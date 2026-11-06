Masters 1000 de París: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de París, el último certamen de esta categoría en la temporada. Se disputan cuatro partidos, todos correspondientes a los cuartos de final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

En el quinto día de competencia se definirán los cuatro clasificados a semifinales. En el primer turno, a partir de las 10 de la Argentina, habrá duelo de estadounidenses entre Ben Shelton (4° del ranking ATP) y Tommy Paul. Luego, no antes de las 11.10, el australiano Rinky Hijikata (83°), verdugo de Novak Djokovic (11°) y de Tomás Etcheverry (31°), se enfrenta al francés Luca Van Assche (47°). Posteriormente, aproximadamente a las 15, el español Carlos Alcaraz (3°) se enfrenta al norteamericano Taylor Fritz (12°). Por último, cerca de las 16.30, el portugués Nuno Borges (49°) se enfrenta al noruego Casper Ruud (23°).

Ben Shelton se verá las caras con su compatriota Tommy Paul en busca de un lugar en las semifinales Emma Da Silva - AP

En lo que va del certamen ya quedaron eliminados varios de los mejores tenistas del mundo y todos los argentinos: Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez y Mariano Navone en la primera ronda; Thiago Tirante en la segunda y Etcheverry en octavos de final. Además, también perdieron Djokovic, Alexander Zverev, Rafael Jódar, Holger Rune. Daniil Medvedev, Álex De Miñaur, Frances Tiafoe y Arthur Fils.

Horarios de todos los paritos de cuartos de final

10 : Ben Shelton vs. Tommy Paul

: Ben Shelton vs. Tommy Paul No antes de las 11.10 : Luca Van Assche vs. Rinky Hijikata

: Luca Van Assche vs. Rinky Hijikata No antes de las 15 : Taylor Fritz vs. Carlos Alcaraz

: Taylor Fritz vs. Carlos Alcaraz No antes de las 16.30: Casper Ruud vs. Nuno Borges

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de París 2026

El Masters 1000 de París 2026 se extiende hasta este domingo 8 de noviembre en Paris La Défense Arena. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de París

Novak Djokovic (Serbia) - Siete títulos

Boris Becker (Alemania) y Marat Safin (Rusia) - Tres

Brian Gottfried (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Dos

*Jannik Sinner es el último campeón, pero no participa de esta edición porque padece el síndrome de la banda iliotibial (inflamación crónica en la rodilla derecha).