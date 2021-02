El tenista francés Benpit Paire se mostró muy molesto con la organización del torneo Crédito: Daniel Bockwoldt / dpa / AFP

Luego de la caída en cuatro sets por 6-2, 2-6, 7-6 [5], 7-5 ante Egor Gerasimov y de su temprana eliminación en la primera ronda del Abierto de Australia, el tenista Benoit Paire se mostró muy enojado con la organización del torneo. El francés, muy popular por sus indisciplinadas reacciones dentro de la cancha y por su inestabilidad emocional habló ante la prensa luego de su derrota y se mostró muy molesto por las condiciones de preparación del primer Gran Slam del año al que lo calificó como "una mierda". Además, le pegó a la ATP por permitir todo lo que pasó.

Al ser consultado por el motivo por el que estaba molesto con la organización del Abierto de Australia, Pare dijo: "Está muy bien el torneo, pero para mí, creo que es una mierda, y lo que pasó es una vergüenza", se expresó el número 29 del ranking. Además, habló del partido y siguió mostrando su enojo ante la competencia: "Mi nivel de juego fue bueno, creo que mi actitud fue buena. Pero por lo demás, en general estoy muy decepcionado con este torneo".

Con respecto al confinamiento, durante el encierro en el hotel Paire afirmó en sus redes sociales que estaba cansado e incluso que por eso se quería ir de Australia y sobre esto fue determinante: "Yo no firme para esta cuarentena, me anoté 14 días antes para poder entrenar, pero por un solo caso de Coronavirus me dejaron encerrado sin avisarme que eso podía pasar. Me lo hubieran dicho desde un principio y no que después te tomen por idiota. Nos hicimos test, análisis de sangre, todo, y después de eso ¡Nos dijeron que nos pusiéramos en cuarentena! A raíz de eso hubo una preparación truncada y partidos truncados. Esto que pasó, para mí, esto es escandaloso".

Pero su indignación no terminó allí: "Lo que pasó aquí, para mí, no fue fácil. Tuve tres entrenamientos, me duele el codo. Este partido, podría haberlo ganado si hubiera tenido uno o dos entrenamientos más, una preparación normal. Voy a jugar en dobles y cuando termine disfrutaré de lo único que hay aquí, poder salir, tomar una copa, estar afuera. Mientras no sea fácil, me cuesta entender cómo es que organizan torneos, cuando no nos sentimos bienvenidos". Paire, vale recordarlo, está inscripto en los torneos que se jugarán en nuestro país, en Córdoba (desde el 22 de febrero) y Buenos Aires (1 al 7 de marzo).

Otro de los motivos de su descargo fue directo a lo que genera económicamente el Abierto de Australia: "Es solo una cuestión de dinero, hay una gran pérdida si no llegan a hacer el torneo. No importa qué, pero tiene que haber un torneo. Después de eso, la mayoría de los jugadores piensan que hay un poco de para para hacer y vienen a buscarla. Yo también juego por dinero, pero si tenés que hacer tantos sacrificios y te sale tan mal, que sea una molestia, en algún momento solo hay que decir basta".

También le pegó duro a la ATP: "No entiendo muy bien a dónde vamos, no entiendo muy bien qué está haciendo la ATP. Se vuelve casi grotesco. Para mí, el tenis no es eso. Francamente, no lo estoy disfrutando", cerró muy molesto el tenista. Luego se ser eliminado en singles frente al bielorruso Egor Gerasimov, Paire jugará en dobles este martes con su compañero polaco Romain Arneodo frente a la dupla italiana compuesta por Andrea Vavassori y Lorenzo Sonego.

