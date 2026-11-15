Gustavo Fernández sigue alimentando una carrera cinematográfica: campeón del Masters por primera vez

El cordobés Gustavo Fernández, uno de los mejores tenistas adaptados de la historia, sigue alimentando una carrera cinematográfica, incluso hoy, a los 32 años. Diecinueve temporadas después de obtener su primer título, se dio el gusto de conquistar por primera vez el torneo de Maestros. Fue en Barcelona, sobre superficie dura, al derrotar al número 2 del mundo, el británico Alfie Hewett, por 2-6, 6-4 y 6-1. El europeo había ganado los últimos ocho enfrentamientos entre ambos.

Gustavo Fernández, campeón del Masters de tenis adaptado, en Barcelona: impactando de revés, su mejor golpe instagram.com/gustifernandez4

“Increíble manera de cerrar el año volviendo a ganar un titulo grande después de muchos años. La persona que había ganado el último (torneo grande) en 2019 es completamente distinta a la que gana esto hoy. Pasaron muchísimas cosas en el medio y me enorgullece profundamente volver a lograrlo acompañado por las personas que estuvieron siempre a mi lado en todos los momentos (aunque ahora hay uno extra más que especial)”, escribió en sus redes sociales el Lobito Fernández, nacido en Río Tercero. Esa persona “extra” es René, el primer hijo que tuvieron Gusti y su mujer, Florencia Tagliaferro, en junio pasado.

Un puntazo del Lobito en la final

“Orgulloso de nuestro trabajo @jonyabadie, porque siempre lo seguimos intentando, lo tenemos más que merecido. Un cierre de año que abre con mucha ilusión lo que se viene. Ahora a disfrutar. Gracias a todos por acompañar y los que siempre se toman el tiempo de mandar su cariño y buena vibra”, concluyó Fernández, en su cuenta de Instagram, haciendo mención a su entrenador. Gusti tiene un equipo amplio y compacto, que incluye a su preparador físico Matías Tettamanzi y a su kinesiólogo Juan Carlos Varela.

El atleta argentino, que sufrió un infarto medular al año y medio, cuya consecuencia fue quedar parapléjico completo de la cintura hacia abajo, había jugado dos finales del torneo de Maestros, el Wheelchair Finals: en Barcelona 2023 y Orlando 2021, y en ambas había perdido contra Hewett. El último trofeo grande obtenido por el cordobés había sido Wimbledon 2019.

Gusti Fernández, con el trofeo del Masters 2026, acompañado por su papá Gustavo, su esposa e hijo Florencia y René, su mamá Nancy y su coach Jonathan Abadie instagram.com/gustifernandez4

Fernández, actual número 4 del mundo en tenis en silla de ruedas, pero líder del ranking en dos períodos (el primero, en 2017), integró el Grupo A en el NEC & UNIQLO Wheelchair Finals: en la etapa de Round Robin venció al chino Zhenxu Ji y al neerlandés Tom Egberink, pero perdió con el propio Hewett (28 años). Se clasificó para las semifinales y se impuso al español y número 3, Martín De la Puente, por 6-1 y 6-2. Ese triunfo lo depositó en la definición, volvió a encontrarse con Hewett, tuvo desquite y logró uno de los trofeos más valiosos de su carrera. Vale recordar que Gusti ostenta cinco títulos individuales en Grand Slams: Roland Garros 2016 y 2019, Australia 2017 y 2019, y Wimbledon 2019 (el único que se le niega es el Abierto de los Estados Unidos, donde jugó las finales de 2025 y 2014).

Gustavo Fernández, un coleccionista de trofeos: en una producción con LA NACION, en 2022 Ignacio Sanchez

Cuando, en su posteo, Gusti Fernández dice que “pasaron muchísimas cosas en el medio”, no sólo habla de su paternidad, sino también de severos problemas de salud. Fue en abril de 2023. Gustavo venía padeciendo distintas e inesperadas dificultades de salud (pasó ese Año Nuevo internado en un hospital porteño por un absceso en la laringe), pero lo nuevo superó lo imaginado. Empezó a vomitar sangre. Padeció una hemorragia interna a partir de la operación de amígdalas y estuvo cerca de lo peor. Cuando pasó todo, una médica le dijo a Florencia, la esposa de Gusti: “Se salvó porque es joven, sano, deportista de alto rendimiento y el corazón bombeó, pero estuvo al límite de lo peor”. Con el coraje que lo caracteriza, siguió adelante en la vida y en el deporte. Tres años y medio después, el tenis le obsequia otro momento glorioso. Lo tiene merecido.