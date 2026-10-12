Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Shanghai

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Los 16 tenistas que ganaron en la tercera ronda siguen en carrera por el título del torneo que se disputa en China; ya no hay argentinos en competencia
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Se cerró este lunes la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai que se disputa en China y se definieron los 16 tenistas que disputarán los octavos de final y siguen en carrera por el título, instancia en la que no hay jugadores argentinos.
El principal favorito a quedarse con el certamen es el alemán Alexander Zverev (1°), quien eliminó al francés Quentin Halys por 6-4, 6-7 (8) y 6-3 y su próximo escollo será el kazajo Alexander Bublick (19°), verdugo del estadounidense Brandon Nakashima (16°) por 6-7 (7), 6-3 y 7-6 (5). El teutón, por la caída de Carlos Alcaraz (2°) a manos del belga Zizou Bergs por 7-5 y 7-6 (4), se aseguró terminar la temporada como el número 1 del ranking de la ATP por primera vez en su carrera.
El único argentino que llegó hasta la tercera ronda fue Francisco Cerúndolo (21°) y perdió con Jakub Mensik (13°) por 3-6, 6-3 y 2-6. El checo tendrá como próximo escollo al galo Arthur Gea, quien sorprendió a Ben Shelton (3°) por un doble 7-6 (5 y 3, respectivamente).
El que también quedó afuera fue el defensor del título, el monegasco Valentin Vacherot (17°) porque cayó ante el norteamericano Tommy Paul (15°) por 6-4 y 6-2.
El cuadro del Masters 1000 de Shanghai
Cronograma de octavos de final del Masters 1000 de Shanghai
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Alexander Zverev (1°) vs. Alexander Bublick (19°) - Martes 13 de octubre desde no antes de las 7.
- Alex De Miñaur (9°) vs. Karen Khachanov (26°) - Martes 13 de octubre a las 1.
- Arthur Gea vs. Jakub Mensik (13°) - Martes 13 de octubre desde no antes de las 2.30.
- Hubert Hurkacz vs. Alejandro Davidovich Fokina (25°) - Martes 13 de octubre desde no antes de las 8.30.
- Botic Van de Zandschulp vs. Rafael Jódar (12°) - Miércoles 14 de octubre.
- Casper Ruud (20°) vs. Felix Auger-Aliassime (4°) - Miércoles 14 de octubre.
- Daniil Medvedev (5°) vs. Stefano Tsitsipas - Miércoles 14 de octubre.
- Tommy Paul (15°) vs. Zizou Bergs - Miércoles 14 de octubre.
Todos los partidos del Masters 1000 de Shanghai se transmiten en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.
Todos los campeones del Masters 1000 de Shanghái
- 2009: Nikolay Davydenko (Rusia).
- 2010: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2011: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2012: Novak Djokovic (Serbia).
- 2013: Novak Djokovic (Serbia).
- 2014: Roger Federer (Suiza).
- 2015: Novak Djokovic (Serbia).
- 2016: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2017: Roger Federer (Suiza).
- 2018: Novak Djokovic (Serbia).
- 2019: Daniil Medvedev (Rusia).
- 2020: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
- 2021: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
- 2022: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
- 2023: Hubert Hurkacz (Polonia).
- 2024: Jannik Sinner (Italia).
- 2025: Valentin Vacherot (Mónaco).
Tabla de campeones del Masters 1000 de Shanghái
- Novak Djokovic (Serbia) - 4 (2012, 2013, 2015 y 2018)
- Andy Murray (Gran Bretaña) - 3 (2010, 2011 y 2016)
- Roger Federer (Suiza) - 2 (2014 y 2017)
- Jannik Sinner (Italia) / Hubert Hurkacz (Polonia) / Daniil Medvedev (Rusia) / Nikolay Davydenko (Rusia) / Valentin Vacherot (Mónaco) - 1
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