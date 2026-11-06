Masters 1000 de París: partidos de hoy y cómo está el cuadro

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El último certamen de esta categoría en la temporada continúa este viernes, con la presencia de Carlos Alcaraz y Ben Shelton, entre otros
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Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de París, el último certamen de esta categoría en la temporada. Se disputan cuatro partidos, todos correspondientes a los cuartos de final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
En el quinto día de competencia se definirán los cuatro clasificados a semifinales. En el primer turno, a partir de las 10 de la Argentina, habrá duelo de estadounidenses entre Ben Shelton (4° del ranking ATP) y Tommy Paul. Luego, no antes de las 11.10, el australiano Rinky Hijikata (83°), verdugo de Novak Djokovic (11°) y de Tomás Etcheverry (31°), se enfrenta al francés Luca Van Assche (47°). Posteriormente, aproximadamente a las 15, el español Carlos Alcaraz (3°) se enfrenta al norteamericano Taylor Fritz (12°). Por último, cerca de las 16.30, el portugués Nuno Borges (49°) se enfrenta al noruego Casper Ruud (23°).
En lo que va del certamen ya quedaron eliminados varios de los mejores tenistas del mundo y todos los argentinos: Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez y Mariano Navone en la primera ronda; Thiago Tirante en la segunda y Etcheverry en octavos de final. Además, también perdieron Djokovic, Alexander Zverev, Rafael Jódar, Holger Rune. Daniil Medvedev, Álex De Miñaur, Frances Tiafoe y Arthur Fils.
Horarios de todos los paritos de cuartos de final
- 10: Ben Shelton vs. Tommy Paul
- No antes de las 11.10: Luca Van Assche vs. Rinky Hijikata
- No antes de las 15: Taylor Fritz vs. Carlos Alcaraz
- No antes de las 16.30: Casper Ruud vs. Nuno Borges
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online el Masters 1000 de París 2026
El Masters 1000 de París 2026 se extiende hasta este domingo 8 de noviembre en Paris La Défense Arena. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores del Masters 1000 de París
- Novak Djokovic (Serbia) - Siete títulos
- Boris Becker (Alemania) y Marat Safin (Rusia) - Tres
- Brian Gottfried (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Dos
*Jannik Sinner es el último campeón, pero no participa de esta edición porque padece el síndrome de la banda iliotibial (inflamación crónica en la rodilla derecha).
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