Australian Open: Diego Schwartzman se despidió muy temprano del primer Grand Slam de la temporada

escuchar

La alegría por el primer triunfo del año no le duró demasiado a Diego Schwartzman. El número 25 del ranking le dijo adiós al Australian Open con una eliminación en la segunda ronda. El freno se lo impuso el estadounidense J. J. Wolf (67°), que lo derrotó por 6-1, 6-4 y 6-4, en una hora y 43 minutos de acción en la cancha 3 del Melbourne Park.

El Peque venía de cortar una racha negativa y de obtener su primera victoria de 2023 ante el ucranio Oleksii Krutykh en la rueda inicial del abierto oceánico, en cuatro parciales. Pero no pudo llegar más lejos. Schwartzman no consigue sumar dos triunfos seguidos desde el US Open pasado, cuando superó las dos primeras rondas antes de caer ante Frances Tiafoe. Así concluyó la novena participación seguida de Schwartzman en Melbourne, con dos octavos de final (2018 y 2020) como mejores actuaciones.

Diego Schwartzman no pudo con Jeffrey Wolf en el Australian Open WILLIAM WEST - AFP

Ya desde el comienzo el partido se le presentó complejo al jugador argentino. Muy pronto quedó quiebre abajo, dominado por un rival más agresivo. Schwartzman, además, se complicó con varios errores de revés en el primer parcial, y la sumatoria de fallos pronto lo dejó dos breaks por debajo. Así, Wolf consiguió claras diferencias, con un muy alto porcentaje de primeros servicios (83%), mientras que el Peque naufragaba con apenas el 27 por ciento de los puntos ganados con el primer saque. Así se explicaba el 6-1 del estadounidense en 26 minutos.

Cambió el argentino en el segundo set; se mostró más decidido, buscó más, tomó más confianza en sus tiros, se animó a subir a la red y emparejó el desarrollo. Pero, al mismo tiempo, Wolf encontró refugio en su saque, y estuvo muy sólido con ese impacto (terminó el cotejo con 16 aces y un 85 por ciento de puntos ganados con el primer servicio) para mantener parejo el desarrollo. El estadounidense, además, falló muy poco (apenas 3 no forzados) y aguardó una chance, que llegó en el noveno game. Con una devolución ganadora, Wolf quebró para el 5-4 y capturó el segundo set con su saque intratable.

Implacable: Wolf aprovechó cada oportunidad que tuvo para quedarse con una sólida victoria en sets corridos WILLIAM WEST - AFP

Hay, por supuesto, mucho mérito de Wolf en su victoria. Se mostró altamente efectivo: capitalizó las 4 chances de quiebre que tuvo en todo el encuentro, y no le concedió siquiera un break-point a Schwartzman. Cada vez que estuvo bajo presión (0-30 con su saque en varias ocasiones), se recompuso enseguida, sin permitirle ninguna oportunidad al argentino. En el tercer parcial, otra vez repitió la receta: apuró sobre el saque del Peque en el noveno game, y esa presión desembocó en otro quiebre de servicio para quedar muy cerca de la victoria. Con gesto resignado, Schwartzman no encontró más respuestas y Wolf selló su faena con un saque ganador.

Lo mejor del encuentro

El Peque, que eligió empezar más tarde la temporada -por eso no acudió a la United Cup de equipos mixtos-, y tampoco acudirá a la serie de Copa Davis (4 y 5 de febrero) entre la Argentina y Finlandia en Espoo, se enfocará ahora en la gira sudamericana del mes próximo, en la que debe defender muchos puntos: 540, más precisamente, en los torneos de Río de Janeiro y Córdoba (en ambos fue finalista) y el Argentina Open (llegó a las semifinales en 2022). Es un momento neurálgico de la temporada para Schwartzman: en esos tres torneos revalida casi un tercio del total de los puntos que lo mantienen entre los 25 mejores del mundo.

Los próximos días serán importantes para recuperarse también de la dolencia que sufrió en el torneo de Auckland y que lo tuvo en riesgo hasta último momento en Melbourne. También será necesario recomponerse en la parte anímica: solamente ganó uno de sus últimos 10 partidos. En ese contexto se viene una gira trascendente, en su superficie predilecta y que históricamente le dejó buenos resultados y sensaciones positivas, pero esta vez tendrá también la necesidad de sumar para no perder terreno.

Con la eliminación de Schwartzman, la única raqueta argentina que sigue en los singles en Melbourne es la del 28º favorito, Francisco Cerúndolo, que el viernes se enfrenta en un duro duelo encuentro por la tercera rueda ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°).