alexander Blockx (28°), quien hizo lo propio sobre el argentino Francisco Cerúndolo (24°) por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5.

En el sector inferior del draw, en tanto, habrá duelo entre los estadounidenses Frances Tiafoe (11°) y Alex Michelsen mientras que el también anfitrión Ben Shelton (8°) jugará contra Carlos Alcaraz (2°), el campeón defensor del título.

En octavos de final Tiafoe venció al ruso Daniil Medvedev (7°) por 7-6 (1), 6-4 y 7-6 (6); Michelsen hizo lo propio vs. el argentino Tomás Etcheverry (27°) por 7-6 (6), 6-4 y 6-4; Shelton se impuso al griego Stefanos Sitsipas por 6-2, 6-3 y 6-4; y el español superó a Tommy Paul (20°) por 6-4, 6-3 y 6-4.

Resultados de octavos de final

Alexander Zverev (1°) a Luciano Darderi (21°) por 6-2, 6-2 y 7-6 (3).

a Luciano Darderi (21°) por 6-2, 6-2 y 7-6 (3). Botic Van de Zandschulp a Arthur Gea (LL) por 3-6, 6-7 (0), 7-6 (7), 7-6 (3) Y 6-4.

a Arthur Gea (LL) por 3-6, 6-7 (0), 7-6 (7), 7-6 (3) Y 6-4. Karen Khachanov a Learner Tien (14°) por 7-5, 4-6, 6-7 (6), 6-1 y 6-4.

a Learner Tien (14°) por 7-5, 4-6, 6-7 (6), 6-1 y 6-4. Alexander Blockx (28°) a Francisco Cerúndolo (24°) por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5.

a Francisco Cerúndolo (24°) por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5. Frances Tiafoe (11°) a Daniil Medvedev (7°) por 7-6 (1), 6-4 y 7-6 (6).

a Daniil Medvedev (7°) por 7-6 (1), 6-4 y 7-6 (6). Alex Michelsen a Tomás Etcheverry (27°) por 7-6 (6), 6-4 y 6-4.

a Tomás Etcheverry (27°) por 7-6 (6), 6-4 y 6-4. Ben Shelton (8°) a Stefanos Sitsipas por 6-2, 6-3 y 6-4.

a Stefanos Sitsipas por 6-2, 6-3 y 6-4. Carlos Alcaraz (2°) a Tommy Paul (20°) por 6-4, 6-3 y 6-4.

Cronograma de cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Alexander Zverev (1°) vs. Botic Van de Zandschulp - Miércoles 9 de septiembre.

Karen Khachanov vs. Alexander Blockx (28°) - Miércoles 9 de septiembre.

Frances Tiafoe (11°) vs. Alex Michelsen - Martes 8 de septiembre desde no antes de las 14 en el Arthur Ashe.

Ben Shelton (8°) vs. Carlos Alcaraz (2°) - Martes 8 de septiembre a las 21.10 en el Arthur Ashe.

El cuadro del US Open 2026, con los ocho cuartofinalistas definidos

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Tabla de campeones del US Open