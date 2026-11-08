Carlos Alcaraz, campeón del Masters 1000 de París: un gran envión rumbo al ATP Finals

Por fin feliz bajo techo, Carlos Alcaraz, 3º del ranking mundial, conquistó este domingo su primer título en el Masters 1000 de París, un torneo en el que le había costado sonreír, al ganarle final al estadounidense Ben Shelton (4º) por 7-6 (7-5) y 7-5.

Con discretos resultados en el torneo parisino desde su debut en 2021, ya que nunca había ido más allá de los cuartos de final, el murciano de 23 años conquistó su quinto título de la temporada, el segundo consecutivo bajo techo tras el ATP 500 de Viena a finales de octubre, y el 29° de su carrera.

“Durante mucho tiempo fue complicado venir aquí. Hubo derrotas dolorosas, pero seguimos adelante todos juntos, paso a paso, gracias a mi equipo por apoyarme”, dijo Alcaraz tras levantar el trofeo recibido de manos de la leyenda alemana Boris Becker.

El drive de Alcaraz, en acción en el Masters 1000 de París Wu Huiwo - XinHua

Durante su etapa en el máximo nivel, Alcaraz había mostrado cierta incomodidad a las condiciones ‘indoor’, las canchas rápidas bajo techo, el ecosistema usual en la gira de final de temporada en la ATP.

Con hambre en el tramo final de un año en el que estuvo cuatro meses de baja ente abril y agosto, por una lesión en la muñeca derecha, Alcaraz se está desquitando en este 2026. La victoria le permite sumar mil puntos, llegar a 7100 en el ranking, y achicar algo de la ventaja que le lleva el segundo, Jannik Sinner (9450). Alexander Zverev (9520) ya tiene el primer puesto asegurado al final de 2026, cualquiera sea el resultado de las ATP Finals.

“No creo que la gente se dé cuenta lo difícil que es ganar aquí y en Viena, ganar diez partidos en dos semanas. Estoy muy contento de que estés de vuelta y con salud”, le dijo Shelton al español en la entrega de trofeos.

Alcaraz, ganador de siete Grand Slams, consigue su noveno título en la categoría Masters 1000 desde el inicio de su carrera, el primero desde Cincinnati, en agosto de 2025.

Con este 29º título de su carrera, Alcaraz se queda a solo uno de igualar a su gran rival Jannik Sinner (30), lesionado hasta final de temporada, y se acerca a las leyendas Mats Wilander y Roger Federer, que habían conseguido 30 títulos antes de cumplir los 24 años.

El español venía de una derrota ante Ben Shelton que quedó para la historia del US Open, ya que se decidió a las 3h33 de la madrugada con la victoria en cinco sets del estadounidense, después de 4 horas y 28 minutos de partido, en el torneo que marcaba el regreso de Alcaraz tras la lesión.

Alcaraz y una postal familiar junto a sus padres, Virginia y Carlos Photo: Loic Baratoux/ZUMA Press Wire/dpa Loic Baratoux - ZUMA Press Wire DPA

Este domingo el partido comenzó a todo gas, con mucha intensidad por parte de ambos desde el primer set: seis bolas de break para el estadounidense, dos para Alcaraz. Pero ninguno logró arrebatar el saque del otro. Hubo servicios potentísimos de Shelton (6 aces en el primer set), algunos peloteos espectaculares y golpes mágicos de Alcaraz, como una volea de espaldas tras un intento de globo del estadounidense para igualar 3-3.

Como en Nueva York en septiembre, el primer set se decidió en el tie-break. Y ambos se jugaron el todo por el todo, hasta que un derechazo demasiado largo de Shelton le cedió el primer parcial a Alcaraz. El estadounidense salió muy agresivo desde el principio del segundo, mientras que Alcaraz tuvo problemas con el servicio, hasta el punto de ceder el primer break del partido con 3-2 tras dos dobles faltas.

Pero el español subió el nivel con dos passings notables ante subidas a la red demasiado justas de Shelton para remontar la desventaja y volver a igualar 4-4. Luego, cuando servía 6-5 para forzar el tie-break, al estadounidense le faltó precisión y quedó 15-40; Alcaraz no desaprovechó y lo cerró en el segundo match-point.

Puño en alto para el nuevo campeón de París (Xinhua/Wu Huiwo) Wu Huiwo - XinHua

“Sé que volverás y voy a tener un poco de miedo en las Finales ATP”, le dijo Alcaraz a Shelton, acerca del Torneo de Maestros que reúne a los ocho mejores jugadores del año en Turín y que se jugará del 15 al 22 de noviembre. “Me siento cómodo, estoy mejorando en pistas ‘indoor’. Intentaré hacer las mismas cosas en Turín y veremos, jugaré mi tenis y disfrutaré”, añadió en rueda de prensa sobre uno de los torneos que aún se le resiste.

Argentinos en Estocolmo

Al tiempo que finalizó en París el último Masters 1000 del año, en Suecia también arrancó el último ATP 250 de 2026, en Estocolmo, y con participación argentina. Fue un domingo exitoso, con dos ganadores: por la primera ronda, Juan Manuel Cerúndolo, 54° del ranking, derrotó al local Elias Ymer (245°, invitado especial), por 6-1 y 7-6 (7-4), y Thiago Tirante (53°) superó al español Jaume Munar (65°) por 7-6 87-3) y 6-3.

En la segunda ronda, el zurdo Cerúndolo espera al ganador del partido entre el estadounidense Alex Michelsen (35°) y el alemán Yannick Hanfmann (58°), mientras que Tirante aguarda al vencedor del choque entre Tomás Martín Etcheverry (31°) y el sueco Max Dahlin (772°), también invitado del certamen. El máximo favorito en este torneo, que también se juega bajo techo y en cancha rápida, es el estadounidense Taylor Fritz (12°).