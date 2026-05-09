Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Roma Open 2026 continúa este sábado con la presencia de Jannik Sinner, Aryna Sabalenka y cuatro argentinos: Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Thiago Tirante y Solana Sierra
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Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Roma, el quinto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el sexto en la femenina. Se disputan varios partidos, algunos correspondientes a la segunda ronda y otros a la tercera. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca la aparición de Jannik Sinner (N° 1 del ranking ATP), Félix Auger-Aliassime (5°), Ben Shelton (6°), Daniil Medvedev (9°), Tomás Etcheverry (26°), Mariano Navone (44°) y Thiago Tirante (69°). El italiano se enfrenta al austríaco Sebastian Ofner (82°), el canadiense se cruza con Navone, el norteamericano juega contra el georgiano Nikoloz Basilashvili (117°) y el ruso va contra el checo Tomas Machac (41°). Además, Etcheverry se verá las caras con el local Mattia Bellucci (80°) y Tirante hará lo propio con el británico Cameron Norrie (19°).
En el campeonato de mujeres, en tanto, juega Solana Sierra (72° del ranking WTA) y varias de las mejores tenistas del mundo, con participación de cuatro integrantes del Top 10: Aryna Sabalenka (1°), Cori Gauff (4°), Mirra Andreeva (7°) y Jasmine Paolini (8°). La argentina y ‘Coco’ Gauff se enfrentan entre sí, la bielorrusa se mide con la rumana Sorana Cirstea (27°), la rusa con la suiza Viktoria Golubic (90°) y la italiana con la belga Elise Mertens (22°).
Horarios de los partidos más destacados
- 6: Thiago Tirante vs. Cameron Norrie.
- 6: Daniil Medvedev vs. Tomas Machac.
- 6: Coco Gauff vs. Solana Sierra.
- No antes de las 7.10: Tomás Etcheverry vs. Mattia Bellucci.
- No antes de las 7.10: Félix Auger-Aliassime vs. Mariano Navone.
- No antes de las 8: Jasmine Paolini vs. Elise Mertens.
- No antes de las 8.20: Ben Shelton vs. Nikoloz Basilashvili.
- No antes de las 9.10: Aryna Sabalenka vs. Sorana Cirstea.
- No antes de las 12: Mirra Andreeva vs. Viktoria Golubic.
- No antes de las 14: Jannik Sinner vs. Sebastian Ofner.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online el Masters 1000 de Roma 2026
El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
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