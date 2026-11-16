ATP Finals 2026: partidos de hoy y cómo están las posiciones en los grupos

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En la segunda jornada en Turín se disputan los dos partidos de la primera fecha del Grupo Iván Lendl
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Continúa este lunes 16 de noviembre el ATP Finals, el último certamen del año que reúne a los mejores tenistas de la temporada y tiene lugar en el Inalpi Arena de Turín, Italia, sobre una cancha de cemento y bajo techo; y en la segunda jornada se disputan partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo Iván Lendl.
- Todos los juegos del campeonato se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma Disney+ Premium.
En la jornada se enfrentan, desde no antes de las 10 (hora argentina), el español Carlos Alcaraz (2°) con el estadounidense Francés Tiafoe (7°) en tanto que desde no antes de las 16.30 lo hacen el ruso Daniil Medvedev (4°) vs. el italiano Flavio Cobolli (5°).
Cronograma del día 2 del ATP Finals
*Los horarios corresponden a la Argentina
- No antes de las 10: Carlos Alcaraz (2°) vs. Francés Tiafoe (7°).
- No antes de las 16.30: Daniil Medvedev (4°) vs. Flavio Cobolli (5°).
El máximo ganador del campeonato es Novak Djokovic con siete estrellas. El serbio no se clasificó a esta edición y es la tercera ocasión seguida que se ausenta porque en 2024 y 2025 fue baja por lesión. Es esí que ostenta haber ganado el torneo las últimas dos veces que lo disputó, en 2022 y 2023. Previamente, celebró en Shanghái 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015.
Por detrás de él está Roger Federer, ya retirado, con seis estatuillas mientras que Iván Lendl y Pete Sampras tiene cinco cada uno, una más que Ilie Nastase. De los tenistas que disputan el torneo este año, Zverev fue campeón dos veces y Medvedev, una. Jannik Sinner, el último bicampeón, es el gran ausente por problemas físicos.
Tabla de campeones del ATP Finals
- Novak Djokovic (Serbia) - 7
- Roger Federer (Suiza) - 6
- Iván Lendl (Checoslovaquia) / Pete Sampras (Estados Unidos) - 5
- Ilie Năstase (Rumania) - 4
- Boris Becker (Alemania) / John McEnroe (Estados Unidos) - 3
- Björn Borg (Suecia) / Lleyton Hewitt (Australia) / Alexander Zverev (Alemania) / Jannik Sinner (Italia) - 2
- Stan Smith (Estados Unidos) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Guillermo Vilas (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Manuel Orantes (España) / Alex Corretja (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Michael Stich (Alemania) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Nikolay Davydenko (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) / Daniil Medvedev (Rusia) - 1
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