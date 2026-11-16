Horacio Zeballos y Marcel Granollers comenzaron su séptimo Masters derrotando a los italianos Bolelli y Vavassori

El argentino Horacio Zeballos (41 años) y el español Marcel Granollers (40), una de las parejas de dobles más consolidadas y exitosas del circuito, tuvieron un inicio ideal en Turín, en el exclusivo torneo de Maestros, donde compiten por séptima temporada consecutiva. Por el Grupo Mark Woodforde y terceros preclasificados en el certamen, vencieron por un doble 6-4 a viejos conocidos como los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, quintos favoritos, en una hora y 18 minutos.

La pareja hispano-argentina impuso su ritmo desde el inicio en el estadio Inalpi Arena de Turín. Con más energía y decisión que los rivales, Zeballos y Granollers fueron más lúcidos en las estrategias. Anotaron cinco aces, no cometieron dobles faltas, lograron el 74% de primeros servicios, ganando el 72% de puntos con el primer saque y el 79% con el segundo. Además, hicieron la diferencia rompiéndole el saque a los locales en las tres oportunidades que generaron.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers comenzaron ganando en el ATP Finals 2026, en Turín x.com/ATPTour_ES

Zeballos y Granollers, que tienen un vínculo deportivo sumamente leal desde que comenzaron a jugar juntos en 2019, alcanzaron la final del ATP Finals en 2023 (cayeron en la definición ante los por entonces números 3, Rajeev Ram y Joe Salisbury). Exnúmeros 1 del mundo y campeones en esta temporada en Roland Garros, el zurdo marplatense y el diestro catalán ahora van por el desquite en el último torneo del año, el que reúne a las mejores ocho parejas.

Un puntazo de Zeballos a la carrera

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Son pura historia en la especialidad. Zeballos y Granollers, actuales 5° y 6° del ranking ATP, conforman la sexta pareja que alcanza siete participaciones en la historia del ATP Finals, uniéndose a los legendarios estadounidenses Bob y Mike Bryan (15), al bahameño Mark Knowles y al canadiense Daniel Nestor (9), al os australianos Todd Woodbridge y Mark Woodforde (9), a los españoles Sergio Casal/Emilio Sánchez Vicario (8) y a los históricos estadounidenses Peter Fleming/John McEnroe (7).

Zeballos (entrenado por Alejandro Lombardo) y Granollers terminaron en el top 10 del ranking de parejas al cierre de cada temporada durante seis años consecutivos. El europeo ya conquistó el título en el ATP Finals, en 2012, junto con su compatriota Marc López; Cebolla, asimismo, se convirtió en el primer argentino en alcanzar una final de dobles en las ATP Finals y aspira a ser el primer sudamericano en ganar el trofeo de dobles en el torneo.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers en el ATP Finals 2026, en Turín x.com/ATPTour_ES

En la sesión nocturna del ATP Finals, Christian Harrison y Neal Skupski se medirán con Kevin Krawietz y Tim Puetz para completar la primera jornada de dobles en el Grupo Mark Woodforde.