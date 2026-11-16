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ATP Finals 2026: partidos de hoy y cómo están las posiciones en los grupos

En la segunda jornada en Turín se disputan los dos partidos de la primera fecha del Grupo Iván Lendl

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Carlos Alcaraz anhela ganar su primer ATP Finals
Carlos Alcaraz anhela ganar su primer ATP FinalsWu Huiwo - XinHua

Continúa este lunes 16 de noviembre el ATP Finals, el último certamen del año que reúne a los mejores tenistas de la temporada y tiene lugar en el Inalpi Arena de Turín, Italia, sobre una cancha de cemento y bajo techo; y en la segunda jornada se disputan partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo Iván Lendl.

  • Todos los juegos del campeonato se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma Disney+ Premium.
Daniil Medvedev es uno de los dos tenistas que disputa el ATP Finals y sabe lo que es ser campeón
Daniil Medvedev es uno de los dos tenistas que disputa el ATP Finals y sabe lo que es ser campeónHECTOR RETAMAL - AFP

En la jornada se enfrentan, desde no antes de las 10 (hora argentina), el español Carlos Alcaraz (2°) con el estadounidense Francés Tiafoe (7°) en tanto que desde no antes de las 16.30 lo hacen el ruso Daniil Medvedev (4°) vs. el italiano Flavio Cobolli (5°).

Cronograma del día 2 del ATP Finals

*Los horarios corresponden a la Argentina

  • No antes de las 10: Carlos Alcaraz (2°) vs. Francés Tiafoe (7°).
  • No antes de las 16.30: Daniil Medvedev (4°) vs. Flavio Cobolli (5°).
La tabla de posiciones del ATP Finals, tras la primera jornada
La tabla de posiciones del ATP Finals, tras la primera jornadaATP

El máximo ganador del campeonato es Novak Djokovic con siete estrellas. El serbio no se clasificó a esta edición y es la tercera ocasión seguida que se ausenta porque en 2024 y 2025 fue baja por lesión. Es esí que ostenta haber ganado el torneo las últimas dos veces que lo disputó, en 2022 y 2023. Previamente, celebró en Shanghái 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015.

Por detrás de él está Roger Federer, ya retirado, con seis estatuillas mientras que Iván Lendl y Pete Sampras tiene cinco cada uno, una más que Ilie Nastase. De los tenistas que disputan el torneo este año, Zverev fue campeón dos veces y Medvedev, una. Jannik Sinner, el último bicampeón, es el gran ausente por problemas físicos.

Alexander Zverev ganó en su debut en el ATP Finals de Turín
Alexander Zverev ganó en su debut en el ATP Finals de TurínLuca Bruno - AP

Tabla de campeones del ATP Finals

  • Novak Djokovic (Serbia) - 7
  • Roger Federer (Suiza) - 6
  • Iván Lendl (Checoslovaquia) / Pete Sampras (Estados Unidos) - 5
  • Ilie Năstase (Rumania) - 4
  • Boris Becker (Alemania) / John McEnroe (Estados Unidos) - 3
  • Björn Borg (Suecia) / Lleyton Hewitt (Australia) / Alexander Zverev (Alemania) / Jannik Sinner (Italia) - 2
  • Stan Smith (Estados Unidos) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Guillermo Vilas (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Manuel Orantes (España) / Alex Corretja (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Michael Stich (Alemania) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Nikolay Davydenko (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) / Daniil Medvedev (Rusia) - 1
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