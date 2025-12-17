Carlos Alcaraz anunció la ruptura del vínculo con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que lo llevó a la cima

El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, anunció este miércoles en su cuenta de Instagram haber puesto fin a su vínculo con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que ha tenido a lo largo de toda su carrera profesional, y con el que consiguió 24 títulos, 6 de ellos en Grand Slam.

En las redes sociales se oficializó esta separación de Alcaraz de Ferrero, que había sido elegido por sus colegas como el técnico del año junto a Samuel López. Ferrero es el único que fue reconocido por segunda vez con este galardón, que también recibió en 2022.

“Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo”, escribió Alcaraz en su cuenta de Instagram.

“Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar. Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos”, continuó el tenista.

El sentido abrazo de Alcaraz con Ferrero tras ganar el último US Open MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki!”, finalizó el comunicado de Alcaraz.

Ferrero venía de entrenar a Alexander Zverev y tenía ofertas de otros top 10, pero prefirió un proyecto a largo plazo como el de Alcaraz. En principio, Samuel López, exentrenador de Pablo Carreño y que se incorporó al equipo este año alternando la dirección con Ferrero, será quien entrene a Alcaraz, que ya está realizando la pretemporada para intentar conquistar el Open de Australia, el único Grand Slam que le falta.

A los pocos minutos del posteo de Alcaraz, Ferrero se despidió también por redes sociales de Alcaraz, pero dejando claro que la ruptura llega desde el lado del tenista: “Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse”.

Y cerró: “Hoy se cierra una etapa muy importante de mi vida. La cierro con nostalgia, pero también con orgullo e ilusión por lo que pueda venir”.

La marca de Ferrero en Alcaraz

Juan Carlos Ferrero fue una pieza determinante para que Carlos Alcaraz llegue a la cima del tenis mundial. Su forma de entrenar, sus reglas fueron las que lograron hacer al español un jugador sólido. En una entrevista con LA NACION, el ahora ex entrenador del numero uno del mundo contó algunos detalles de la relación entre ambos.

“Ser de la manera que es, es totalmente mérito de la familia, pero obvio que el equipo que tiene alrededor debe estar formado por gente humilde, trabajadora. Y si en algún momento él se desvía junto con la familia hay que ponerlo en la vía correcta. Está viviendo cosas grandes, obviamente que le llega bastante dinero, pero son cosas que la familia las está manejando muy bien y están haciendo bien los deberes”, contó Ferrero.

-Hace unos años, Carlitos contó que todavía no lo dejaban comprarse un auto.

-Todo tiene su momento. Era demasiado joven para pensar en este tipo de situaciones. Tenía que pensar un poquito más allá, en el tenis, en formarse un poquito más como persona y a partir de ahí, cuando uno se va haciendo un poco más mayor, se puede dar algún capricho, que al final de ilusiones también se vive. Conozco la anécdota de Rafa (Nadal), que quería comprarse un Aston Martin y el padre (Sebastián) le dijo que si ganaba Wimbledon se lo compraría, pero que no lo haría hasta entonces (sonríe). Y fue un objetivo que al final lo ganó y luego se lo compró. A mí también me gusta ponerle objetivos a Carlos, no solo que si gana esto se compra aquello, no solo cosas materiales. Y con eso mantenemos las ilusiones bien fuertes.