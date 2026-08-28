Carlitos Alcaraz, el gran protagonista de Nueva York: la magia de siempre, aunque “no es el mejor momento”

Pelo largo, barba de varios días y gorrita a tono con su personalidad, el crack de esta era está de regreso. De vuelta a las pistas tras una larga inactividad, Carlos Alcaraz aseguró el viernes que está preparado para defender el título del Abierto de Estados Unidos incluso si regresar en un Grand Slam supone un mayor “desafío”.

“Sé que venir al US Open y jugar partidos al mejor de cinco sets por primera vez después de tanto tiempo es realmente un desafío”, afirmó la estrella española en su conferencia de prensa previa al torneo en Nueva York.

Días atrás, con Serena Williams Marcin Cholewinski - ZUMA Press Wire DPA

“En términos de preparación y todo eso probablemente no es el mejor momento”, señaló. “No fue una decisión fácil. Sólo hice todo lo que hacía falta para estar listo”., advirtió. Alcaraz, doble campeón del US Open, no compite desde que se lesionó la muñeca derecha el 16 de abril en Barcelona.

El percance frenó su gran inicio de temporada, en el que conquistó por primera vez el Abierto de Australia erigiéndose en el tenista más joven en triunfar en los cuatro torneos de Grand Slam.

Alcaraz tuvo que renunciar a Roland Garros y Wimbledon y regresa justo a tiempo para la última gran cita del US Open, en la que no tendrá enfrente a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, por una lesión de rodilla.

Más serio que de costumbre, en la habitual charla con los medios CALEB BOWLIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es un poco raro. No vamos a vernos durante seis meses o siete meses, pero le deseo todo lo mejor”, dijo Alcaraz sobre Sinner, con quien se repartió casi todos los títulos de Grand Slam desde 2024.

“Ojalá tenga una recuperación realmente buena y podamos verlo de nuevo en la pista, en su mejor nivel, una vez más”, le deseó.

Sobre su propio proceso de recuperación, Alcaraz dijo confiar en las sensaciones de sus exigentes sesiones de entrenamiento aunque la prueba de fuego será el inicio de la competición a partir del domingo.

“Venir aquí a entrenar con estos chicos para sentir la competición otra vez es una verdadera prueba”, señaló Alcaraz, para quien lo más difícil ha sido dominar sus propios temores a una recaída.

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“Tengo que confiar en mi gente, que me dice que todo va a estar bien. Así que sólo tengo que salir al cien por ciento”, afirmó. “Estoy tratando de mantenerme alejado de ese miedo y jugando normal”.

Alcaraz es el segundo preclasificado del US Open, detrás del alemán Alexander Zverev. El español debutará contra el ruso Roman Safiullin.

Su complicado itinerario incluye posibles duelos en cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton o el francés Arthur Fils, campeones este mes de los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, y el serbio Novak Djokovic en semifinales.

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Como aperitivo, Alcaraz saltó el martes a la pista central para formar una pareja de lujo con Serena Williams en el torneo de dobles mixto.

El murciano dejó algún destello de su talento pero lució por momentos falto de ritmo y sin la potencia habitual en su servicio.

Aunque una versión limitada de Alcaraz les supondría un enorme alivio, sus rivales no se atreven a descartar las posibilidades del vigente campeón.

“Si conseguís superar los primeros partidos, empezas a sentirte bastante bien”, dijo el estadounidense Taylor Fritz. “Y en ese punto no hay ninguna razón por la que no pueda encontrar su mejor versión y jugar realmente bien”.

“Quizás esté un poco falto de ritmo en el primer o segundo partido, pero una vez que pase de ahí creo que sin duda va a ser un candidato al título”, coincidió Zverev, que trató de sacudirse la presión de ser el primer elegido.

“Tengo la sensación de ser uno de los 128 favoritos en este torneo”, bromeó el germano, que en junio ganó su primer Grand Slam en Roland Garros pero este mes encadenó decepcionantes resultados en Montreal y Cincinnati.

“Una vez que ganas un Grand Slam, querés ganar más. Querés jugar tu mejor tenis cada vez que entrás en una pista”, explicó. “Tengo la sensación de que lo conseguí después de Roland Garros y luego no lo logré en los dos últimos torneos. Pero siento que mi juego está volviendo y que mejora en cada entrenamiento”, sostuvo el alemán, de 29 años.