Mirra Andreeva conquistó el WTA Finals, se acerca al N° 1 y ganó un auto que no puede conducir

Mirra Andreeva escribió otro capítulo fenomenal de su precoz e impactante carrera. En su primera participación individual en el torneo de Maestras (ya lo había jugado la temporada pasada, pero sólo en dobles, con Diana Shnaider), la adolescente rusa de 19 años conquistó el trofeo. Lo logró al derrotar a la ucraniana Elina Svitolina (6ª del mundo) por 7-5 y 6-3, en 1h48m, en las canchas de superficie dura de Indian Wells, tras dos ediciones en Riad. Una vez que se actualice el ranking, será la flamante número 2, quedando a únicamente 293 puntos de la líder del tour, la kazaja Elena Rybakina.

El desahogo de Mirra Andreeva, campeona del WTA Finals jugado en Indian Wells Gregory Bull - AP

Desde la reintroducción del formato de fase de grupos, en 2003, Andreeva se transformó en la tercera jugadora que obtiene las WTA Finals sin ceder ni un solo set, uniéndose a la legendaria estadounidense Serena Williams (2012) y a la polaca Iga Swiatek (2023). De principio a fin, la jugadora entrenada por la española Conchita Martínez, ostentó un nivel de alto impacto.

Diestra, de revés de dos manos y 1,75m, Andreeva derramó toda su pimienta, electricidad de piernas y frescura en el torneo que regresó a territorio estadounidense después de cuatro años (en 2022 se había jugado en Fort Worth, Texas). Llegó a la final con sólo 18 games cedidos, una cifra récord para esa instancia.

El compacto de la final

Se trató de un duelo de generaciones disímiles. De hecho, la diferencia de edad de 12 años y 229 días entre Andreeva y Svitolina fue la mayor entre dos finalistas de las WTA Finals desde el partido entre Martina Navratilova y Monica Seles (de 17 años y 45 días) en 1991. Svitolina había perdido su primer partido de la fase de grupos ante Andreeva (6-4 y 6-0), pero posteriormente logró victorias frente a Karolina Muchova, Aryna Sabalenka y Linda Noskova, que le permitieron alcanzar su tercera final en las WTA Finals; la ucraniana fue campeona en 2018, cuando se jugó en Singapur.

Este domingo, en una tarde californiana radiante y con 23 grados, luchó todo lo que pudo, pero Andreeva fue muy superior. La jugadora nacida en Krasnoyarsk, en la región de Siberia, logró dos aces, cometió cuatro dobles faltas, registró el 67% de primeros servicios (45% de su rival), ganando el 61% de puntos con el primer saque y el 50% con el segundo, además de conseguir seis rompimientos.

Elina Svitolina durante la final perdida en el WTA Finals ante Mirra Andreeva Gregory Bull - AP

El WTA Finals es el séptimo título para la rusa, el cuarto del año (uno de ellos fue Roland Garros). Además del jugoso premio económico de 3,37 millones de dólares que embolsó, Andreeva ganó un moderno automóvil de una marca alemana especialmente diseñado para la ocasión; por ahora no podrá conducirlo, ya que no tiene licencia de conducir. “Es una gran motivación tener el auto y sacar la licencia de conducir lo antes que pueda. Creo que tal vez lo puedo encender y avanzar un par de metros, pero aquí tengo cinco personas que me pueden llevar”, sonrió Andreeva durante la ceremonia de premiación, mirando a los integrantes de su equipo, aplaudida por la legendaria Billie Jean King.

Es la primera adolescente que gana el torneo desde su compatriota, Maria Sharapova, en 2004. “Se siente espectacular al poner mi nombre entre las jugadoras jóvenes que ganaron el torneo. Gracias a mi equipo que me empuja a entrenar, incluso cuando no tengo ganas”, sonrió Andreeva, que no recibió el saludo de Svitolina en la red, ya que la ucraniana no le estrecha la mano a las jugadoras rusas y bielorrusas por el conflicto bélico que hay entre los países involucrados. Más allá de esa distancia, Andreeva le dirigió algunas palabras cordiales a Svitolina.

“Fue una buena semana para mí. Siendo realista, después de mi primer partido en el torneo, no pensé que iba a llegar hasta aquí. Di todo lo que tenía. Terminó el año. A descansar y a prepararme para el año que viene. Estoy feliz y orgullosa de haber vuelto a mi mejor nivel después de ser madre [de Skai, en octubre de 2022, junto al extenista francés Gael Monfils, de quien se acaba de separar]”, expresó Svitolina.

La raqueta al aire en la celebración de Mirra Andreeva al ganar el WTA Finals Gregory Bull - AP

Andreeva, en definitiva, ganó 55 partidos en la temporada, superando por uno a Rybakina, la rival que por el momento sostiene el número 1, que no participó en el WTA Finals por dificultades físicas y a quien perseguirá desde enero próximo, cuando comience la gira australiana.