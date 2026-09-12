Final femenina del US Open 2026: a qué hora juegan Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina

Este sábado, Flushing Meadows será testigo de una nueva edición de un cruce que ya se convirtió en clásico: Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina, esta vez por la final del US Open 2026. El encuentro, que dará comienzo a las 17 (horario argentino) en el Arthur Ashe Stadium, pondrá en juego el último Grand Slam de la temporada y podrá verse por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming en la plataforma Disney+ Premium.

Para meterse en la pelea por el título, la bielorrusa Sabalenka (1° del ranking WTA hasta que finalice el torneo) eliminó a la estadounidense Jessica Pegula (3°) por 7-5 y 6-2. Es la bicampeona en ejercicio del Abierto de Estados Unidos y buscará levantar el trofeo por tercera vez consecutiva, algo que en la Era Abierta únicamente consiguieron Chris Evert (tetracampeona entre 1975 y 1978) y Serena Williams (2012, 2013 y 2014). De consagrarse, obtendrá el quinto Gran Slam de su carrera, ya que también ganó Australian Open dos veces.

Aryna Sabalenka ya sabe que dejará de ser la N° 1 del ranking WTA a partir del próximo lunes Kirsty Wigglesworth - AP

En tanto la kazaja Rybakina (2°), quien a partir del lunes se convertirá en la nueva líder del escalafón internacional, obtuvo su boleto tras vencer a la anfitriona Coco Gauff (4°) por 3-6, 6-4 y 6-4, por lo que después de tres ediciones seguidas no habrá una finalista local. Es su mejor participación en US Open, donde nunca había superado los octavos de final. Persigue el tercer major de su carrera luego de consagrarse en Wimbledon 2022 y Australian Open 2026.

Ambas tenistas ya se enfrentaron 17 veces en el circuito profesional y Sabalenka tiene ventaja en el historial con 10 triunfos contra siete de Rybakina. La última vez que se vieron las caras fue el 26 de marzo de este año, cuando la bielorrusa se quedó con la victoria por 6-4 y 6-3 en las semifinales del Masters 1000 de Madrid. En finales se cruzaron en seis ocasiones, con cuatro triunfos para Rybakina (Masters 1000 de Indian Wells 2023, WTA 500 de Brisbane 2024, WTA Finals 2025 y Australian Open 2026) y dos para Sabalenka (Australian Open 2023 y Masters 1000 de Indian Wells 2026).

Elena Rybakina tiene ventaja ante Sabalenka en finales, pero está abajo en el historial general Seth Wenig - AP

El camino de Sabalenka hacia la final

Primera ronda : 6-2 y 6-4 a la colombiana Camila Osorio (59°).

: 6-2 y 6-4 a la colombiana Camila Osorio (59°). Segunda ronda : 6-1 y 6-1 a la rusa Polina Iatcenko (160°).

: 6-1 y 6-1 a la rusa Polina Iatcenko (160°). Tercera ronda : 6-3 y 6-4 a la uzbeka Kamilla Rakhimova (92°).

: 6-3 y 6-4 a la uzbeka Kamilla Rakhimova (92°). Octavos de final : 6-4 y 6-3 a la estadounidense Taylor Townsend (96°).

: 6-4 y 6-3 a la estadounidense Taylor Townsend (96°). Cuartos de final : 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (7) a la checa Linda Noskova (6°).

: 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (7) a la checa Linda Noskova (6°). Semifinales: 7-5 y 6-2 a la estadounidense Jessica Pegula (3°).

El camino de Rybakina hacia la final