Se filtraron fuertes críticas de Jessica Pegula a Mirra Andreeva y su entrenadora antes del WTA Finals

Las mejores ocho tenistas de la temporada se encuentran en Indian Wells para competir, a partir de este domingo, en el WTA Finals (el certamen de Maestras). El torneo tiene dos grupos y, luego, una etapa de eliminación: si una jugadora gana el trofeo en forma invicta, embolsará un cheque de US$ 3,37 millones. Sin embargo, más allá de la competencia, en esta horas, el evento acaparó la atención por las expresiones (privadas, que se hicieron públicas) de una de las protagonistas, Jessica Pegula, contra otra de las jugadoras, Mirra Andreeva.

Mirra Andreeva y su coach Conchita Martínez celebrando el título en Roland Garros JULIEN DE ROSA - AFP

La estadounidense Pegula, número 5 del mundo, fue captada por las cámaras y los micrófonos de ambiente colocados en una cancha de entrenamiento, criticando con dureza a la rusa Andreeva, la tercera de la clasificación y vigente campeona de Roland Garros.

“Perdí el respeto por ella. Es una buena chica, pero necesita madurar. Es una diva, necesita ser más humilde y que alguien la ponga en su sitio”, le dijo Pegula a su entrenador, en la mitad de una práctica en el Tennis Garden de Indian Wells, sobre la jugadora de 19 años.

Las críticas de Pegula que se filtraron

“Pegula” trying to talk about mentality about GS champion Mirra Andreeva?😹 pic.twitter.com/wgyOyL8E9r — tm🇿🇼🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@tmlfcc) November 4, 2026

Las críticas de Pegula no se terminaron allí. La norteamericana también señaló a la española Conchita Martínez, entrenadora de Andreeva, como principal responsable del comportamiento de la rusa en el entrenamiento que un rato antes estaban compartiendo. “Si yo fuera entrenadora y mi pupila viene de jugar cuatro games fantásticos y estás arriba 4-0 y estás enfadada conmigo, lanzándome bolas... Primero diría que es una falta de respeto hacia la otra persona. Vas 4-0, callate la puta boca. Conchita es quien hace que esté molesta y tenga ese comportamiento”, expresó Pegula, que es hija del millonario Terry Pegula, propietario y presidente de diversos equipos en los Estados Unidos, como de los Buffalo Bills (NFL) y los Buffalo Sabres (NHL).

Pegula, de 32 años, ganadora de once títulos (dos de ellos esta temporada, en Charleston y Dubai), también comparó a Andreeva con su amiga Coco Gauff (4° del ranking; 22 años), afirmando que la rusa sería mejor tenista si tuviera otra mentalidad: “Si Andreeva tuviera la mentalidad de Coco Gauff, sería mejor que ella”.

El Grupo 1 del WTA Finals

Esta filtración le añadió mucho más condimento al torneo de Maestras, sobre superficie dura californiana, donde Pegula integra el Grupo 1, junto con Elena Rybakina (1°), Gauff (4°) y Linda Noskova (8°). Andreeva está en el Grupo 2, con Aryna Sabalenka (2°), Elina Svitolina (6°) y Karolina Muchova (7°).

Vaya curiosidad: Pegula y Andreeva nunca se enfrentaron oficialmente. Ese primer duelo podría llegar en la etapa de eliminación del torneo de Maestras. Y está claro que ese potencial partido acapararía mucho la atención y no sólo por una cuestión deportiva. Se verá...