Carlos Alcaraz retuvo el título en Tokio y gritó campeón después de 227 días

¿Será un relanzamiento para su carrera? Es prematuro afirmarlo. Lo cierto es que Carlos Alcaraz se sacó una mochila de encima. En un año marcado por lesiones y parates, el murciano volvió a levantar un trofeo luego de 227 días. Lo consiguió en el ATP 500 de Tokio, torneo que gana por segunda vez consecutiva, tras superar en la final al checo Jiri Lehecka por 7-6 (7-4) y 6-4. De esta manera, llega a las 10 victorias seguidas en la capital japonesa.

“Estoy muy contento de volver a levantar un trofeo después de un tiempo. Tiene un extra de especial después de mi lesión y mi regreso. Era apenas el segundo torneo que juego y significa mucho para mí. Ha sido una semana en la que no he encontrado mi mejor nivel de tenis, pero sí he sido capaz de encontrar las soluciones adecuadas”, señaló el español luego del triunfo. Y agregó: “Ha sido un proceso lento, con dudas, pero con mi equipo hemos trabajado duro para volver estando seguros de que no me volvería a lesionar”.

Back with a bang 🎉



In only his second tournament since his return @CarlosAlcaraz takes the title thanks to a 7-6 6-4 win over Jiri Lehecka 🏆#japanopentennis pic.twitter.com/gr7WZP1iqo — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026

El número tres del mundo tuvo ‌un comienzo titubeante en el Ariake Coliseum de Tokio, cediendo su servicio en el primer juego, pero pronto se recuperó y subió la intensidad para romper el servicio de Lehecka con un revés fulminante y ‌empatar 3-3.

Más errores poco habituales de Alcaraz dieron esperanzas ⁠a Lehecka en el desempate, pero el español ‌realizó una dejada sublime que le permitió ⁠adjudicarse el primer set y ⁠sentar las bases para la victoria.

El siete veces campeón de Grand Slams tomó el control a mitad del segundo set, rompiendo el servicio para ponerse 4-3 por ‌delante antes de ​sellar la victoria al forzar un error en el punto de partido.

El emotivo festejo de Alcaraz con su equipo de trabajo Eugene Hoshiko - AP

Alcaraz había comenzado el año de la mejor manera, con la consagración el Abierto de Australia y la conquista del ATP 500 de Doha, el 21 de febrero. Pero esa fecha sería la última que se alzaría con una copa... hasta hoy. Una lesión en la muñeca derecha hizo que se perdiera la gira por polvo de ladrillo y el consecuente grand slam, Roland Garros, su favorito. La señal de alerta se dio a mediados de abril, durante un partido ante el finés Otto Virtanen, en el ATP 500 de Barcelona. El dolor no le impidió ganar el partido, pero lo obligó a bajarse del torneo antes de medirse con el checo Machac en los octavos de final.

A partir de entonces fue un suplicio. No sólo no pudo estar en Roland Garros, también se perdió Wimbledon. Además, cedió el número uno del ranking.