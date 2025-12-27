Sabalenka le pone pimienta a “La Batalla de los Sexos” contra Kyrgios y crece la polémica por el impacto del resultado

Pasaron ya 52 años desde aquel momento tan especial para el tenis, vivido en el Astodrome, en Houston. Billie Jean King tenía 29 años y era la número 1 del mundo. Ya había ganado 10 de sus 12 títulos de Grand Slam en singles. En total, su cosecha sería de 39 conquistas en los grandes, entre individuales, dobles y dobles mixto. Su historia fue rica en todo sentido: dentro y fuera de la cancha, donde tuvo un rol destacado como activista por los derechos de la mujer.

En 1973, un ex tenista, Bobby Riggs (fallecido en 1995), la retó a duelo bajo el lema de que “ninguna mujer podría ganarle a un hombre en una cancha de tenis”. Riggs había sido campeón de Wimbledon en 1939 y fue considerado el mejor del mundo a principios de 1940. Era sumamente despectivo con el sexo femenino. Y no tenía dudas de que ni siquiera la principal jugadora de esos tiempos podría vencerlo. Incentivado por una clara victoria, algunos meses antes, que logró sobre otra referente del circuito: la australiana Margaret Court, ganadora de 24 títulos de Grand Slam.

Hace unos días, en el Madison, Sabalenka y Kyrgios se enfrentaron en un partido de dobles junto a Tommy Paul y Naomi Osaka por la Garden Cup Adam Hunger - Getty Images North America

La historia concluyó con la victoria de Billie Jean King (hoy tiene 82 años) en tres sets corridos: 6-4, 6-3 y 6-3. Un partido que trascendió el ambiente tenístico al punto de haber llegado, en 2017, a las pantallas de streaming en una película protagonizada por Emma Stone y por Steve Carell.

Hubo, con el correr de los años, otros duelos de este estilo. Por ejemplo, el que en 1992 sostuvieron Jimmy Connors y Martina Navratilova. A diferencia de aquel entre King y Riggs, sin reglas especiales, en este caso Connors disponía de un solo servicio y su lado de la cancha era más grande: se tomaba como referencia la de dobles. “Jumbo”, ex número 1 como Martina y máximo conquistador de títulos entre los hombres (109), se impuso por 7-5 y 6-2.

Ahora, Sabalenka vs. Kyrgios

Luego, hubo otros experimentos, más informales, con Serena y Venis Williams como protagonistas. Y ahora llega el turno de dos grandes personajes de los circuitos. Ella, en actividad constante y animadora de lujo del WTA: la bielorrusa Aryna Sabalenka, líder del ranking mundial. Él, volviendo de una lesión que lo sacó de competencia durante un par de años: el australiano Nick Kyrgios.

Sabalenka está en forma y siente un gran optimismo para el duelo con Kyrgios Yuki Iwamura - AP

El encuentro por la Batalla de los Sexos 2.0 será este domingo, en Dubái, desde las 13 hora argentina (las 20 locales). Organizado por Evolve, la empresa de marketing que tiene los derechos de ambos jugadores, habrá nuevamente reglas especiales. Por caso, será un servicio para cada uno en vez de los dos tradicionales. Y lo otro diferente será el lado de la cancha, aunque no como se hizo con Navratilova-Connors. En esta exhibición, el lado de la pista de Sabalenka se reducirá en un 9% después de que la organización tomara en consideración un estudio en el que se afirma que las mujeres se desplazan un 9% menos que los hombres sobre la pista.

El partido será al mejor de tres sets, con un super tie-break en caso de ser necesario un tercer set.

Aun cuando Kyrgios suele ser un experto verborrágico, además de showman por su manera de sentir y vivir el tenis, fue Sabalenka la que comenzó el “duelo dialéctico” con frases de ocasión como las que suelen soltar los boxeadores antes de alguna gran pelea. “Voy a patear el culo de Kyrgios”, dijo entre sonrisas. Durante el último US Open, el australiano había señalado que “ganaría con facilidad”.

Kyrgios, de 30 años, fue finalista de Wimbledon en 2022 (perdió con Novak Djokovic) y ya en octubre de esa temporada comenzó con las lesiones, producto de una rotura escafolunar de la muñeca derecha. La lesión se produjo durante el triunfo sobre el polaco kamil Majchrzak en el ATP 500 de Tokio, lo que motivó su inmediato retiro para el partido de cuartos de final que debía sostener con el estadounidense Taylor Fritz.

Nick Kyrgios, afectado por una lesión de muñeca los últimos tres años, cree que puede ganar WILLIAM WEST� - AFP�

La lesión, severa, motivó una cirugía y en 2023 jugó un solo partido (en Stuttgart). Lo mismo le ocurrió en 2024 (en Brisbane), con varios intentos frustrados por volver: se resentía en los entrenamientos. En 2025 saltó a la cancha en cuatro ocasiones y apenas pudo ganar un cotejo, frente a Mackenzie McDonald en el Masters 1000 de Miami. No juega oficialmente desde ese certamen, en marzo. Su carrera acredita 7 títulos y fue 13° del mundo en 2016.

El tráiler de la película

En las últimas horas, Sabalenka volvió a escena, con una versión más moderada, pero sumamente optimista, sobre todo a partir de esta inactividad que ha tenido Kyrgios a partir de fines de 2022. “Será un partido muy difícil de afrontar para él, porque pase lo que pase, saldrá perdiendo. En cambio, para mi es lo contrario. Si gano el partido, será algo de lo que se hable durante muchísimo tiempo, mientras que si lo pierdo será algo lógico”.

Su ex colega, la alemana Andrea Petkovic, en cambio, calificó el partido como una “historia en la que todos pierden”. Si Sabalenka pierde, pronosticó la jugadora de 38 años, “por supuesto aparecerán los de siempre diciendo: ‘mira, ni siquiera puede ganar a un Kyrgios viejo, lesionado y fuera del circuito’“. Y algo parecido razona el ex campeón de Wimbledon y N° 1 Boris Becker. “¿Pero por qué Nick Kyrgios? Elige a alguien que esté activo, en forma. No hay manera que el tenis femenino gane con esta propuesta: es todo para perder".

Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka, protagonistas de la Batalla de los Sexos 2.0 @arynasabalenka

En medio de la polémica, la bielorrusa arremetió nuevamente. “Voy a tomármelo muy en serio. Quiero dar mi mejor rendimiento. Obligarle a que se esfuerce al máximo. Si jugara contra algún tenista que lleve tiempo compitiendo con normalidad, lo tendría muy difícil. Pero contra Nick creo que tengo posibilidades de ganar. Pienso, en realidad, que será un partido de alto nivel y en el que le voy a dar una paliza. Ciento por ciento”, disparó.

El remate fue de Kyrgios: “Me causa gracia que ella pueda pensar que puede ganar.... ¿De verdad crees que tengo que dar el 100 %? Estoy totalmente concentrado porque represento a los hombres", sostuvo.