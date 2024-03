Escuchar

En su sprint en busca del campeón de la edición 2024, el Masters 1000 de Indian Wells tendrá este sábado una especie de final adelantada, cuando en el marco de semifinales se midan Carlos Alcaraz (2° del ranking ATP) y Jannik Sinner (3°), dos de los grandes favoritos a quedarse con el título. El primero, porque es el monarca en ejercicio y a pesar de que no está en su esplendor buscará conservar la corona. Y el segundo, porque es el flamante campeón del Australian Open, primer Grand Slam de la temporada, y quizás el tenista más temido sólido del momento. El ya clásico de la nueva generación tendrá lugar desde las 17.30 (hora argentina) y a continuación harán lo propio el ruso Daniil Medvedev (4°), finalista el año pasado, y el local Tommy Paul (17°).

El Masters 1000 de Indian Wells, el primero de los nueve que tiene la temporada 2024 de la ATP, finaliza este domingo. Los partidos se transmiten en vivo por TV en ESPN 3 y la plataforma digital Star+, que dispone de la acción en todas las canchas, aunque requiere ser suscriptor para acceder al contenido. El canal deportivo, además, se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play siempre que el usuario sea cliente de alguno de los cableoperadores.

Carlos Alcaraz quiere defender el título del Masters 1000 de Indian Wells: lo espera Jannik Sinner Mark J. Terrill - AP

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: lo que hay que saber

Semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.

Día: Sábado 16 de marzo.

Hora: 17.30 (horario de la Argentina).

Stadium 1.

TV: ESPN 3 (Flow, Telecentro Play y DGO).

Streaming: Star+.

La rivalidad entre Alcaraz, de 20 años, y Sinner, de 22, ya tuvo sus episodios épicos y está llamada a tomar el relevo de las que sostuvieron los gigantes del Big 3, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Amigos fuera de la cancha, Alcaraz fue el primero de los dos en elevar su primer título de Grand Slam en el US Open de 2022, donde eliminó a Sinner en uno de los mejores partidos de los últimos años. El español, no obstante, atraviesa su sequía de títulos más larga desde que está en el circuito mayor. El último de ellos fue cuando dio la gran sorpresa en julio pasado en Wimbledon, donde venció en la final a Djokovic para lograr su segundo grande.

Jannik Sinner capturó este año su primer título de Grand Slam, el abierto de Australia FIONA HAMILTON - TENNIS AUSTRALIA

Su última final se remonta a agosto, también de 2023, y en las últimas semanas sufrió problemas físicos como una lesión de tobillo en febrero en Río de Janeiro. Sin embargo, por estos días volvió a sonreír en su misión de defender el título, perdiendo hasta acá solo un set, en el debut ante ante Matteo Arnaldi. Luego, se deshizo de Félix Auger-Aliassime, Fabián Marozsán y Alexander Zverev, este último en un duelo suspendido durante dos horas por una insólita invasión de abejas que llegaron a picar a ‘Carlitos’.

Aunque llega en buen momento a la prueba de fuego de este sábado, el ex N° 1 mundial reconoció que tendrá que replantear su estrategia para frenar el ascenso imparable de Sinner. ”Sinceramente, no sé cómo voy a plantear el partido. Jannik es el mejor tenista del mundo ahora mismo, sin duda”, lo alabó. “Está jugando de forma increíble, no ha perdido este año. Disfruto mucho viéndolo jugar. Seguro que va a ser el partido más difícil que voy a jugar este año”, adelantó.

La explosión de Sinner se hizo esperar algo más que la de Alcaraz pero este año no hubo rival que lo frene. El italiano acumula un total de 19 victorias consecutivas, con un inmaculado 16-0 en 2024, una racha con la que salió victorioso en Rotterdam y el abierto de Australia, su anhelada primera corona de Grand Slam. Su recorrido por el desértico Valle de Coachella tampoco pudo ser mejor hasta ahora, con triunfos por la vía rápida ante Thanasi Kokkinakis, Jan-Lennard Struff, Ben Shelton y Jiri Lehecka.

Aunque Alcaraz lo apartó del camino en el US Open y dos Masters 1000, Sinner domina el cara a cara por 4-3 y se anotó a su favor sus dos últimos enfrentamientos el año pasado. Ahora tiene a su mano vengar la derrota de 2023 en estas mismas semifinales de Indian Wells y arrebatarle a ‘Carlitos’ el número dos del ranking ATP, que seguirá liderando Novak Djokovic.

”Siempre es divertido jugar con Carlos”, señaló Sinner. “Somos buenos amigos fuera de la pista y dentro intentamos dar el 100%. Es muy duro jugar contra él, especialmente cuando saca muy bien. Espero impaciente cada desafío”, afirmó.

El ganador de este partido se medirá por el título frente al ruso Daniil Medvedev o el estadounidense Tommy Paul, que jugarán la otra semifinal. Medvedev, vigente subcampeón, es el favorito para avanzar a la final de este domingo por el lado del cuadro que dejó libre Novak Djokovic, sorprendentemente eliminado en tercera ronda por el italiano Luca Nardi, número 123 mundial.

El N° 1 Novak Djokovic se fue muy temprano de California: eliminado en tercera ronda Mark J. Terrill - AP

La tabla de campeones del Masters 1000 de Indian Wells

Novak Djokovic: Cinco títulos.

Roger Federer: Cinco.

Rafael Nadal: Dos.

Jimmy Connors: Dos.

Michael Chang: Dos.

Roger Federer sigue en la cima de los máximos ganadores de Indian Wells, con Novak Djokovic AFP