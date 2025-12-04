Mercedes Paz dejó de ser ser la capitana del equipo argentino de la Billie Jean King Cup

A mediados del mes pasado, luego de que el equipo argentino de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) perdiera una nueva chance de ascender a los Qualifiers 2026, Mercedes Paz comunicó internamente que ya no seguiría como capitana. Las jugadoras ya sabían su decisión. Luego de un puñado de días, finalmente, la tucumana lo hizo oficial. A siete años de haber sido designada por la Asociación Argentina de Tenis, dio un paso al costado y los dirigentes ya evalúan al reemplazante (podría ser un hombre).

Bajo la conducción de Paz, el equipo argentino disputó cinco series de playoffs, pero no pudo ascender, el objetivo principal. Además de los últimos playoffs en el Córdoba Lawn Tenis Club ante Suiza y Eslovaquia, se registraron las caídas ante 3-2 ante Brasil, en San Pablo, en noviembre del año pasado; en noviembre de 2023 contra Eslovaquia, en Bratislava (3-1); en noviembre de 2022 frente a Brasil, en Tucumán (3-1); y en abril de 2021 ante Kazajistán, también en Córdoba (3-2).

Paz, Ortenzi y Riera, en Córdoba, el mes pasado, cuando la Argentina cayó con Suiza y no logró el ascenso a la elite de la BJK Cup Prensa AAT

La Argentina actuó en la elite de la Billie Jean King Cup por última vez en febrero de 2015, ante Estados Unidos, en Pilará. Ahora, el equipo nacional tendrá un escenario espinoso para el año próximo: en abril, en una sede a designar, jugará el Grupo Américas I, donde también competirán Brasil, Colombia y México.

Mecha Paz publicó una carta de despedida. “Después de siete años de dedicar mi mayor esfuerzo y profesionalismo al tenis femenino argentino, quiero comunicarles que mi ciclo como capitana de la Selección Argentina de Tenis de la Billie Jean King Cup ha concluido. He tomado la decisión de dar un paso al costado con la satisfacción de haber conseguido la clasificación -de manera consecutiva- a los últimos cinco playoffs de la competencia y de haber acompañado el crecimiento y desarrollo de distintas camadas de jugadoras. Ha sido un honor haber representado a mi país con pasión, compromiso y responsabilidad”, escribió la extenista, número 28 en singles en 1991, que en noviembre de 2018 había sustituido a Marcelo “Negro” Gómez.

Mercedes Paz había sido presentada por el presidente de la AAT, Agustín Calleri, en noviembre de 2018 Prensa AAT

Por contar con la localía (en Córdoba), la elección de la superficie (polvo de ladrillo) y la ausencia de diversas rivales de peso en Suiza y Eslovaquia, al equipo argentino de la BJK Cup se le presentó una muy buena oportunidad para, finalmente, superar los playoffs y ascender a la elite por primera vez desde 2015, pero el objetivo no se cumplió y la frustración fue grande, sentimiento que finalmente terminó con el ciclo de la capitana de 59 años.

La capitanía de Mecha Paz estuvo cerca de finalizar en dos oportunidades, tras la traumática derrota ante Brasil en 2022 y, también, en noviembre de 2024, después de una nueva caída ante Brasil, pero en San Pablo. Sin embargo, luego de esa serie, la extenista le transmitió a la dirigencia que tenía deseos de continuar en el cargo y pidió la posibilidad de tener una temporada más. Durante su conducción siempre estuvo acompañada por Florencia Labat, que también integra un lugar en la comisión directiva de la AAT, como vicepresidenta tercera.

Mercedes Paz, en su última serie como capitana, el mes pasado, en Córdoba: con Sierra, Carlé, Riera, Ortenzi y Giovannini Prensa AAT

Todavía restan aproximadamente cuatro meses para el próximo desafío del equipo argentino de la BJK Cup, pero la dirigencia -Labat, más el presidente Agustín Calleri y el vicepresidente primero Mariano Zabaleta- evalúa distintos apellidos para suceder a Mercedes Paz. En los últimos días ya se oyeron distintas opciones, sobre todo de entrenadores hombres.