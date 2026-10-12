Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Shanghai

Se cerró este lunes la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai que se disputa en China y se definieron los 16 tenistas que disputarán los octavos de final y siguen en carrera por el título, instancia en la que no hay jugadores argentinos.

El principal favorito a quedarse con el certamen es el alemán Alexander Zverev (1°), quien eliminó al francés Quentin Halys por 6-4, 6-7 (8) y 6-3 y su próximo escollo será el kazajo Alexander Bublick (19°), verdugo del estadounidense Brandon Nakashima (16°) por 6-7 (7), 6-3 y 7-6 (5). El teutón, por la caída de Carlos Alcaraz (2°) a manos del belga Zizou Bergs por 7-5 y 7-6 (4), se aseguró terminar la temporada como el número 1 del ranking de la ATP por primera vez en su carrera.

El único argentino que llegó hasta la tercera ronda fue Francisco Cerúndolo (21°) y perdió con Jakub Mensik (13°) por 3-6, 6-3 y 2-6. El checo tendrá como próximo escollo al galo Arthur Gea, quien sorprendió a Ben Shelton (3°) por un doble 7-6 (5 y 3, respectivamente).

El que también quedó afuera fue el defensor del título, el monegasco Valentin Vacherot (17°) porque cayó ante el norteamericano Tommy Paul (15°) por 6-4 y 6-2.

El cuadro del Masters 1000 de Shanghai

La parte alta del cuadro del Masters 1000 de Shanghai

La parte baja del cuadro del Masters 1000 de Shanghai

Cronograma de octavos de final del Masters 1000 de Shanghai

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Alexander Zverev (1°) vs. Alexander Bublick (19°) - Martes 13 de octubre desde no antes de las 7.

Alex De Miñaur (9°) vs. Karen Khachanov (26°) - Martes 13 de octubre a las 1.

Arthur Gea vs. Jakub Mensik (13°) - Martes 13 de octubre desde no antes de las 2.30.

Hubert Hurkacz vs. Alejandro Davidovich Fokina (25°) - Martes 13 de octubre desde no antes de las 8.30.

Botic Van de Zandschulp vs. Rafael Jódar (12°) - Miércoles 14 de octubre.

Casper Ruud (20°) vs. Felix Auger-Aliassime (4°) - Miércoles 14 de octubre.

Daniil Medvedev (5°) vs. Stefano Tsitsipas - Miércoles 14 de octubre.

Tommy Paul (15°) vs. Zizou Bergs - Miércoles 14 de octubre.

Todos los partidos del Masters 1000 de Shanghai se transmiten en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.

Felix Auger-Aliassime es el segundo mejor preclasificado que sigue en carrera por el título en Shanghai Christophe Ena - AP

Todos los campeones del Masters 1000 de Shanghái

2009 : Nikolay Davydenko (Rusia).

: Nikolay Davydenko (Rusia). 2010 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2011 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2012 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2013 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2014 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2015 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2016 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2017 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2018 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2019 : Daniil Medvedev (Rusia).

: Daniil Medvedev (Rusia). 2020 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2021 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2022 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2023 : Hubert Hurkacz (Polonia).

: Hubert Hurkacz (Polonia). 2024: Jannik Sinner (Italia).

Jannik Sinner (Italia). 2025: Valentin Vacherot (Mónaco).

Valentín Vacherot fue el campeón del Masters 1000 de Shanghái en 2025 HECTOR RETAMAL - AFP

Tabla de campeones del Masters 1000 de Shanghái