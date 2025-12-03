Nicola Pietrangeli y un conmovedor funeral en el estadio de tenis del Foro Itálico al que le dio nombre

El mundo del tenis está de luto por el fallecimiento de Nicola Pietrangeli, de 92 años, leyenda de Italia, dos veces ganador de Roland Garros y capitán del equipo que ganó la primera Copa Davis para ese país, en 1976. Este miércoles plomizo y frío en Roma, recibió un conmovedor último adiós en el polvo de ladrillo del pintoresco court del Foro Itálico al que le dio su nombre, un escenario habitualmente utilizado durante el Masters 1000 romano.

El ataúd de Nicola Pietrangeli en medio del court del Foro Itálico al que le dio su nombre Gregorio Borgia� - AP�

A todos los presentes se les erizó la piel cuando un grupo de hombres ingresó el ataúd de Pietrangeli por uno de los rincones del court, que tiene la particularidad de estar rodeado por estatuas de mármol. Con la música de Frank Sinatra sonando de fondo, la mismísima Ensaladera de la Davis en el lugar e imágenes de la carrera de Pietrangeli repitiéndose en pantallas colocadas especialmente, uno de los instantes más emotivos fue cuando su hijo Filippo Pietrangeli colocó una raqueta de madera junto al cajón.

La camera ardente di Nicola Pietrangeli al Foro Italico: l'arrivo del feretro e la Coppa Davis pic.twitter.com/08qILw8g7H — AGTW (@AGTW_it) December 3, 2025

Pietrangeli se convirtió en el primer campeón italiano de un Grand Slam, conquistando Roland Garros en 1959 y, luego, en 1960, torneo en el que perdió las finales de 1961 y 1964 frente al tenista español Manolo Santana. Además, es el jugador con más partidos disputados en la Copa Davis (164). Ingresó en el Salón de la Fama en 1986. Visitó varias veces la Argentina, país donde tuvo buenos amigos y gratos recuerdos de su época de jugador y árbitro general de la Copa Davis. “Tengo una amistad con Enrique Morea y Tato Soriano. Vine acá hace 60 años, jugué en Buenos Aires en el 54″, le contó a LA NACION, en abril de 2014, durante una serie de la Davis en Mar del Plata. También fue amigo de Guillermo Vilas y José Luis Clerc.

La Coppa Davis, le tue racchette, Sinatra e Aznavour,le tue partite, abbiamo “parcheggiato bene” e le signore hanno “indossato anche i tacchi” come auspicavi. La tua famiglia, quella del tennis, il tuo campo con le statue sull’attenti. È andata come volevi.Ciao Nick #pietrangeli pic.twitter.com/GWwFh0SvDE — Claudia Fusani (@claudiafusani) December 3, 2025

En ese mismo reportaje, Pietrangeli aseguró que el tenis de antes era más “romántico”. Y dio un ejemplo: “Ganar París hoy representa casi 2.000.000 de dólares [hoy esa cifra es mayor]. A mí me dieron 150 dólares por llegar a la final. ¿Qué hice con ese dinero? Recuerdo lo que hice cuando perdí la final: le pagué una comida a Manolo Santana y a su mujer y los amigos. Hicimos una apuesta y el que perdía pagaba la noche. Nos fuimos a cenar juntos después de la final. Mira si eso no era tenis romántico. Hoy hay mucho, muchísimo dinero en juego. No creo que modifique la esencia, lo veo como que esta gente de hoy tiene suerte, juegan en un momento donde todo está mal menos el tenis, que tiene mucha moneda. O como el golf, que también entrega muchos premios. Tienen suerte".

Duele su partida… se va un referente y una persona inmensa, pero su luz y su legado quedarán para siempre. Nicola Pietrangeli 🤍 pic.twitter.com/P6dDMRA6Ke — Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) December 1, 2025

Gabriela Sabatini, una de las tenistas más queridas en Roma, se manifestó en estas horas tras el cimiento de Pietrangeli. “Duele su partida… se va un referente y una persona inmensa, pero su luz y su legado quedarán para siempre", publicó Gaby en sus redes sociales, con una foto de ella y el extenista. También Rafael Nadal, que alguna vez recibió la Copa de los Mosqueteros de Roland Garros de manos de Pietrangeli, expresó: “Mi más sentido pésame a toda su familia, a su hijo Filippo y a toda la comunidad tenística italiana”.

Pietrangeli junto con Guillermo Vilas y su hija Andanin, en 2018, en Montecarlo x.com/GuilleVilasOK

En agosto pasado, Pietrangeli había confesado que padecía un momento dramático de su vida. Este año venía siendo muy triste para él, ya que en julio, su hijo Giorgio, de 59 años, destacado surfista, falleció de una severa enfermedad mientras Nicola se encontraba hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma. La plataforma italiana supertennis.tv visitó a Pietrangeli en su casa y lo encontró muy golpeado. “¿Cómo estoy? ¿No lo ves? Estoy en la cama. Esto es lo último: doloroso y aburrido. Cuando lo pienso... ni siquiera sé cómo se escribe el número 92 [que cumpliría a las pocas semanas). Me da vueltas la cabeza. Recuerdo bien cosas de hace cincuenta años, pero no las de anteayer. Creo que algo no funciona", se lamentó Pietrangeli. Hoy, el mundo del tenis lo llora.