Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Roma Open 2026 continúa este domingo con la presencia de Alexander Zverev, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Lorenzo Musetti y Francisco Cerúndolo
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Este domingo continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Roma, el quinto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el sexto en la femenina. Se disputan varios partidos, todos correspondientes a la tercera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca la aparición de Alexander Zverev (N° 3 del ranking ATP), Lorenzo Musetti (10°), y Francisco Cerúndolo (27°). El alemán se enfrenta al belga Alexander Blockx (36°), y el italiano y el argentino se verán las caras entre sí. Además, en otros encuentros destacados, el kazako Alexander Bublik (11°) se cruza con el estadounidense Learner Tien (21°) y el local Luciano Darderi (20°) choca con el norteamericano Tommy Paul (18°).
En el campeonato de mujeres, en tanto, juegan varias de las mejores tenistas del mundo, con participación de cuatro integrantes del Top 10: Elena Rybakina (2° del ranking WTA), Iga Swiatek (4°), Jessica Pegula (5°) y Elina Svitolina (10°). La kazaja se mide con la filipina Alexandra Eala (42°), la polaca con la italiana Elisabetta Cocciaretto (41°), la estadounidense con la suiza Rebeka Masarova (160°) y la ucraniana con la norteamericana Hailey Baptiste (25°).
Horarios de los partidos más destacados
- 6: Elina Svitolina vs. Hailey Baptiste
- No antes de las 8: Alexander Zverev vs. Alexander Blockx
- No antes de las 8: Jessica Pegula vs. Rebeka Masarova
- No antes de las 9.30: Alexander Bublik vs. Learner Tien
- No antes de las 10: Francisco Cerúndolo vs. Lorenzo Musetti
- No antes de las 11: Elena Rybakina vs. Alexandra Eala
- No antes de las 12.10: Luciano Darderi vs. Tommy Paul
- No antes de las 14: Iga Swiatek vs. Elisabetta Cocciaretto
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online el Masters 1000 de Roma 2026
El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
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