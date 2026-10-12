Carlos Alcaraz cayó en el Masters 1000 de Shanghái y Alexander Zverev se aseguró el N° 1 al final del año

El tenista belga Zizou Bergs (39° del ranking) logró, en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, la mejor victoria de su carrera. Fue por 7-5 y 7-6 (7-4) ante el español Carlos Alcaraz (3°). El resultado provocó consecuencias periféricas inmediatas: la caída del murciano le asegura el número 1 del mundo a Alexander Zverev al final de la temporada. Sascha, que todavía está con vida en el torneo asiático (se medirá en los octavos de final con el kazajo Alexander Bublik, este martes, desde las 7 de la mañana de la Argentina), se convertirá en el primer alemán en finalizar la temporada ATP en lo más alto.

Alexander Zverev, celebrando su éxito de ayer ante Quentin Halys: con el N° 1 asegurado, este martes volverá a competir en Shanghái HECTOR RETAMAL - AFP

Por mérito propio (títulos en Roland Garros y US Open, 60 triunfos en el año) y consecuencias ajenas (la baja por el resto de la temporada del actual N° 1, el italiano Jannik Sinner, por una lesión de rodilla derecha), Zverev tenía la cima del ranking al alcance de la mano, por primera vez en su carrera. Sin embargo, matemáticamente todavía se le podía escapar si trastabillaba y Alcaraz ganaba todo. Finalmente, ello no ocurrió.

¿Algo más sobre semejante hazaña? Zverev se encumbra como el jugador de mayor edad en terminar el año como N° 1 por primera vez. Con 29 años y 217 días en la fecha de publicación del ranking ATP de fin de año (el 23 de noviembre), será tres días mayor que Andre Agassi en 1999 (29 años y 214 días) y veinte días más grande que Andy Murray en 2016 (29 años y 197 días).

Mientras tanto, Bergs, que tenía un registro de 2-14 contra jugadores del top 10, logró un triunfo resonante. Alcaraz encadenaba siete victorias consecutivas tras ganar el título en Tokio la semana pasada y tenía un récord de 24-1 en el año frente a rivales ubicados fuera del top 20: su única derrota en este escenario había sido ante Sebastian Korda (N° 36) en la tercera ronda de Miami, pero ahora, ante Bergs, sumó otra caída de ese tipo.

Así cerró el partido Bergs

BIGGEST WIN OF BERGS' CAREER 🤯



Bergs stops Alcaraz's win streak at 7, with a 7-5 7-6(4) win in Shanghai!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/xMojHN9jh8 — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2026

“Siempre tengo demasiado respeto por estos jugadores”, dijo Bergs, refiriéndose a la categoría de Alcaraz. Y prosiguió: “Es parte de mi cultura y estoy orgulloso de eso. Pero estoy muy contento con la forma en que pude manejar la situación hoy, especialmente después de quebrarme cuando servía para el partido”. ¿Qué ocurrió sobre el final? Bergs le rompió el saque al murciano en el undécimo game, se adelantó 6-5 y sacó para partido, sin embargo dudó, el español aceleró y le rompió el servicio (6-6). Fueron al tie-break y recién allí el belga, que se llama Zizou por el fanatismo de su padre por la leyenda del fútbol Zinedine Zidane, logró cerrar su obra maestra.

El español Carlos Alcaraz cayó ante el belga Zizou Bergs en la 3a ronda de Shanghái HECTOR RETAMAL - AFP

Después de perder sus primeras tres finales de Grand Slam, Zverev pudo abrirse paso para conseguir su primera corona de major en esta temporada. Tras llegar a las semifinales en el Abierto de Australia, el jugador nacido en Hamburgo ganó su primer trofeo de Grand Slam en Roland Garros, llegó a la final de Wimbledon cinco semanas después y más tarde conquistó su segundo título grande en el US Open. Claramente, el germano es el jugador del año: hasta aquí, cuando todavía resta acción, ostenta el récord de 60 victorias en la temporada. Ningún jugador consiguió más de 44 triunfos (Sinner y Frances Tiafoe).

Zverev podrá llegar a la cima del ranking el 2 de noviembre. Puede lograrlo ganando el título de Shanghái y alcanzando las semifinales del ATP 500 de Viena, o bien llegando a la final del Masters 1000 asiático y ganando el trofeo del ATP 500 austriaco, que comenzará el 26 de este mes. Zverev será el 30° miembro del prestigioso Club de los número 1 de ATP. Boris Becker, hasta aquí, había sido el único alemán en alcanzar la cima del ATP Tour, en 1991; sin embargo, la leyenda de Leimen nunca terminó un año como número 1 del mundo, más allá de totalizar 12 semanas en la cúspide.

El nuevo N° 1 al final de la temporada

El año de Sascha 👑



🇩🇪 @AlexZverev asegura el ATP Year-End No. 1 presented by PIF, siendo el primer alemán en conseguirlo. pic.twitter.com/VwqEaXkg0j — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 12, 2026

“Ha sido una temporada fantástica, ganar en París y Nueva York, y saber que terminaré el año en lo más alto del ranking es un sueño hecho realidad. He trabajado muchísimo para lograr este objetivo, sobre todo después de recuperarme de la lesión de tobillo”, declaró Zverev, según la web de la ATP, rememorando aquella severa lesión que padeció en las semifinales del Abierto de Francia, ante Rafael Nadal.

Novak Djokovic es el tenista que más veces terminó las temporadas como N° 1: en ocho ocasiones. El serbio logró semejante hazaña en 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 y 2023.

Lo más destacado del éxito de Bergs ante Alcaraz