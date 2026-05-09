Thiago Tirante venció a Cameron Norrie y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

Thiago Agustín Tirante no detiene su crecimiento en la elite del circuito. El tenista nacido en La Plata sigue escalando en el ranking a fuerza de victorias destacadas. Como la de este sábado, en el Foro Itálico, donde se desquitó del británico Cameron Norrie, 19° del mundo, que hace un par de días lo había eliminado del Masters 1000 de Madrid.

En el emblemático court Nicola Pietrangeli, Tirante jugó un gran partido y se cobró revancha del británico por 6-3 y 7-5, en una hora y 26 minutos de juego, para avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma, el último torneo grande sobre polvo de ladrillo antes de Roland Garros. Ahora, lo espera el ganador del encuentro entre el italiano Flavio Cobolli y el francés Terence Atmane.

Thiago Tirante venció a Cameron Norrie y avanzó a la tercera ronda de Roma KENNETH RICHMOND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tirante, de 25 años, había iniciado la temporada fuera del top 100. Era 103° cuando en enero desembarcó en Oceanía y no pudo superar la qualy del ATP 250 de Adelaida. Poco a poco su nivel en la máxima categoría continuó evolucionando. Ganó partidos y confianza. Los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro y las semifinales del ATP 250 de Houston fueron avisos y, hoy, el ranking en vivo lo muestra en el puesto 61 (+8), su lugar más destacado. Además, ganó 13 de los 20 partidos que disputó este año, teniendo en cuenta main draw y Copa Davis, sin atender los encuentros por clasificaciones.

Tirante ya había dado señales importantes en el Masters 1000 de Madrid, donde había bajado a otro top 20, al estadounidense Tommy Paul. Fue entonces que se encontró con Norrie (entrenado por el argentino Facundo Lugones), con quien batalló duramente hasta que no pudo más. En el Foro Itálico, Tirante se cobró venganza del zurdo inglés.

Hasta 2026, Tirante contaba con un solo triunfo ante un top 20: en Bastad 2024, frente al ruso Andrey Rublev (8°, en ese momento). Este año, ya venció a Francisco Cerúndolo (19°, en Río de Janeiro), al estadounidense Ben Shelton (9°, en Houston) y las mencionadas frente a Paul y Norrie.

Lo mejor de Tirante vs. Norrie

Solana Sierra, eliminada

También en el Abierto de Italia, pero con otra suerte, se presentó la marplatense Solana Sierra, la mejor tenista sudamericana del ranking mundial (es 72°). La bonaerense de 21 años tuvo uno de los mayores desafíos que puede ofrecer el circuito: ante la estadounidense Coco Gauff, 4° del ranking y ganadora de Roland Garros el año pasado.

En el BNP Paribas Arena y por la tercera ronda del WTA 1000 romano, Sierra ganó el primer set, por 7-5. Sin embargo luego cayó por 6-0 y 6-4.