Camilo Ugo Carabelli, víctima del césped de Wimbledon, se retiró cuando tenía encaminado el triunfo

Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y el torneo de tenis más prestigioso del tour, levantó el telón. Y, como suele ocurrir durante las primeras jornadas, cuando las canchas de césped todavía no sufrieron demasiado desgaste y lucen bien verdes, sin tanta tierra, se produjeron muchos resbalones. Algunos de ellos, incluso, provocando dificultades físicas y retiros.

Uno de los jugadores que padeció la superficie menor utilizada y más traicionera del circuito fue el argentino Camilo Ugo Carabelli, 59° del ranking mundial. El porteño tenía bien controlado su desafío de primera ronda ante el español Daniel Mérida (84°) y triunfaba por 6-4 y 5-0. Pero se esforzó en el fondo de la cancha para devolver un tiro del madrileño Mérida, se dobló el tobillo izquierdo y dio un revolcón sobre el césped. De inmediato pidió atención médica. Logró continuar: de hecho, ganó el segundo set, por 6-3.

Así se lesionó Ugo Carabelli

Pero, tras aquel incidente, quedó sumamente dolorido y le costó muchísimo seguir desplazándose. Perdió el tercer set por 6-2 y, en el cuarto, estando 3-0 abajo, decidió darle la mano a Mérida y abandonar el partido. Fue el segundo cuadro principal de Ugo Carabelli en el main draw en el All England: el año pasado, en su debut, perdió en la primera ronda ante Marco Girón (EE.UU.).

Vaya curiosidad: Ugo Carabelli está anotado en la competencia de dobles masculino en pareja con Mérida. Habrá que ver cómo evoluciona de la molestia en tobillo y qué decisión toma con respecto al dobles.

Al mismo tiempo, prácticamente, pero en el court central, el italiano Jannik Sinner se resbaló en su partido ante Miomir Kecmanovic y se dobló la rodilla en forma escalofriante. Sin embargo, el número 1 del mundo pudo continuar el partido.

La impactante caída de Sinner

Quién sí sufrió la inestabilidad del césped fue la polaca Maja Chwalinska. La N° 21 del circuito, volvió a jugar tras alcanzar sorpresivamente la final de Roland Garros (desde la qualy), debutó en la primera ronda de Wimbledon y dominaba a Mananchaya Sawangkaew (Tailandia) por 6-2 y 5-2, pero se resbaló, se dobló un tobillo, siguió con dolores y cayó 2-6, 7-5 y 6-2.

Trungelliti cayó tras cuatro tie-breaks

En el mejor año de su carrera, tras haber logrado el sueño de ser top 100, el santuagueño Marco Trungelliti disputó el main draw de Wimbledon por segunda vez, la primera entrando en forma directa (en 2021 lo había hecho tras superar la clasificación). Sin embargo, para el 94° del ranking la alegría no fue completa, ya que perdió en el debut, en un partido muy apretado, con cuatro tie-breaks.

Trungelliti, de 36 años, perdió por 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 7-6 (7-2) y 7-6 (7-5), en casi cuatro horas (3h49m), frente a Martin Damm (EE.UU.).

Retiros de Raducanu y Draper

Antes del comienzo de Wimbledon, el tenis británico sufrió dos cimbronazos por las bajas de Emma Raducanu y Jack Draper. La primera, campeona del US Open 2021, tenía previsto inaugurar la actividad en la Cancha 1 este lunes contra Antonia Ruzic, pero se retiró del torneo por una fractura por estrés en la pierna derecha.

“He hecho todo lo posible para intentar llegar a la línea de salida, pero después de un último escaneo la molestia que he estado controlando se ha convertido en una fractura por estrés y me han recomendado médicamente que deje de forzar. Jugar en Wimbledon, frente a un público local, lo significa todo para mí, así que esto es realmente difícil de asimilar”, publicó Raducanu en Instagram.

We're sorry to hear your news, @jackdraper0.



Wishing you all the best in recovering from your arm injury 💚 pic.twitter.com/K091rPHJAm — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

Draper, en tanto, actual 131°, pero 4° hace un año, sigue sin poder salir de un estado de constante dificultad física. “Estoy devastado”, dijo el zurdo, que sufre una lesión ósea en el brazo izquierdo. Algo que, prácticamente, no le permite sacar. “Me entristece profundamente comunicar que he tenido que retirarme de mi combate de primera ronda debido a una recaída de mi lesión en el brazo. Ha habido muchos momentos dolorosos en los últimos 12 meses, pero este es sin duda el peor de todos”, lamentó.