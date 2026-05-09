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Navone venció a Auger-Aliassime, en la victoria más importante de su carrera, y está en la tercera ronda de Roma
El oriundo de 9 de Julio batió en casi tres horas de juego al número 5 del mundo por 7-6 y 7-6 y alcanzó su mejor actuación en un certamen de Masters 1000
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Mariano Navone jugó las 2 horas y 53 minutos del partido con una sonrisa. Esa alegría motorizó lo que sería la mejor victoria de su carrera. El nacido en 9 de Julio dio el gran golpe al vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime por un doble 7-6 y avanzó a la tercera ronda del abierto de Roma, en lo que constituye su mejor actuación en un certamen de Masters 1000. Esta alegría para el tenis argentino se suma a la ocurrida más temprano este sábado, con el éxito de Thiago Tirante sobre el británico Cameron Norrie.
El canadiense terminó el partido lesionado, con una dolencia en el cuádriceps derecho que hasta le impidió acercarse a la red a saludar al argentino una vez finalizado el match. Por eso, Navone, que con este triunfo sube un lugar en el ranking en vivo (ahora está 43°) gritó victoria, saludó al umpire y fue hasta el otro lado de la cancha a ayudar a su rival.
Luego, con una sonrisa enorme, declaró: “Fue un partido muy especial. Primera victoria ante un top ten, jugar muy bien por momento y por otros sufrir muchísimo... No puedo estar más contento, de sentirme un jugador de Masters 1000 en este torneo tan lindo”.
Había intentado en siete oportunidades quebrar la barrera de la segunda ronda en un Masters 1000. Nunca lo había logrado. El récord ante jugadores top 10 también era elocuente hasta hoy: 0-5. El triunfo en el debut ante otro canadiense, Dennis Shapovalov, había sido un indicador: si bien está 37° en el ranking, hace unos años fue 10° del mundo.
Efecto Luli
El saludo a la tribuna encontró un destinatario, Alberto Mancini, su coach, un hombre que conoce a fondo este lugar: Luli fue campeón en Roma en 1989 luego de vencer en la final a Andre Agassi. El último argentino en ganarlo, tras las conquistas de Guillermo Vilas (1980) y José Luis Clerc (1981).
Navone se medirá en la tercera ronda con el ganador del encuentro entre el brasileño Joao Fonseca y el serbio Hamad Medjedovic. En esa instancia ya están otros dos argentinos: el mencionado Thiago Tirante y Francisco Cerúndolo, que se cruzará con el italiano Lorenzo Musetti. Tomás Etcheverry, el otro argentino que pugnaba por avanzar, cayó inesperadamente ante el italiano Mattia Bellucci por 5-7, 6-2 y 6-3.
¡LA NAVE METIÓ UN TRIUNFO ÉPICO! Enorme victoria de Mariano Navone ante Auger-Aliassime, el número 5 del mundo, para meterce en la tercera ronda de #Roma. pic.twitter.com/mmcZhBh2sR— SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026
Así fue el partido
El argentino siempre estuvo mejor en un desarrollo parejo. En el primer set sacó 5-4 para ganarlo, pero el canadiense quebró y debió resolverse en el tie break, donde Navone se impuso por 7-4.
El segundo parcial empezó mal para el argentino, que perdió el primer saque. Sin embargo, recuperó ese quiebre en un momento clave: cuando el canadiense servía con el set 5-4 en su favor. Navone sacó lo mejor, quebró y llevó el partido al tie break, en el que Auger-Aliassime mostró evidencias de fatiga. En los últimos puntos, el canadiense se tomó en varias oportunidades el cuádriceps y llegó al epílogo casi sin energía.
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