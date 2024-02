escuchar

El Argentina Open 2024 conocerá este domingo al nuevo campeón. Porque Carlos Alcaraz, ex N° 1 del mundo y actual 2, ganador de la edición del año pasado, no pudo meterse en la definición y el chileno Nicolás Jarry (21°) dio el gran golpe al eliminar al gran favorito para instalarse en la final en la que tendrá enfrente al argentino que aprovechó como nadie la invitación que recibió al torneo: Facundo Díaz Acosta (87°). El oriundo de Olivos, el crédito local y último campeón de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, disputará por primera vez el partido definitivo y (lógicamente) buscará su primer título. El encuentro que todos quieren jugar se llevará a cabo desde las 16 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club del barrio porteño de Palermo y se puede ver en vivo por televisión por TyC Sports y por streaming por TyC Sports Play.

Díaz Acosta, de 23 años, se impuso en el primer turno de semifinales en el duelo criollo, al vencer a Federico Coria (106°), de gran semana, por 6-2 y 6-3. El zurdo, que no perdió sets en lo que va del certamen, tendrá por delante el partido más exigente de su carrera. En el mítico Lawn Tennis ganó la medalla dorada de dobles junto a Sebastián Báez en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y la plateada en singles, por lo que buscará seguir escribiendo su historia grande en este escenario.

Facundo Díaz Acosta sacó a su compatriota Federico Coria, que también tuvo una gran semana SERGIO LLAMERA

“Es increíble jugar con toda esta gente. Sé lo duro que es venir acá, así que gracias por hacer el esfuerzo, estoy muy contento. Son días de muchas primeras veces. Mi primer cuarto de final ATP en Córdoba (la semana pasada), y acá, mi primera semifinal, mi primera final. Es un sueño. Pero es cierto que también lo soñaba, porque siempre es un objetivo estar en una final y más en Buenos Aires”, destacó el zurdo.

“Sabía que iba a haber muchos nervios, así que había que tener mucha paciencia, estar tranquilo, no apurarme, y no desesperarme si erraba alguna fácil. Creo que pude manejar bien los nervios. Venimos trabajando en la parte mental desde hace un par de años, y de a poco va dando resultados”, contó Díaz Acosta. Y luego reveló un par de horas antes de conocer a su rival: “Con Alcaraz entrenamos (este año) en Australia, también lo había hecho en el US Open. Contra Nico (Jarry) jugamos un par de veces, así que ya nos conocemos. Que gane el mejor y yo voy a estar a full para jugar contra cualquiera de los dos”.

‘Carlitos’ Alcaraz, justamente, el gran mimado del torneo, no pudo imponer condiciones y favoritismo ante el chileno Nicolás Jarry. Peleó pero terminó sucumbiendo ante el trasandino por 7-5 (2) y 6-3, para despedirse en semifinales. El de El Palmar, bicampeón de Grand Slam, no estuvo fino en ninguno de los tres partidos que disputó en Buenos Aires, lejos de su mejor versión, y Jarry lo aprovechó construyendo la mejor victoria de su carrera. Entresemana ya había sacado a otro de los preferidos de la gente, el suizo Stan Wawrinka. El ‘Príncipe’ nacido en Santiago de Chile es dueño de tres títulos de ATP, razón por la cual llega como favorito al partido de este domingo.

Nicolás Jarry le "arruinó" la fiesta al Argentina Open: sacó al gran favorito, Carlos Alcaraz LA NACION/Manuel Cortina

Nicolás Jarry vs. Facundo Díaz Acosta: lo que hay que saber

Final del Argentina Open 2024.

Día: Domingo 18 de febrero.

Hora: 16.

Court Central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

TV: TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play.

Sin antecedentes

Nicolás Jarry y Facundo Díaz Acosta no se enfrentaron nunca en el circuito de la ATP (sí en ITF), por lo que el partido de este domingo inaugurará el historial entre ambos. Será un encuentro probablemente muy caliente en las tribunas, con la rivalidad sabida entre chilenos y argentinos y la posibilidad, por la cercanía geográfica, de que haya muchos visitantes, como en toda la semana.

Carlos Alcaraz no podrá sumarse (al menos por ahora) a la lista de campeones con dos títulos LA NACION/Manuel Cortina

Los máximos ganadores del Argentina Open

El tradicional Argentina Open se realiza desde 1893, aunque la primera edición correspondiente a la era Abierta se llevó a cabo en 1973. A lo largo de su historia pasaron tenistas de la talla de Guillermo Vilas (máximo ganador del certamen con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos), David Nalbandian (campeón en 2008), el sueco Björn Borg (segundo puesto en 1973), el español Rafael Nadal (ganador en 2015) y el noruego Casper Ruud (se alzó con los títulos en 2020 y 2022), entre tantos.

Guillermo Vilas : Ocho títulos.

: Ocho títulos. Carlos Moyá y David Ferrer : Tres cada uno.

: Tres cada uno. Guillermo Coria, Franco Squillari, José Luis Clerc, Dominic Thiem y Casper Ruud: Dos cada uno.