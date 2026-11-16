ATP Finals 2026: partidos de hoy y cómo están las posiciones en los grupos

Continúa este lunes 16 de noviembre el ATP Finals, el último certamen del año que reúne a los mejores tenistas de la temporada y tiene lugar en el Inalpi Arena de Turín, Italia, sobre una cancha de cemento y bajo techo; y en la segunda jornada se disputan partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo Iván Lendl.

Todos los juegos del campeonato se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma Disney+ Premium.

Daniil Medvedev es uno de los dos tenistas que disputa el ATP Finals y sabe lo que es ser campeón HECTOR RETAMAL - AFP

En la jornada se enfrentan, desde no antes de las 10 (hora argentina), el español Carlos Alcaraz (2°) con el estadounidense Francés Tiafoe (7°) en tanto que desde no antes de las 16.30 lo hacen el ruso Daniil Medvedev (4°) vs. el italiano Flavio Cobolli (5°).

Cronograma del día 2 del ATP Finals

*Los horarios corresponden a la Argentina

No antes de las 10: Carlos Alcaraz (2°) vs. Francés Tiafoe (7°).

No antes de las 16.30: Daniil Medvedev (4°) vs. Flavio Cobolli (5°).

La tabla de posiciones del ATP Finals, tras la primera jornada ATP

El máximo ganador del campeonato es Novak Djokovic con siete estrellas. El serbio no se clasificó a esta edición y es la tercera ocasión seguida que se ausenta porque en 2024 y 2025 fue baja por lesión. Es esí que ostenta haber ganado el torneo las últimas dos veces que lo disputó, en 2022 y 2023. Previamente, celebró en Shanghái 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015.

Por detrás de él está Roger Federer, ya retirado, con seis estatuillas mientras que Iván Lendl y Pete Sampras tiene cinco cada uno, una más que Ilie Nastase. De los tenistas que disputan el torneo este año, Zverev fue campeón dos veces y Medvedev, una. Jannik Sinner, el último bicampeón, es el gran ausente por problemas físicos.

Alexander Zverev ganó en su debut en el ATP Finals de Turín Luca Bruno - AP

Tabla de campeones del ATP Finals