escuchar

En los ochenta y noventa, Boris Becker fue un encantador de multitudes. Empuñando una raqueta de tenis, el alemán se transformó en leyenda que trascendió el deporte: su popularidad llegó a niveles extremos. Entre 1985 y 1996 obtuvo 49 títulos individuales (seis de Grand Slam), fue dos veces campeón de la Copa Davis y se colgó la medalla dorada olímpica de dobles en Barcelona 1992. Sin embargo, la fama también lo empalagó y traicionó: la noche, la ingesta de alcohol, los problemas matrimoniales y las dificultades financieras lo llevaron a tocar fondo en abril de 2022 cuando un tribunal de Londres lo condenó a dos años y medio de prisión por ocultar su patrimonio para declararse en bancarrota y no pagar sus deudas. Finalmente estuvo ocho meses encerrado y dijo que un recluso quiso asesinarlo. Hoy, la vida le volvió a dar otra oportunidad. También en el tenis.

Tras estar en prisión durante ocho meses, Boris Becker volverá a trabajar como entrenador: se sumó al equipo de Holger Rune

Becker, que tuvo un exitoso período como coach de Novak Djokovic, entre 2013 y 2016, vuelve al mundo de las raquetas. Es el nuevo entrenador del danés Holger Rune, sexto del ranking mundial y una de las joyas de la nueva generación de tenistas. “Puedo confirmar que soy el entrenador de Holger Rune”, declaró el extenista germano, de 55 años, en el podcast de la emisora Eurosport.

Número uno del ranking en 1991, Becker reveló que lleva un tiempo en contacto con Rune, un crack de 20 años que todavía está pagando cierta inexperiencia y que terminó su vínculo con Patrick Mouratoglou, el promocionado excoach de Serena Williams. ”Ahora es un buen momento. Mi calendario me lo permite y Holger siempre me ha interesado porque se desenvuelve en la cancha de tenis con mucho compromiso y temperamento”, expresó Becker. Durante los últimos días realizaron los primeros entrenamientos juntos en Mónaco.

Becker tuvo un período exitoso como coach de Djokovic; ahora entrenará a Rune FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Boris sostuvo que Rune es “un diamante en bruto que hay que pulir”. Recientemente, Becker volvió a la acción como comentarista de televisión tras salir de la cárcel en el Reino Unido a fines del año pasado por delitos fiscales. Al igual que Djokovic, Rune también tiene fuertes arrebatos emocionales, algo que a Becker le agrada. ”Eso está permitido. El entrenador y el equipo forman un oasis en el que el jugador tiene que desahogarse. Si después se disculpa, puede volver a concentrarse. Yo hice lo mismo como jugador”, comentó el tres veces ganador de Wimbledon.

Oficialmente, Becker acompañará a Rune por primera vez en un torneo en el ATP 500 de Basilea, en Suiza, que comenzará el sábado próximo. Luego, espera, que en el Masters 1000 de París-Bercy su nuevo pupilo pueda defender el título y clasificarse para el torneo de Maestros de Turín, del 12 al 19 de noviembre . “Ese es el gran objetivo y esa es la tarea”, destacó el germano.

Boris Becker, una leyenda del tenis que se coronó en Wimbledon tres veces: 1985, 1986 y 1989 Hulton Deutsch - Hulton Archive

En abril pasado, durante un reportaje con LA NACION, Becker respondió ante la pregunta sobre si le gustaría volver a trabajar en el tenis como entrenador. “Pienso que ya volví al tenis, volví a la televisión, y fui invitado por el equipo alemán de la Copa Davis para ser nuevamente parte de sus filas. Hablo con muchos tenistas jóvenes, pero todavía no decidí exactamente qué camino voy a tomar. De todos modos, estoy muy agradecido por las oportunidades que me ofrecen. Tengo mucha suerte, porque no todos los reclusos que salen de la cárcel tienen las opciones que tengo yo. Ahora tengo que tomar decisiones sabias e inteligentes sobre mi futuro”, dijo Becker. Hoy, tras haber conocido las profundidades como ser humano y habiendo perdido la libertad, de cierta manera renació.

Becker tendrá un gran desafío por delante: recuperar tenística y emocionalmente a un talento explosivo y precoz (como también era el alemán). En noviembre del año pasado, Rune se coronó en París-Bercy, un Masters 1000 (la categoría más valiosa de la gira después de los Grand Slams), encumbrándose como el primer jugador en lograr cinco victorias frente a top 10 en un mismo torneo fuera del ATP Finals. Número 4 en agosto pasado, el danés perdió siete de sus últimos ocho partidos, esta semana quedó eliminado en los 8vos de final del ATP de Estocolmo (donde defendía el título).

Holger Rune, uno de los mejores tenistas de la nueva generación Al Bello - Getty Images North America

En una entrevista con LA NACION, en mayo pasado, Rune reconoció que a veces le cuesta controlar las emociones y no perder el foco dentro de los partidos. “Es todo parte de un balance, porque se necesita tener fuego interno si querés triunfar, si querés intentar ganar cada partido que jugás. Porque cada día te sentís diferente y cada día tenés que poner ese extra emocional si querés ser mejor que el jugador que enfrentás”, apuntó Rune, que ahora, tras no lograr profundizar su vínculo con Mouratoglou como conductor, realmente busca con Becker conseguir un salto de calidad.

LA NACION