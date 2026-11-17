Continúa este martes 17 de noviembre el ATP Finals, el último certamen del año que reúne a los mejores tenistas de la temporada y tiene lugar en el Inalpi Arena de Turín, Italia, sobre una cancha de cemento y bajo techo; y en la tercera jornada se disputan dos partidos correspondientes a la segunda fecha del Grupo John McEnroe.

Todos los juegos del campeonato se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma Disney+ Premium.

Ben Shelton va por su segundo triunfo en el ATP Finals Emma Da Silva - AP

En la jornada se enfrentan, desde no antes de las 10 (hora argentina), el francés Arthur Fils (6°) con el español Rafael Jódar (8°) en un duelo de perdedores de la primera fecha mientras que desde no antes de las 16.30 lo hacen el alemán Alexander Zverev (1°) vs. el estadounidense Ben Shelton (3°), los ganadores en sus respectivos debuts.

Cronograma del día 3 del ATP Finals

*Los horarios corresponden a la Argentina

No antes de las 10: Arthur Fils (6°) vs. Rafael Jódar (8°).

No antes de las 16.30: Alexander Zverev (1°) vs. Ben Shelton (3°).

El máximo ganador del campeonato es Novak Djokovic con siete estrellas. El serbio no se clasificó a esta edición y es la tercera ocasión seguida que se ausenta porque en 2024 y 2025 fue baja por lesión. Es esí que ostenta haber ganado el torneo las últimas dos veces que lo disputó, en 2022 y 2023. Previamente, celebró en Shanghái 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015.

Por detrás de él está Roger Federer, ya retirado, con seis estatuillas mientras que Iván Lendl y Pete Sampras tiene cinco cada uno, una más que Ilie Nastase. De los tenistas que disputan el torneo este año, Zverev fue campeón dos veces y Medvedev, una. Jannik Sinner, el último bicampeón, es el gran ausente por problemas físicos.

Carlos Alcaraz debutó con una victoria en el ATP Finals MARCO BERTORELLO - AFP

Tabla de campeones del ATP Finals