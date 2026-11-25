El tenista argentino Juan Manuel La Serna recibió escalofriantes amenazas a través de sus redes sociales por parte de apostadores durante su participación en el Challenger de Florianópolis, en Brasil.

El atleta de 22 años compartió una serie de mensajes que le envió un usuario donde le advertía que, si no dejaba que su rival llegara al tie break, iba a “pagar con sangre”. “Sabemos dónde será tu próximo partido”, arremetió. Los mensajes también incluyeron imágenes de asesinatos y amenazas contra su familia.

El usuario @omar_pool_ empezó a escribirle al número 212 del ranking mundial durante su partido frente a Santiago de la Fuente por la ronda 32 del Challenger. Ambos competían por el paso a octavos de final en el encuentro, donde La Serna ganó por 6-3 y 7-5.

Sin embargo, el usuario insistió en que La Serna se dejara perder un game para, de esa manera, ganar el dinero que había apostado. “Bro, por favor, haz tie break, por favor. Nos dejarás sin dinero, por favor. Sabemos que eres superior, solo necesitamos un tie break y ahí lo rematas. Es lo único que nos falta. Nos dejaras sin plata”, apuntó el usuario.

Las amenazas que recibió Manuel La Serna a través de Instagram Captura

Los mensajes continuaron durante varios minutos: “Somos muchos los que apostamos por ese tie break, solo necesitamos que haya un tie break. Por favor no nos dejes secos”. Cuando La Serna ganó el encuentro, los ruegos se convirtieron en amenazas.

“Hijo de pu... No sabes la cantidad de dinero que nos hiciste perder. Es mejor que te cuides, cabrón. cuidate y cuida a tu pareja. No sabes a la cantidad de personas que jodiste. Ahora vas a pagar con sangre”, arremetió.

La Serna ganó contra Santiago de la Fuente y se clasificó a octavos del Challenger de Florianópolis Instagram (@manulaserna3)

Luego, siguió con amenazas a su familia. “Mejor cuidá de tu papá y de tu mamita y de tu pareja. No sabes lo radicales que somos los apostadores. Hiciste perder millones. Ahora es mejor que te ocultes. Sabemos dónde será tu próximo partido. Hijo de pu... estamos averiguando tus datos”, expresó.

El usuario también lo llamó varias veces por videollamada a través de Instagram. “Con quién piensas que te metiste. Te metiste con el cartel más grande de Bolivia. ¿Crees que no tenemos gente moviéndose por Argentina? Vas a pagar de alguna forma el dinero que nos hiciste perder", señaló.

También le enviaron imágenes explícitas de asesinatos con la amenaza: “Los próximos serán tu familia. Te advertimos algo y creíste que estábamos jugando. Paga el dinero o tendrás que atenerte a las consecuencias”.

Las amenazas que recibió Manuel La Serna a través de Instagram Captura

La Serna se encuentra en el mejor momento de su carrera tras obtener un buen resultado en el circuito el pasado martes y alcanzar el puesto 212 del ranking ATP. Ahora jugará contra el tenista Thiago Cigarrán.

La violencia de los mensajes dejó en evidencia una vez más las presiones a las que son sometidos los tenistas debido a la alta presencia de apuestas deportivas que hay a su alrededor. En febrero de este año, durante el Challenger de Rosario, tenistas como Nikolas Sánchez Izquierdo y Román Burruchaga sufrieron amenazas de parte de apostadores.

En particular, Sánchez Izquierdo recibió intimidaciones para que perdiera por octavos de final y el encuentro debió jugarse bajo condiciones especiales. Incluso tuvo que retirarse custodiado. Ante ello, Juan Manuel Cerúndolo rompió el silencio y sostuvo que las intimidaciones se convirtieron en algo “natural” en el día a día.