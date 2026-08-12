Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Canadá

Se disputaron este martes los cuartos de final Masters 1000 de Canadá que se disputa en el estadio IGA de Montreal sobre canchas de cemento y se definieron los cuatro tenistas que avanzaron a las semifinales y siguen en carrera por el título: Learner Tien (12°), Ben Shelton (5°), Rafael Jódar (20°) y Brandon Nakashima (28°). El torneo tiene la particularidad que alterna su sede con Toronto, ciudad en la que este año se desarrolla el WTA 1000 para la rama femenina.

Los juegos que iban a desarrollarse el lunes se trasladaron a esta jornada por las precipitaciones que cubrieron a la ciudad canadiense. En el primero, Nakashima se impuso al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (19°) por 6-2 y 6-3 y su próximo rival será el español Jódar, verdugo del francés Arthur Fils (18°) por 7-6 (5) y 6-3.

Rafael Jódar es el único no estadounidense que está en semifinales del Masters 1000 de Montreal MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la parte alta del cuadro quedaron dos estadounidenses: Tien y Shelton, el campeón de defensor. El primero superó al ibérico Daniel Mérida por 6-3 y 6-2 en tanto que el mejor preclasificado en carrera por la corona se impuso al checo Jakub Mensik (13°) por 6-3 y 6-1.

Resultados de cuartos de final del Masters 1000 de Montreal

Learner Tien (12°) a Daniel Mérida por 6-3 y 6-2.

a Daniel Mérida por 6-3 y 6-2. Ben Shelton (5°) a Jakub Mensik (13°) por 6-3 y 6-1.

a Jakub Mensik (13°) por 6-3 y 6-1. Rafael Jódar (20°) a Arthur Fils (18°) por 7-6 (5) y 6-3.

a Arthur Fils (18°) por 7-6 (5) y 6-3. Brandon Nakashima (28°) a Luciano Darderi (19°) por 6-2 y 6-3.

Cronograma de las semifinales del Masters 1000 de Montreal

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Learner Tien (12°) vs. vs. Ben Shelton (5°) - Miércoles 12 de agosto desde no antes de las 20.30 en la Cancha Central.

Rafael Jódar vs. Brandon Nakashima (28°) - Miércoles 12 de agosto desde no antes de las 19 en la Cancha Central.

El cuadro de semifinales del Masters 1000 de Canadá

Las semifinales se disputarán este miércoles. Los partidos del Masters 1000 de Canadá se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Últimos 10 campeones del Masters 1000 de Montreal

2025 : Ben Shelton (Estados Unidos).

: Ben Shelton (Estados Unidos). 2024 : Alexei Popyrin (Australia).

: Alexei Popyrin (Australia). 2023 : Jannik Sinner (Italia).

: Jannik Sinner (Italia). 2022 : Pablo Carreño Busta (España).

: Pablo Carreño Busta (España). 2021 : Daniil Medvedev (Rusia).

: Daniil Medvedev (Rusia). 2019 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2018 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2017 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2016 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2015: Andy Murray (Gran Bretaña).

Rafael Nadal ganó cinco títulos en el Masters 1000 de Canadá

Tabla de campeones del Masters 1000 de Canadá