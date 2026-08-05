Carlos Alcaraz tampoco jugará el Masters 1000 de Cincinnati y su regreso se sigue postergando

Carlos Alcaraz, vigente campeón del ⁠Masters 1000 de Cincinnati, no estará en la cancha para defender el título cuando se dispute ese torneo del 13 al 23 de este mes. Así lo confirmó este martes la organización, debido ​a una lesión ⁠de ⁠muñeca que todavía afecta al tenista español.

De 23 años y ausente de la competición desde que se retiró el 17 de abril en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona, el murciano ​tenía previsto reaparecer ​en el Abierto que se realizará en menos de dos semanas en Ohio, en los Estados Unidos. Sin embargo, postergó su regresó y aumentan las así dudas respecto de su presencia en el US Open, el último Grand Slam de la temporada, desde el 30 de agosto en Nueva York.

“Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir. Le deseamos lo mejor a nuestro campeón de 2025 en su proceso de recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro”, afirmó el ‌director del torneo, Bob Moran, en un comunicado.

Carlos Alcaraz has withdrawn from the Cincinnati Open.



Wishing all the best to our 2025 champion in his recovery process. Can’t wait to welcome you next year! ❤️ pic.twitter.com/Ls1PCFtCfk — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 4, 2026

Alcaraz se quedó con el ⁠título de Cincinnati el ⁠año pasado justamente después del retiro del número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, en la final. Más tarde, todo cambió para ambos, que en diversos momentos estuvieron al margen de la actividad.

Siete veces campeón de torneos de Grand Slam, Alcaraz ya se perdió este año los Masters 1000 de Madrid y Roma y posteriormente el Abierto de Roland Garros, donde era el bicampeón vigente. Tampoco pudo disputar Wimbledon, torneo en el que Sinner se impuso por segundo año consecutivo.

Su última vez en una cancha por un certamen fue el 14 de abril, cuando en su debut en el polvo de ladrillo del Abierto de Barcelona superó por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen. Tras ello, no se presentó ante el checo Tomas Machác en los octavos de final y, desde entonces, su regreso se fue postergando, con cancelaciones repetidas a los grandes torneos.

Carlos Alcaraz se retiró por una lesión en una muñeca en el Abierto de Barcelona, en abril pasado VALERY HACHE - AFP

Así, el jugador entrenado por Samuel López, que este lunes recuperó el segundo lugar del ranking en detrimento del alemán Alexander Zverev (3°), pese a su falta de actividad, dejará 1.000 puntos al ceder la corona en Cincinnati y tendrá prácticamente cuatro semanas para ultimar detalles y definir si se encuentra en óptimas condiciones para ir en búsqueda de otro bicampeonato, el de Flushing Meadows. En ese caso, su vuelta tendría una exigencia extra, ya que se produciría en un Grand Slam y en partidos al mejor de cinco sets.

Hay mucha preocupación en el mundo de las raquetas por su futuro. La tenosinovitis de De Quervain, el nombre técnico de la lesión que afecta al murciano, podría hacerle perder la temporada completa y hasta obligarlo a cambiar la técnica del golpe de drive, había planteado hace algún tiempo José Luis Martínez Romero, especialista en cirugía ortopédica y traumatología.

Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia en febrero y no volvió a jugar en ninguno de los Grand Slam que se disputaron en otras superficies Hu Jingchen - XinHua

“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!”, había publicado a mediados de mayo en sus redes sociales. Pasaron otros tres meses sin verlo en las canchas en público.

Una imagen de Carlitos entrenando al aire libre en Murcia junto a su coterráneo Pablo Martínez (ocupa el puesto 620º) y rodeado de aficionados en el Club Arena de Alicante, hacía pensar que el plan de regreso avanzaba satisfactoriamente. Pero no. Al menos no tanto como se especulaba.