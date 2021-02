El griego Stefanos Tsitsipas provocó un cimbronazo en el Australian Open al derrotar a Rafael Nadal y avanzar a las semifinales. Fuente: AFP

El griego Stefanos Tsitsipas (22 años; 6° del mundo) provocó un cimbronazo en el Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada, al derrotar a Rafael Nadal (2°) por 3-6, 2-6, 7-6 (7-4), 6-4 y 7-5, en 4h05m, y clasificarse para las semifinales, donde se medirá con el ruso Daniil Medvedev.

Nadal, que en Australia aspiraba a llegar a su trofeo grande número 21 (con el que hubiera superado los 20 de Roger Federer), tenía una estadística impactante en su favor: había ganado los dos primeros sets en 223 partidos de Grand Slam y sólo había perdido uno de esos encuentros: ante Fabio Fognini en la tercera ronda del US Open 2015 (3-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4). Tsitsipas, en la noche de Melbourne, sumó su lugar en la historia.

El mallorquín también había perdido otro encuentro tras ir dos sets a cero arriba, aunque en un Masters 1000: fue en la final de Miami 2005 ante Federer por 2-6, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5), 6-3 y 6-1.

Rafael Nadal, eliminado en los cuartos de final del Abierto de Australia. Fuente: AFP

En una suerte de reedición de las semifinales disputadas en 2019 (triunfo por 6-2, 6-4 y 6-0 del español), con la copa de los campeones como testigo a unos metros de la cancha, Tsitsipas completó una remontada histórica. "No tengo palabras... He recuperado mi tenis. Es un sentimiento increíble poder luchar a este nivel y poder darlo todo en la cancha. Estaba nervioso al principio. No sé qué pasó después del tercer set, volaba como un pajarito, todo me funcionaba. Es algo indescriptible", se emocionó Tsitsipas que, 22 años y 193 días, aspira a convertirse en el campeón de singles más joven de Australia desde que Novak Djokovic ganó el título en 2008 con 20 años y 250 días. En caso de levantar el trofeo, Tsitsipas también se convertiría en el campeón de Grand Slam más joven desde que Juan Martín del Potro logró el título en el US Open 2009, con 20 años y 355 días.

"Por supuesto que estoy triste. Perdí un partido en los cuartos de final en un evento que significa mucho para mí. Perdí la oportunidad de volver a estar en las semifinales. Ahora mismo no estoy contento, intentaré jugar mejor la próxima vez. A partir del tercer set, Stefanos ha subido el nivel y yo he cometido errores, así que lo felicito. Me ha faltado un pelín de chispa, no hace falta explicar por qué", se lamentó Nadal, que ganó el trofeo en Australia sólo una vez, en 2009 (tiene trece copas de Roland Garros, cuatro del US Open y dos de Wimbledon).

La derrota de Nadal también la celebra Djokovic. ¿Por qué? Porque el serbio se aseguró sumar su semana número 311 como número 1 del mundo el 8 de marzo, pasando la marca de Federer, que tenía el récord de liderazgo del ranking, con 310 semanas.

Medvedev, una aplanadora

Medvedev se olvidó de lo que era perder un partido. Eso ocurrió por última vez el 30 de octubre pasado, en los cuartos de final de Viena. Desde entonces ganó los 19 partidos que disputó para obtener el título en el Masters 1000 de París-Bercy, en la Copa de Maestros de Londres y en la ATP Cup, con Rusia. Este miércoles volvió a celebrar, asegurándose su presencia en las semifinales de Australia. Cuarto cabeza de serie, Medvedev impuso por 7-5, 6-3 y 6-2 ante su amigo y compatriota, Andrey Rublev (7° favorito), que sumaba una racha de nueve partidos consecutivos sin perder.

El ruso Daniil Medvedev, cuarto favorito en Australia, derrotó a su compatriota Andrey Rublev y se clasificó para las semifinales en el Melbourne Park. Fuente: AFP

"Para ganar este partido en tres sets, especialmente por cómo fue físicamente, creo que mostré un gran nivel y estoy muy feliz", celebró Medvedev, que desde el lunes próximo alcanzará su mejor ranking histórico, siendo Top 3. El moscovita de 25 años se clasificó para su primera semifinal en el Abierto de Australia, aunque su tercera en torneos de Grand Slams tras haber disputado las del US Open 2019 (la superó pero luego perdió en la final ante Nadal) y 2020 (cayó ante el austríaco Dominic Thiem).

Frente a Rublev, Medvedev aprovechó cinco de once oportunidades de quiebre, anotó 25 tiros ganadores, conectó catorce aces y ganó el 80% de los puntos tras su primer servicio, para llegar a las 30 victorias en majors. Con Medvedev y Aslan Karatsev [la revelación del torneo, que será rival de Novak Djokovic, no antes de las 5.30 de este jueves en la Argentina} con vida en Australia, es la tercera vez que dos tenistas de Rusia alcanzan las semifinales de un mismo Grand Slam, y la primera vez desde el US Open 2006 cuando lo lograron Nikolay Davydenko y Mikhail Youznhny.

En los cuartos de final de Australia, el ruso Daniil Medvedev venció a su amigo y compatriota Andrey Rublev; desde el lunes próximo alcanzará su mejor ranking histórico, siendo Top 3. Fuente: AFP

