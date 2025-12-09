Nueve tenistas argentinos entraron directo en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de 2026

A cuarenta días del comienzo del primer Grand Slam de tenis de 2026, el Abierto de Australia, se conoció el listado de los singlistas (hombres y mujeres) que ingresarán en forma directa en el cuadro principal, que se iniciará el 18 de enero. Entre las más de 200 raquetas hay nueve de la Argentina. El cuadro masculino cerró en el puesto 101°; el femenino, en el 103°.

Francisco Cerúndolo será el único argentino que saldrá como preclasificado en Australia 2026 DAVID GRAY - AFP

Solana Sierra es, hasta el momento, la única jugadora de nuestro país confirmada en el main draw: entró en el puesto 66. La marplatense de 21 años, que vivió la temporada más destacada de su carrera (fue 64° en julio, tras alcanzar los 8vos de final de Wimbledon), disputará por primera vez el cuadro principal del Grand Slam australiano, sobre la superficie dura y azulada de Melbourne.

Entre los hombres, el único que figura entre los 32 preclasificados es Francisco Cerúndolo, que se coloca en el puesto 21°. Además de jugador porteño, el mejor sudamericano del ranking (lo sigue de cerca el brasileño João Fonseca, en el 24°), jugarán directamente el Australian Open otros siete jugadores argentinos: Sebastián Báez (45°), Camilo Ugo Carabelli (49°), Tomás Etcheverry (60°), Francisco Comesaña (61°), Mariano Navone (72°), Juan Manuel Cerúndolo (85°) y Thiago Tirante (101°).

La marplatense Solana Sierra vivió su mejor temporada: en enero jugará el main draw de Australia por primera vez Mauro V. Rizzi

Este último, el platense Tirante, se convirtió en el último jugador aceptado directamente, ocupando el puesto número 101 al momento de la clasificación del 17 de noviembre, en la que se basaron las inscripciones masculinas. Será su primer cuadro principal en Melbourne: hasta ahora jugó cuatro clasificaciones y nunca logró superarla (la última vez, en enero pasado, llegó hasta la tercera y última ronda, pero perdió con Fonseca, una de las grandes apariciones del tour).

Más allá de los argentinos, el número 1 lo ocupa Carlos Alcaraz. El español buscará obtener en Melbourne el único trofeo de Grand Slam que no posee (ya ganó dos veces Roland Garros, dos veces Wimbledon y, también, dos veces el Abierto de los Estados Unidos). El murciano nunca superó los cuartos de final en Australia e intentará quitarle el trono al italiano Jannik Sinner, campeón en las últimas dos temporadas. El serbio Novak Djokovic, asimismo, ocupa la cuarta clasificación: Nole obtuvo diez veces el trofeo aussie, la última en 2023.

Carlos Alcaraz buscará ganar, en Australia, el único Grand Slam que le falta: nunca superó los cuartos de final ADRIAN DENNIS� - AFP�

La ausencia más notable en la rama masculina será la del número 15 del mundo, el danés Holger Rune, quien continúa rehabilitándose de una lesión en el tendón de Aquiles. La número 64 del WTA tour, la estadounidense Danielle Collins, y la tunecina Ons Jabeur, número 76 del ranking, actualmente de baja por maternidad, se perderán el torneo. La exnúmero 1 del mundo Karolina Pliskova ingresó utilizando el ranking protegido. La competencia de la qualy en el Melbourne Park se realizará del 12 al 15 de enero.