Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este domingo continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Roma, el quinto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el sexto en la femenina. Se disputan varios partidos, todos correspondientes a la tercera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca la aparición de Alexander Zverev (N° 3 del ranking ATP), Lorenzo Musetti (10°), y Francisco Cerúndolo (27°). El alemán se enfrenta al belga Alexander Blockx (36°), y el italiano y el argentino se verán las caras entre sí. Además, en otros encuentros destacados, el kazako Alexander Bublik (11°) se cruza con el estadounidense Learner Tien (21°) y el local Luciano Darderi (20°) choca con el norteamericano Tommy Paul (18°).

Alexander Zverev intentará avanzar de ronda en el Masters 1000 de Roma 2026 Manu Fernandez - AP

En el campeonato de mujeres, en tanto, juegan varias de las mejores tenistas del mundo, con participación de cuatro integrantes del Top 10: Elena Rybakina (2° del ranking WTA), Iga Swiatek (4°), Jessica Pegula (5°) y Elina Svitolina (10°). La kazaja se mide con la filipina Alexandra Eala (42°), la polaca con la italiana Elisabetta Cocciaretto (41°), la estadounidense con la suiza Rebeka Masarova (160°) y la ucraniana con la norteamericana Hailey Baptiste (25°).

Horarios de los partidos más destacados

6 : Elina Svitolina vs. Hailey Baptiste

: Elina Svitolina vs. Hailey Baptiste No antes de las 8 : Alexander Zverev vs. Alexander Blockx

: Alexander Zverev vs. Alexander Blockx No antes de las 8 : Jessica Pegula vs. Rebeka Masarova

: Jessica Pegula vs. Rebeka Masarova No antes de las 9.30 : Alexander Bublik vs. Learner Tien

: Alexander Bublik vs. Learner Tien No antes de las 10 : Francisco Cerúndolo vs. Lorenzo Musetti

: Francisco Cerúndolo vs. Lorenzo Musetti No antes de las 11 : Elena Rybakina vs. Alexandra Eala

: Elena Rybakina vs. Alexandra Eala No antes de las 12.10 : Luciano Darderi vs. Tommy Paul

: Luciano Darderi vs. Tommy Paul No antes de las 14: Iga Swiatek vs. Elisabetta Cocciaretto

Iga Swiatek afrontará uno de los últimos partidos del domingo en el Masters 1000 de Roma Andrew Medichini - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Roma 2026

El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.